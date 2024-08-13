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Латвія передасть Україні 500 безпілотників
Латвія передасть Україні чергову партію безпілотників. Країна відправить близько 500 БПЛА латвійського виробництва.
Про це повідомив міністр оборони Андріс Спрудс, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - зазначив він.
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Псамметих II
показати весь коментар13.08.2024 16:49 Відповісти Мені подобається 7
Anton Sinelnyk #474732
показати весь коментар13.08.2024 18:25 Відповісти Мені подобається 4
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