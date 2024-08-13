УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини
1 165 16

МЗС задоволене результатами африканського турне Кулеби, - речник Тихий

МЗС задоволене результатами африканського турне Кулеби, - речник Тихий

Українське зовнішньополітичне відомство задоволене результатами нещодавнього африканського турне глави МЗС Дмитра Кулеби. Цього разу дипломат відвідав Малаві, Замбію та Маврикій.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У всіх вищезгаданих африканських країнах міністр Кулеба побував вперше. Під час переговорів глава українського МЗС заручився однозначною підтримкою державного суверенітету та територіальної цілісності України з боку трьох згаданих африканських країн.

Крім цього, африканські співрозмовники запевнили у готовності розвивати політичний діалог з Україною, яка може багато чого їм запропонувати.

Читайте також: Україна та Малаві підписали меморандум про політичні консультації, - Кулеба

За словами Тихого, важливими темами нинішнього африканського турне Кулеби були продовольча безпека, розвиток співпраці в сільському господарстві, цифровізації, енергетична безпека і просування Української формули миру.

"Ми бачили інтерес у африканських країн до цілої низки речей, які Україна може запропонувати. Тобто це взаємовигідна співпраця. Наприклад, міністр повідомив у Малаві і Замбії про рішення президента України надати їм допомогу в рамках ініціативи "Зерно з України". Обидві країни дуже серйозно потерпають від посухи, від змін клімату", - розповів речник МЗС.

Тихий також зазначив, що Україна має великий потенціал та досвід у сільському господарстві, в тому числі - високотехнологічному сільському господарстві.

Читайте також: Кулеба обговорив з президентом Малаві співпрацю між країнами у різних сферах

"На переговорах лунало, що ми готові ділитися цим досвідом. Я думаю, що ви побачите невдовзі практичні кроки на втілення цих планів з цими африканськими країнами", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Під час африканського турне Кулеби йшлося і про співпрацю у сфері енергетичної безпеки, а також про інвестиції. Зокрема, Україна запросила делегацію маврикійських бізнесів відвідати нашу країну.

Нагадаємо, що нещодавно відбулося африканське турне Кулеби - четверте за ліком.

Читайте також: Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

Автор: 

Африка (305) МЗС (4110) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Відпочили від нього, та ще й магнітики привіз.
показати весь коментар
13.08.2024 18:54
+5
"африканські співрозмовники запевнили у готовності розвивати політичний діалог з Україною":
показати весь коментар
13.08.2024 19:05
+3
Ще б пак! Як може бути не задоволено відомство роботою свого начальніка?
показати весь коментар
13.08.2024 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відпочили від нього, та ще й магнітики привіз.
показати весь коментар
13.08.2024 18:54 Відповісти
"Україна має великий потенціал та досвід у сільському господарстві, в тому числі - високотехнологічному сільському господарстві" - взагалі-то, ця очкаста мавпа несе повну маячню, бо в Україні частка державних підприємств у загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції становить менше 1%!

Не "Україні має великий потенціал та досвід", а українські ПРИВАТНІ компанії, робітників яких твої зелені хазяїва витягують з роботи намагаючись створити космічного штурмовіка, в той час як в країні заброньовані ті ХТО ЗОБОВʼЯЗАНИЙ захищати простих людей!
показати весь коментар
13.08.2024 20:19 Відповісти
Накурився, Кулеба? Наркому оборони шмаль привiз?
показати весь коментар
13.08.2024 18:56 Відповісти
в сільскому хозяйстві катастрофічно не вистачає робітників - не треба бути великим мислителем, щоб здогадатися через яких дебілів! а оскільки вся сільсько-господарська діяльність тримається на приватному бізнесі - побачимо яка буде катастрофа в наступному році!

як би у влади були адекватні люди, вони в першу чергу забронювали б всіх робітників сільхозозяйських підприємств!
в другу, всі сфери, яки приносять валюту державі!
в третю - молилися б на українців, які закордоном і підтримують цю диво-державу!

а от усілякий зброд, від діяльності якого немає особливого сенсу - верховна рада, місцеві ради, всі їх депутати, помічники, керівники всіх рад, мери, мусора та інша тіздота - одразу б скоротилися б видатки на утримання всього цього лайна
показати весь коментар
13.08.2024 20:25 Відповісти
... знову зерно,громадян України нагодуй... .
показати весь коментар
13.08.2024 18:59 Відповісти
Плодотворная поездка, ждём визита маврикийских бизнесменов...
показати весь коментар
13.08.2024 19:01 Відповісти
"Відомство задоволене..."
У відомства з'явилися емоції? 😂
показати весь коментар
13.08.2024 19:02 Відповісти
"африканські співрозмовники запевнили у готовності розвивати політичний діалог з Україною":
показати весь коментар
13.08.2024 19:05 Відповісти
Ще б пак! Як може бути не задоволено відомство роботою свого начальніка?
показати весь коментар
13.08.2024 19:06 Відповісти
Так ми оманських інвестицій чекаємо 6-й рік, чи єто другоє.
показати весь коментар
13.08.2024 19:10 Відповісти
У Раді канікули, і у кулєби африканські канікули. Трохи відпочив від київської метушні та всєвідящєго ока дєрьмака.
показати весь коментар
13.08.2024 19:11 Відповісти
полизали друг другу яйца
показати весь коментар
13.08.2024 19:13 Відповісти
Українське зовнішньополітичне відомство задоволене результатами нещодавнього африканського турне глави МЗС Дмитра Кулеби. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

прошу вас! прочитайте, ще раз, уважно.
кулєба, не просто єрмаківське гімно, кулєба гімно гімна, навіть у міністерстві, яким керує.

підлеглі кулєби, задоволені, результатами командировки свого начальника. про це заявляє, речник кулєби.

всьо! піздець! приїхали!
показати весь коментар
13.08.2024 19:14 Відповісти
будуть торгувати українським хлібом ."гешефт "торгаша, котрого, мішки з грошима від агробізнесу направили шукати ринки збуту українського хліба...
показати весь коментар
13.08.2024 19:26 Відповісти
побачемо-сказав сліпий, почуємо- сказав глухий
показати весь коментар
13.08.2024 19:29 Відповісти
 
 