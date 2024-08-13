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В Україну прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. ФОТО

До України з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

Про це у вівторок, 13 серпня, у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Радо вітаємо з поверненням в Україну помічника держсекретаря Джеймса О’Браєна! Його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною", - написала Брінк.

В Україну прибув помічник держсекретаря США Джим О’Браєн

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, у Києві з візитом перебували сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Читайте також: Для успіху України потрібно зупинити Росію на сході, - посол О’Браєн

Автор: 

візит (1584) США (22799) Джеймс О’Браєн (10)


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Топ коментарі
+8
Ндааа. Почалось. Певне приїхав, щоби натиснути на Єрмака-Зеленського, щоб дали команду вивести українські війська з території пітьми.
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13.08.2024 20:42
+7
Совок ще більше був грандіозним. І де він зараз?
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13.08.2024 21:00
+5
У Білому домі не коментують військову операцію України в Курській області РФ, але перебувають на зв'язку з Києвом.

Джон Кірбі каже, що Росії достатньо вивести війська з України, щоб вирішити проблеми в Курській області.
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13.08.2024 21:01
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Мав би прямо на Курщину,даруйте КурНР прямо прибути)
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13.08.2024 20:39 Відповісти
Цей на басу, чи на барабанах лабати буде?
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13.08.2024 20:41 Відповісти
Ндааа. Почалось. Певне приїхав, щоби натиснути на Єрмака-Зеленського, щоб дали команду вивести українські війська з території пітьми.
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13.08.2024 20:42 Відповісти
привіз письмовий дозвіл завдавати ATACMSами ударів по ворожим авіабазам?
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13.08.2024 20:52 Відповісти
Совок ще більше був грандіозним. І де він зараз?
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13.08.2024 21:00 Відповісти
Совок США розвалили грамотною політикою. А паРашу від розвалу бережуть, як зіницю ока.
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13.08.2024 21:14 Відповісти
Может вы не помните ,но США тоже просили Украину не выходить из состава СССР. Так что хрен его знает какие там замыслы,могут трындеть одно а делать ровно наоборот.
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13.08.2024 21:18 Відповісти
сша таке говорило тільки публічно, а в тиху продовжувало розвалювати сесесер, бо та тюрма народів була ворогом номер один для сша, яка прямо і в голос казала, що хоче розвалити сша!

точно так само, як і зараз сша говорять про всякі там стратегічні зв'язки з комуняцким китаєм, а тим часом вводять 100% мито на китайські електротачки і регулярно плавають, і літають біля китайських кордонів на своїх авіаносцях і всяких Ф35.....
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14.08.2024 00:15 Відповісти
У Білому домі не коментують військову операцію України в Курській області РФ, але перебувають на зв'язку з Києвом.

Джон Кірбі каже, що Росії достатньо вивести війська з України, щоб вирішити проблеми в Курській області.
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13.08.2024 21:01 Відповісти
Наші вітання.
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13.08.2024 21:19 Відповісти
 
 