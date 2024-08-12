Литва передаст Украине первые FPV-дроны уже в сентябре

Первые FPV-дроны литовского производства передадут Украине в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Планируется, что первые FPV-беспилотники, которые будут закуплены (у производителей Литвы. - Ред.), могут быть переданы Украине уже во второй половине сентября", - отметили в Минобороны.

Ранее в министерстве сообщили, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину.

Это было второе испытание, первое литовские беспилотники не прошли.

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FPV-дроны восьми литовских компаний испытывались в Украине в два этапа, и технические проблемы возникли на начальном этапе полетов в оперативной среде.

Украине планируют поставить БПЛА литовского производства на сумму 5 миллионов евро, а также выделить для нужд Вооруженных сил Литвы беспилотники на сумму до 3 миллионов евро. Остальные средства в рамках программы на 10 миллионов евро будут направлены на закупку разведывательных беспилотников для Украины.

По данным министерства, подавляющее большинство дронов будет поставлено осенью этого года, остальные - в начале 2025 года.

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