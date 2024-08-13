Рашисти обстріляли Берислав: Поранено жінку
Російські війська атакували Берислав на Херсонщині, внаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни близько 16:00 вдарили по місту. Біля магазину під обстріл потрапила 48-річна жінка.
"Потерпіла самостійно звернулася до лікарні, де у неї діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Їй надають меддопомогу", - додали в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль