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Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз

Дмитро Кулеба і Маніш Гобін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін провели переговори у маврикійській столиці Порт-Луї, під час яких підписали угоду про безвізовий режим.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це перший візит міністра закордонних справ України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.

Міністри детально обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн. Окремо ретельно проговорили розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба їде в Африканське турне: вперше відвідає Малаві, Замбію та Маврикій, - МЗС

Сторони домовилися про подальші кроки в підготовці до укладення угоди про взаємне просування та захист інвестицій та угоди про уникнення подвійного оподаткування, які значно пожвавлять економічну та торговельну співпрацю, сприятимуть залученню інвестицій в Україну та її відновленню.

Також Кулеба привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Він запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

"Наприкінці переговорів міністри підписали угоду про безвіз між Україною та Маврикієм, яка на цьому етапі насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах", - повідомили в МЗС.

Також читайте: Україна увійшла до найуспішніших країн світу за рівнем прогресу в рейтингу паспортів за останні 10 років

Автор: 

Африка (305) безвізовий режим (1333) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Ну фсьо....хух...це вже точно удар, від якого в пуйла трапиться інсульт
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08.08.2024 16:03
+7
Зараз сюди хлине навала щасливих туристів та заробітчан з Маврикію!
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08.08.2024 16:20
+7
кулеба, *** !

дуй в Австралію ! там тамошні довбодятли 60 Абрамів в пустелі закопують!
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08.08.2024 17:12
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Ну фсьо....хух...це вже точно удар, від якого в пуйла трапиться інсульт
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08.08.2024 16:03 Відповісти
кулеба, *** !

дуй в Австралію ! там тамошні довбодятли 60 Абрамів в пустелі закопують!
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08.08.2024 17:12 Відповісти
Життєво важливо при закритих кордонах, гарно попрацювали і саме вчасно
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08.08.2024 17:52 Відповісти
це туди буде тікати зелена пліснява.....
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08.08.2024 16:10 Відповісти
Порт-Луї,це мрія кожного українця !!))
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08.08.2024 16:32 Відповісти
зелена пліснява буде тікати в Кабо-Верде , там у патрушева кажуть шикарний готельний бізнес ..
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08.08.2024 16:56 Відповісти
Хіба до готелів ще не набрали обслуговуючий персонал з місцевих?
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08.08.2024 16:59 Відповісти
Ура! Маврикій з нами!
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08.08.2024 16:13 Відповісти
і Петрович в красних трусєлях теж зверніть увагу хто 3,14 лару яйки лиже

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08.08.2024 17:15 Відповісти
Зараз сюди хлине навала щасливих туристів та заробітчан з Маврикію!
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08.08.2024 16:20 Відповісти
Не хлине.Там ВВП на душу населення вищий, майже в 4 рази,чим в Україні.
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08.08.2024 17:08 Відповісти
це надпАтужна патуга та чекаємо маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи, а після завершення війни ми там скупимо всю нерухомість, вірно ж зебіли?
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08.08.2024 16:31 Відповісти
А нижче маврікія є щось ?
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08.08.2024 16:35 Відповісти
Південний Судан, Бурунді, ЦАР..
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08.08.2024 16:40 Відповісти
... і Антарктида на самому низу...
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08.08.2024 17:00 Відповісти
маврікій розвинена країна, дуже дорогий курорт, ідеальний серфінг, ввічливі та добрі мешканці, зветься "японією індійського океану"
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08.08.2024 16:55 Відповісти
Это остров, там вообще архипелаг не большой. Если очень грубо---по средине Индийского океана. Там рай земной. В прямом смысле слова, погода, прибой, песок белый, много индусов этнических, есть и иные местные. Очень дорого. Летают самолёты туда в столицу, потом малая авиация. очень дорогие яхты заходят. Лайнеры не швартуются, причалы не стали делать, рейдовая стоянка. Чтобы не засирали природу. Довелось побывать один раз в кругосветке от Саутгемтона с англичанами. В составе экипажа тбх ,,Леонид Собинов,, но в начале 1975г. Паслайнер ЧМП! Звонкая была эпоха. Экзотика тех лет. там другая планета! В тех же местах и Сейшеллы. И Мальдивы. И в догон на последок. и ещё там есть знаковый остров в тех широтах. Часто лайнеры заходят сегодня. Остров Святой Елены. Где Наполеона упрятали завезли подальше в своё время. Очень любопытное место. Всё сохранилось в виде музея усадьбы императора.
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08.08.2024 21:15 Відповісти
Через Тису ...а там безвіз на Маврикій👍
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08.08.2024 16:42 Відповісти
И в аврмию местную не загребут,потому что у них армии вообще нет.
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08.08.2024 16:59 Відповісти
Піззєцій...
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08.08.2024 16:47 Відповісти
та наче був везвіз з ними ще у 2000х, що вони там курять?

я ще на серфінг колись туди збирався
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08.08.2024 16:56 Відповісти
Нічого страшного,буде два безвіза Зате "перемога" цілих два дня буде продаватись "корисним хом'ячкам",через телемарафон.
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08.08.2024 17:26 Відповісти
острів для мільйонерів більшість українців все одно не відвідає, хоч з візовим режимом, хоч без
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08.08.2024 17:51 Відповісти
Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей из Маврикия будут стремиться в Васюки, тьфу ты - в Украину. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, "Велике будівництво" построит железнодорожную магистраль Маврикий-Васюки, тьфу ты - Кривой Рог. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты . Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Маврикий-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Кривой Рог всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец дипломатической мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синий Ингулец и Саусагань. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, мавританские леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - мавританцы, бразильцы и одесситы.

Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот - все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял.

Кулеба вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.
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08.08.2024 18:22 Відповісти
потужну роботу провели. терміново премію усьому МЗС
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08.08.2024 18:49 Відповісти
Потужно
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08.08.2024 18:50 Відповісти
ура😶
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08.08.2024 20:47 Відповісти
 
 