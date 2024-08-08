Україна і Маврикій підписали угоду про безвіз
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Маніш Гобін провели переговори у маврикійській столиці Порт-Луї, під час яких підписали угоду про безвізовий режим.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це перший візит міністра закордонних справ України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.
Міністри детально обговорили поглиблення звʼязків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн. Окремо ретельно проговорили розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм.
Сторони домовилися про подальші кроки в підготовці до укладення угоди про взаємне просування та захист інвестицій та угоди про уникнення подвійного оподаткування, які значно пожвавлять економічну та торговельну співпрацю, сприятимуть залученню інвестицій в Україну та її відновленню.
Також Кулеба привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України. Він запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.
"Наприкінці переговорів міністри підписали угоду про безвіз між Україною та Маврикієм, яка на цьому етапі насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах", - повідомили в МЗС.
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