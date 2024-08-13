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Поліція німецького Ростока відпустила затриманого за підозрою в убивстві українця

Поліція німецького Ростока відпустила затриманого за підозрою в убивстві українця

Поліція німецького міста Росток відпустила напередодні затриманого 26-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до імовірного вбивства 46-річного українця.

Про це пише DW з посиланням на спільний пресреліз президії поліції і прокуратури Ростока, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 26-річний українець пробув у слідчому ізоляторі у Ростоку менше доби.

Упродовж дня вівторка, 13 серпня, затриманий мав постати перед слідчим суддею для ухвалення рішення про арешт. Однак згодом поліція та прокуратура Ростока повідомили, що українця звільнено з-під варти.

Водночас там зазначили, що слідчі дії стосовно 26-річного українця за підозрою у вбивстві тривають.

"Слідство проти 26-річного українця за підозрою у вбивстві триває, однак прокуратура Ростока на даний момент не бачить обґрунтованої підозри. З цієї причини чоловіка сьогодні було звільнено з-під варти", - пояснили у відомстві.

Інших деталей справи правоохоронці наразі не повідомляють. 

Що передувало?

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що у місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.

Згодом ЗМІ повідомили, що у Німеччині затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті 46-річного біженця з України.

Читайте також: Смерть українця у німецькому притулку для біженців: Поліція затримала підозрюваного, ним виявився громадянин України

Автор: 

Німеччина (7327) вбивство (3082)


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вражає! наші б тримали б, поки б не "зізнався"! наші "правоохоронці" зараз почали б розповсюджувати інфу, що він гуглив порнуху, був в групі "бєлоє браццтво" і одного разу, з віддалеку, подивився на шльондру
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13.08.2024 21:24 Відповісти
Злочин скоєно не в таборі для біженців Ростока де на 30 українців припадає 200 мусульман а в Ельбготелі де живуть розселені біженці. Там також є цілодобова секюріті, але вони не ходять по номерах. Ну і пияків вистачає серед біженців
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13.08.2024 21:52 Відповісти
 
 