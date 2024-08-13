Поліція німецького Ростока відпустила затриманого за підозрою в убивстві українця

Поліція німецького міста Росток відпустила напередодні затриманого 26-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до імовірного вбивства 46-річного українця.

Про це пише DW з посиланням на спільний пресреліз президії поліції і прокуратури Ростока, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі у Ростоку менше доби.

Упродовж дня вівторка, 13 серпня, затриманий мав постати перед слідчим суддею для ухвалення рішення про арешт. Однак згодом поліція та прокуратура Ростока повідомили, що українця звільнено з-під варти.

Водночас там зазначили, що слідчі дії стосовно 26-річного українця за підозрою у вбивстві тривають.

"Слідство проти 26-річного українця за підозрою у вбивстві триває, однак прокуратура Ростока на даний момент не бачить обґрунтованої підозри. З цієї причини чоловіка сьогодні було звільнено з-під варти", - пояснили у відомстві.

Інших деталей справи правоохоронці наразі не повідомляють.

Що передувало?

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що у місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.

Згодом ЗМІ повідомили, що у Німеччині затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті 46-річного біженця з України.

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