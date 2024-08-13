Кулеба поговорив з Боррелем: Розповів деталі операції України в Курській області
У вівторок, 13 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.
Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови дипломати зосередилися на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".
Крім цього, Кулеба розповів главі європейської дипломатії про деталі операції ЗСУ в Курській області РФ.
"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - повідомив міністр, не зазначивши жодних деталей.
Нагадаємо, що раніше речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області РФ, заявив, що Україна має законне право захищатися, а також може бити по території країни-агресорки.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
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Але не всі так поступають. Ось пост від поляка https://t.me/dszeligowski/59 Даніель Шеліговський :
А знаєте, що спільного мають польські танки PT-91 "Twardy", бмп BWP-1, самохідні гаубиці "Krab" (Краб) та бронетранспортери "Rosomak" (Росомаха)?
Вони всі зараз на службі української армії, залучені до збройних дій на території Росії.
Польща послідовно заявляє, що передана Україні зброя може бути нею використана на їй власний розсуд, у тому числі для здійснення ударів по російській території.
Про постачання польської зброї для України все ще відомо не так багато. У цьому питанні, Польща є якраз однією з найменш "відкритих" країн світу. Такого підходу дотримувався попередній польский уряд і продовжує дотримуватися його нинішня влада. Хоча, на мою думку, дуже шкода.
Що відомо напевно? Що станом на квітень цього року Польща передала Україні 44 пакети військової допомоги на загальну суму близько 4,5 млрд доларів.
І це дуже, дуже корисна інвестиція.
Нехай добре послужить!
- тобто Борелю деталі знати можна ? А де гарантія , що за ним не стоять спецслужди РФії ...?
Це тільки мене напружує те, що про операцію на курщині розповідають усім, окрім народу України? Та ще й з деталями!
Нє, ну те, що усі "откровення" влада видає не українським журналістам, а зливає в інтерв'ю іноземним ЗМІ я вже звик: шобла при владі боїться власного народу, а використовує лише "пазітівних" блогерів та мосійчучок від так званої журналістики.
А ще мені цікаво: а як відреагує оце найвеличніше, коли якийсь орбан-фіцович скаже про боневтіка "побалакав з Вованом"?
Напрягатись...
Не треба...
Їж свою форель....
Люби...
Всіх, кого любиш-
Геїв... жінок... дітей...
Лягай в свою постіль...
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Кулеба...