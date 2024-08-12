Рашисты ударили по Украинску на Донетчине: 2 человека погибли, 1 ранен
Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Украинску в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, один ранен.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь - повредили 2 пятиэтажки", - говорится в сообщении.
Филашкин отметил, что от Украинска до фронта - менее 10 км. Город в зоне поражения различным оружием.
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