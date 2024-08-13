Польща підписала контракт на закупівлю 96 гелікоптерів Apache за 10 млрд дол.

Польський уряд підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Контракт передбачає поставку 96 гелікоптерів Apache разом із пакетом логістики та навчання. Вони мають замінити радянські вертольоти Мі-24 в польській армії.

Додатково Польща придбала технологію для експлуатації цих гелікоптерів, що дозволить авіаційним заводам країни здійснювати капітальний або поточний ремонт окремих компонентів AH-64E.

Нові гелікоптери надійдуть до 1-ї повітряно-десантної бригади Сухопутних військ Польщі. За словами голови польського Міноборони, закупівля коштуватиме близько 10 мільярдів доларів.

Американський посол у Варшаві Марк Бжезінський, коментуючи угоду, зазначив, що Польща "стає найбільшим оператором гелікоптерів Apache за межами США".

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