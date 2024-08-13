МЗС задоволене результатами африканського турне Кулеби, - речник Тихий

Українське зовнішньополітичне відомство задоволене результатами нещодавнього африканського турне глави МЗС Дмитра Кулеби. Цього разу дипломат відвідав Малаві, Замбію та Маврикій.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У всіх вищезгаданих африканських країнах міністр Кулеба побував вперше. Під час переговорів глава українського МЗС заручився однозначною підтримкою державного суверенітету та територіальної цілісності України з боку трьох згаданих африканських країн.

Крім цього, африканські співрозмовники запевнили у готовності розвивати політичний діалог з Україною, яка може багато чого їм запропонувати.

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За словами Тихого, важливими темами нинішнього африканського турне Кулеби були продовольча безпека, розвиток співпраці в сільському господарстві, цифровізації, енергетична безпека і просування Української формули миру.

"Ми бачили інтерес у африканських країн до цілої низки речей, які Україна може запропонувати. Тобто це взаємовигідна співпраця. Наприклад, міністр повідомив у Малаві і Замбії про рішення президента України надати їм допомогу в рамках ініціативи "Зерно з України". Обидві країни дуже серйозно потерпають від посухи, від змін клімату", - розповів речник МЗС.

Тихий також зазначив, що Україна має великий потенціал та досвід у сільському господарстві, в тому числі - високотехнологічному сільському господарстві.

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"На переговорах лунало, що ми готові ділитися цим досвідом. Я думаю, що ви побачите невдовзі практичні кроки на втілення цих планів з цими африканськими країнами", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Під час африканського турне Кулеби йшлося і про співпрацю у сфері енергетичної безпеки, а також про інвестиції. Зокрема, Україна запросила делегацію маврикійських бізнесів відвідати нашу країну.

Нагадаємо, що нещодавно відбулося африканське турне Кулеби - четверте за ліком.

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