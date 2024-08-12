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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Українську на Донеччині: 2 особи загинули, 1 поранено

Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині

Війська РФ завдали артилерійського удару по Українську на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, одну поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь - пошкодили 2 п'ятиповерхівки", - йдеться в повідомленні.

Філашкін зазначив, що від Українська до фронту - менше 10 км. Місто в зоні ураження різної зброї.

Читайте: Доба на Донеччині: 10 осіб поранено, росіяни 16 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) Донецька область (8357)


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