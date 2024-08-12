Сутки в Донецкой области: 10 человек ранены, россияне 16 раз обстреляли область. ФОТОрепортаж
Российские захватчики в течение суток обстреляли три района Донецкой области, в результате чего 10 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Один человек ранен в Константиновке Марьинской громады. Также ранен 1 человек в Курахово, повреждено более 5 домов.
Краматорский район
8 человек ранены в Краматорске, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры. В Константиновке повреждены 4 дома.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Нью-Йорке повреждены 2 дома, еще 2 - в Сиверске.
В течение суток российские войска 16 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуирован 1201 человек, в том числе 394 ребенка.
Всего 11 августа оккупанты ранили 10 человек.
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