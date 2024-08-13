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Латвія передасть Україні 500 безпілотників

Латвія передає Україні 500 дронів

Латвія передасть Україні чергову партію безпілотників. Країна відправить близько 500 БПЛА латвійського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Андріс Спрудс, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - зазначив він.

Читайте: Литва передасть Україні перші FPV-дрони вже у вересні

Автор: 

безпілотник (4110) Латвія (1343)


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13.08.2024 16:49 Відповісти
Дякуємо, друзі!
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13.08.2024 18:25 Відповісти
 
 