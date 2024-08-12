Литва передасть Україні перші FPV-дрони вже у вересні
Перші FPV-дрони литовського виробництва передадуть Україні у вересні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Планується, що перші FPV-безпілотники, які будуть закуплені (у виробників Литви. - Ред.), можуть бути передані Україні вже в другій половині вересня", - зазначили у Міноборони.
Раніше у міністерстві повідомили, що бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну.
Це було друге випробування, перше литовські безпілотники не пройшли.
FPV-дрони восьми литовських компаній випробовувалися в Україні у два етапи, і технічні проблеми виникли на початковому етапі польотів в оперативному середовищі.
Україні планують поставити БПЛА литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро, а також виділити для потреб Збройних сил Литви безпілотники на суму до 3 мільйонів євро. Решту коштів у рамках програми на 10 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю розвідувальних безпілотників для України.
За даними міністерства, переважна більшість дронів буде поставлена восени цього року, решта – на початку 2025 року.
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