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Смерть українця у німецькому притулку для біженців: Поліція затримала підозрюваного, ним виявився громадянин України

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українця

У Німеччині затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті 46-річного біженця з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У прокуратурі заявили, що наразі до суду передано клопотання про арешт підозрюваного. Затриманим виявився 26-річний українець

46-річного громадянина України напередодні вдень знайшов вбитим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж поінформував поліцію та швидку допомогу. Утім, лікар швидкої зміг лише констатувати смерть чоловіка.

Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що у місті Росток у таборі біженців загинув серйозно поранений 46-річний українець.

Читайте: Вбивство українських баскетболістів Єрмакова та Козаченка у Німеччині: Почався суд над підозрюваними

Автор: 

Німеччина (7327) вбивство (3082)


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Топ коментарі
+16
Интересно, как 26-ти летний и 46-ти летний смогли выехать с Украины? Надеюсь подозреваемый многое раскажет и кое кого сдаст
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13.08.2024 13:56
+12
Є влеика різниця між "українцем" і "громадянином України"...
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13.08.2024 13:53
+11
Або п'яні розборки або сєпарня.
Там вже нашим так соромно за "обладатєлєй паспорта".
Понаїхала бидлота, алкашня, хамло, шалави, ТП-утриманки та інші "чаєчкі" . І всі думають що "ім должни"...
Европа буде в шоці
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13.08.2024 14:26
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Є влеика різниця між "українцем" і "громадянином України"...
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13.08.2024 13:53 Відповісти
Интересно, как 26-ти летний и 46-ти летний смогли выехать с Украины? Надеюсь подозреваемый многое раскажет и кое кого сдаст
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13.08.2024 13:56 Відповісти
Этот вопрос в Европе никого не интересует и не беспокоит!
Права частной знаете ли...!
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13.08.2024 14:12 Відповісти
Так як і мої вже бувші знайомі виїзжали до Європи з Криму. Бо мали українські внутрішні та закордонні паспорти, які їм люб'язно видавали в наших ОВІРах.
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13.08.2024 14:38 Відповісти
в перші дні багато людей змогли виїхати, тим більш тепер 26 літньому тоді було 23-24, міг проскочити
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13.08.2024 17:25 Відповісти
Кому сдаст? Эти "кому" и обилечивают.
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13.08.2024 14:05 Відповісти
Москаль - просто громадянин україни. Взагалі оця ліберальна теорія що громадянство треба давати всім ідіотська
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13.08.2024 14:16 Відповісти
Абсолютно вірно!!
Екзамен, знання історії, Мови тощо.
Психічна адекватність, нервові проблеми і розлади - все повинно враховуватись!! Під час вікової гібридної війни це не діло! Права Громадянина треба заслужити а не "отримав книжечку та пішов бухать чудіть обмивать..."
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13.08.2024 14:28 Відповісти
сподіваюсь лугандон замочив даубассера ))
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13.08.2024 14:18 Відповісти
За те, що паскуда патякає на незрозумілій мові?
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13.08.2024 14:41 Відповісти
так, але не зрозуміло, що не поділили два братніх народи )))
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13.08.2024 14:42 Відповісти
Бабу.Таскуют па сваім красавіцам.
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13.08.2024 15:28 Відповісти
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13.08.2024 19:22 Відповісти
Або п'яні розборки або сєпарня.
Там вже нашим так соромно за "обладатєлєй паспорта".
Понаїхала бидлота, алкашня, хамло, шалави, ТП-утриманки та інші "чаєчкі" . І всі думають що "ім должни"...
Европа буде в шоці
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13.08.2024 14:26 Відповісти
Чекаю з поліцейського протоколу: "Після спільного вживання алкогольних напоїв, на тлі неочікувано виниклої неприязні..."
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13.08.2024 14:34 Відповісти
...непрязні, яка виникла щодо визначення ступіню величі Луганщини та Донеччини.
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13.08.2024 14:40 Відповісти
Дві сцикопіхоти дриснули з країни, понапивались як скотиняки яких я кожного дня бачу тут за кордоном, ну і дальше по сценарію. Гнати всіх треба з Європи, всіх до єдиного.
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13.08.2024 15:17 Відповісти
 
 