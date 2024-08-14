Кулеба та помічник держсекретаря США О’Браєн обговорили розширення програми F-16

13 серпня відбулась зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Співрозмовники обговорили, зокрема, "подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО".

Ми також говорили щодо продовження надання Україні систем протиповітряної оборони, розширення програми F-16 та надання Україні можливості використовувати засоби дальнього радіусу дії проти військових цілей в Росії. Я підтвердив вдячність України Сполученим Штатам за їхнє лідерство, потужну оборону та пряму бюджетну допомогу"? - розповів Кулеба.

Раніше повідомлялось, що до України з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

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