В Україну прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. ФОТО

До України з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

Про це у вівторок, 13 серпня, у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Радо вітаємо з поверненням в Україну помічника держсекретаря Джеймса О’Браєна! Його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною", - написала Брінк.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, у Києві з візитом перебували сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

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