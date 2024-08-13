В Україну прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн. ФОТО
До України з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.
Про це у вівторок, 13 серпня, у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Радо вітаємо з поверненням в Україну помічника держсекретаря Джеймса О’Браєна! Його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною", - написала Брінк.
Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, у Києві з візитом перебували сенатори США - республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.
Топ коментарі
+8 Тонка червона лінія
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+7 Pavel Bortsevych
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+5 Victor Litarchuk
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точно так само, як і зараз сша говорять про всякі там стратегічні зв'язки з комуняцким китаєм, а тим часом вводять 100% мито на китайські електротачки і регулярно плавають, і літають біля китайських кордонів на своїх авіаносцях і всяких Ф35.....
Джон Кірбі каже, що Росії достатньо вивести війська з України, щоб вирішити проблеми в Курській області.