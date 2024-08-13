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Новини
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Росіяни відвели відносно невелику кількість підрозділів з півдня України на тлі ситуації в Курській області, - Лиховій

РФ відвела невелику кількість військ з півдня України

На тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України", - розповів Лиховій.

Водночас він зазначив, що йдеться про "відносно невелику" кількість підрозділів.

Читайте: На Півдні вночі знищено сучасний російський ЗРК "Бук-М3", - ОУВ "Таврія"

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Автор: 

армія рф (17250) Курськ (1094) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+3
Мені подобається, як дивані воїни міркують і розповідають, що і як треба робити воїнам ЗСУ.
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13.08.2024 23:04
+1
Тобто вже навіть з Херсонщини та Запоріжжя перекидають ? Чудово !
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13.08.2024 23:05
+1
Нема там ніякого крокодила , одні шакали залишились .
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13.08.2024 23:07
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Ще не вечир.Все буде добре.
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13.08.2024 23:04 Відповісти
Мені подобається, як дивані воїни міркують і розповідають, що і як треба робити воїнам ЗСУ.
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13.08.2024 23:04 Відповісти
Нема там ніякого крокодила , одні шакали залишились .
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13.08.2024 23:07 Відповісти
Тобто вже навіть з Херсонщини та Запоріжжя перекидають ? Чудово !
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13.08.2024 23:05 Відповісти
Стрибай в Тису козаче...
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13.08.2024 23:57 Відповісти
Румунське турне українського кабана:
https://youtu.be/gCXTCW3Jpn4?t=8
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14.08.2024 08:35 Відповісти
А шо тут чудового - бригад для форсування Дніпра і другого штурму Лінії Суровікина у ЗСУ немає!
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14.08.2024 09:19 Відповісти
Зараз потрібно бути уважними, особливо при ракетних обстрілах, кацапи напевне готують помсту за Курську НР, та будуть цілитись у стратегічні об"єкти
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13.08.2024 23:10 Відповісти
недопалок може закидати кабами після того, як пройде евакуація
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13.08.2024 23:19 Відповісти
Зачем им отводить войска с территории Украины? На своей территории РФ может использовать срочников для обороны + относительно небольшое количество профессиональной пехоты (вроде Вагнеров и Ахмата) для поддержки критических участков и контр атак. А вот ВСУ используют войска которые которые сняли с фронта.
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13.08.2024 23:34 Відповісти
а ось і кремлебот 🤡 (який зареєструвався тут СЬОГОДНІ) під'їхав, щоб розказати, як в них все прекрасно! АХАХХАХАХААХ!!!

а москальські строковики чим і на чому будуть воювати, якщо вся москальська зброя і техніка в Україні?

якщо Україна зняла війська з фронту, то чому фронт ще не посипався в Україні?
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14.08.2024 05:54 Відповісти
На своїй території Путін може пропустити пару бригад хоч до Байкалу, водички попить - для рашки це як вилазка мурашок на їхню кухню! Наполеон і Гітлер це добре знали! Але Наполеон, який Бонапарт, не встиг сказати це нашому Наполеонові, який Бубочка...
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14.08.2024 09:16 Відповісти
Как можно было взять прессофицером и спикером сообщающим новости человека с фамилией Лиховiй...
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13.08.2024 23:56 Відповісти
приблизно так само, як призначати міністром оборони якогось тіпа з прізвищем УМЄР-ов....
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14.08.2024 05:56 Відповісти
 
 