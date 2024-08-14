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Кулеба та помічник держсекретаря США О’Браєн обговорили розширення програми F-16

кулеба

13 серпня відбулась зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Співрозмовники обговорили, зокрема, "подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО".

Ми також говорили щодо продовження надання Україні систем протиповітряної оборони, розширення програми F-16 та надання Україні можливості використовувати засоби дальнього радіусу дії проти військових цілей в Росії. Я підтвердив вдячність України Сполученим Штатам за їхнє лідерство, потужну оборону та пряму бюджетну допомогу"? - розповів Кулеба.

Раніше повідомлялось, що до України з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

Читайте: Кулеба поговорив з Боррелем: Розповів деталі операції України в Курській області

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) F16 F-16 (669) Джеймс О’Браєн (10)


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Україні терміново треба залучати іноземних пілотів "пенсіонерів" та добровольців для обслуговування F-16. Хоча б для обмеженого використання всіх переданих літаків, поки їх не замінять навчені українські пілоти. Не можна допустити, щоб F-16 десь заховані просто простоювали. Невже бабла шкода?
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14.08.2024 01:06 Відповісти
Державний департамент США у вівторок схвалив потенційний продаж зброї Ізраїлю на загальну суму приблизно 20 мільярдів доларів, включаючи очікуваний продаж до 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів.

Продаж F-15 вважається найбільшим пакетом зброї для Ізраїлю і був оголошений разом із затвердженими потенційними продажами середніх тактичних транспортних засобів, ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності, фугасних мінометних патронів і танкових патронів.
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14.08.2024 04:10 Відповісти
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14.08.2024 04:14 Відповісти
Erik Prince, засновник приватної військової компанії Blackwater, пропонував Байдену ще перед 24 лютого 2022 року передати Україні 150 американських винищувачів (початкова його пропозиція була 500 літаків) разом із досвідченими пілотами, які готові були закрити небо над Україною, щоб запобігти вторгненню росії. Але Байден цю пропозицію відхилив.
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14.08.2024 08:02 Відповісти
Байден все, ему пофиг на критику. Теперь дело сдвинется с мертвой точки. А может он уже и ничего не решает, в силу известных причин.
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14.08.2024 08:59 Відповісти
 
 