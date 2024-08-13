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Новини
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Польща підписала контракт на закупівлю 96 гелікоптерів Apache за 10 млрд дол.

вертоліт AH-64E Guardian Apache

Польський уряд підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Контракт передбачає поставку 96 гелікоптерів Apache разом із пакетом логістики та навчання. Вони мають замінити радянські вертольоти Мі-24 в польській армії.

Додатково Польща придбала технологію для експлуатації цих гелікоптерів, що дозволить авіаційним заводам країни здійснювати капітальний або поточний ремонт окремих компонентів AH-64E.

Нові гелікоптери надійдуть до 1-ї повітряно-десантної бригади Сухопутних військ Польщі. За словами голови польського Міноборони, закупівля коштуватиме близько 10 мільярдів доларів.

Американський посол у Варшаві Марк Бжезінський, коментуючи угоду, зазначив, що Польща "стає найбільшим оператором гелікоптерів Apache за межами США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща підписала зі США контракт на виробництво 48 пускових установок Patriot

Автор: 

Польща (8488) США (22590) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+5
Никто только вертолеты не покупает, плюсом идет материально-техническая подержка, а это оборудования для аэродромов и ангаров, боеприпасы, запасные части для вертолетов, летные тренажеры, и еще много чего.
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13.08.2024 19:43
+2
Розумні люди. А внас досі бруеівку з асфальтом найвЯличайшпй закупає.
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13.08.2024 18:00
+2
Неодмінно. Асфальт, барабани, бруківку, шоколад та шампанське для пінгвинів тощо.
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13.08.2024 19:26
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Розумні люди. А внас досі бруеівку з асфальтом найвЯличайшпй закупає.
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13.08.2024 18:00 Відповісти
це по 100 млн за один ? нічо так бюджет пиляють
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13.08.2024 18:15 Відповісти
Никто только вертолеты не покупает, плюсом идет материально-техническая подержка, а это оборудования для аэродромов и ангаров, боеприпасы, запасные части для вертолетов, летные тренажеры, и еще много чего.
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13.08.2024 19:43 Відповісти
не заважайте дурням розводити зраду, як погані америкоси на всіх наживаються.
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13.08.2024 21:27 Відповісти
Вчора була схожа новина про Петріоти. Я написав - а як же ми? Сьогодні повторю те саме. Ми будемо щось замовляти? Чи будемо роками просити дати що не жалко? Хтось скаже, що немає грошей, але ці контракти на роки. Буде Україна, а гроші знайдуться.
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13.08.2024 18:57 Відповісти
Неодмінно. Асфальт, барабани, бруківку, шоколад та шампанське для пінгвинів тощо.
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13.08.2024 19:26 Відповісти
Это многолетние контракты, а Украине оружие нужно прямо сейчас.
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13.08.2024 19:37 Відповісти
Вчора петріоти, сьогодні апачі! Коли вже мілітарні потуги розкладаючогося заходу будуть зупинені і вони перейдуть до будівництва доріг? Захарова, прийми стакан на свої дряблі груди і скажи шось!
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13.08.2024 19:04 Відповісти
А куди ж тепер дівати ті списані, але робочі Мі-24 ?
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13.08.2024 21:14 Відповісти
вони вже списані?, чи апачі вже завтра будуть поставлені разом з пілотами ?)
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13.08.2024 21:25 Відповісти
дурні пшеки купляють за свою гроші, ні щоб нити байден дай.
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13.08.2024 21:24 Відповісти
А 96 оставшихся вертолетов Ми-24 поляки вполне могут передать Украине.. )
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13.08.2024 21:36 Відповісти
Вони ще нічого задурно нам не передали все або оплачено штатами або була знижка на нове озброєння на ту суму
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13.08.2024 21:54 Відповісти
 
 