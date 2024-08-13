Рашисти обстріляли Берислав: Поранено жінку

Російські війська атакували Берислав на Херсонщині, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни близько 16:00 вдарили по місту. Біля магазину під обстріл потрапила 48-річна жінка.

"Потерпіла самостійно звернулася до лікарні, де у неї діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Їй надають меддопомогу", - додали в ОВА.

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