Рашисты ударили по Украинску на Донетчине: 2 человека погибли, 1 ранен

Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Украинску в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, один ранен.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь - повредили 2 пятиэтажки", - говорится в сообщении.

Филашкин отметил, что от Украинска до фронта - менее 10 км. Город в зоне поражения различным оружием.

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