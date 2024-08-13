Смерть українця у німецькому притулку для біженців: Поліція затримала підозрюваного, ним виявився громадянин України

У Німеччині затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті 46-річного біженця з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У прокуратурі заявили, що наразі до суду передано клопотання про арешт підозрюваного. Затриманим виявився 26-річний українець

46-річного громадянина України напередодні вдень знайшов вбитим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж поінформував поліцію та швидку допомогу. Утім, лікар швидкої зміг лише констатувати смерть чоловіка.

Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що у місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.

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