Польща підписала контракт на закупівлю 96 гелікоптерів Apache за 10 млрд дол.
Польський уряд підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Контракт передбачає поставку 96 гелікоптерів Apache разом із пакетом логістики та навчання. Вони мають замінити радянські вертольоти Мі-24 в польській армії.
Додатково Польща придбала технологію для експлуатації цих гелікоптерів, що дозволить авіаційним заводам країни здійснювати капітальний або поточний ремонт окремих компонентів AH-64E.
Нові гелікоптери надійдуть до 1-ї повітряно-десантної бригади Сухопутних військ Польщі. За словами голови польського Міноборони, закупівля коштуватиме близько 10 мільярдів доларів.
Американський посол у Варшаві Марк Бжезінський, коментуючи угоду, зазначив, що Польща "стає найбільшим оператором гелікоптерів Apache за межами США".
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