Росіяни відвели відносно невелику кількість підрозділів з півдня України на тлі ситуації в Курській області, - Лиховій

На тлі заходу ЗСУ в Курську область РФ окупанти відвели туди відносно невелику частину військ з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України", - розповів Лиховій.

Водночас він зазначив, що йдеться про "відносно невелику" кількість підрозділів.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.