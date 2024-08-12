Сутки в Донецкой области: 10 человек ранены, россияне 16 раз обстреляли область. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение суток обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Один человек ранен в Константиновке Марьинской громады. Также ранен 1 человек в Курахово, повреждено более 5 домов.

Читайте также: Войска РФ продвинулись в Пивничном и Нью-Йорке на Донетчине, - DeepState

Краматорский район

8 человек ранены в Краматорске, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры. В Константиновке повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Нью-Йорке повреждены 2 дома, еще 2 - в Сиверске.

В течение суток российские войска 16 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуирован 1201 человек, в том числе 394 ребенка.

Всего 11 августа оккупанты ранили 10 человек.

Смотрите: Последствия российского удара по Краматорску 11 августа: 8 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)





