Доба на Донеччині: 10 осіб поранено, росіяни 16 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж
Російські загарбники протягом доби обстріляли три райони Донецької області, внаслідок чого 10 осіб дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Одну особу поранено у Костянтинівці Мар'їнської громади. Також поранено 1 особу у Кураховому, пошкоджено понад 5 будинків.
Краматорський район
8 осіб поранено у Краматорську, пошкоджено 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Нью-Йорку пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Сіверську.
Протягом доби російські війська 16 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 1201 людину, зокрема 394 дитини.
Всього 11 серпня окупанти поранили 10 осіб.
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