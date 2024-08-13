Латвія передасть Україні 500 безпілотників

Латвія передасть Україні чергову партію безпілотників. Країна відправить близько 500 БПЛА латвійського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Андріс Спрудс, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - зазначив він.

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