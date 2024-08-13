Кулеба поговорив з Боррелем: Розповів деталі операції України в Курській області

У вівторок, 13 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови дипломати зосередилися на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".

Крім цього, Кулеба розповів главі європейської дипломатії про деталі операції ЗСУ в Курській області РФ.

"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - повідомив міністр, не зазначивши жодних деталей.

Нагадаємо, що раніше речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, коментуючи події у Курській області РФ, заявив, що Україна має законне право захищатися, а також може бити по території країни-агресорки.

Читайте також: РФ окупувала у 100 разів більше території України, - Шеппс про заяви Путіна щодо Курщини

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Читайте також: Усі урядові партії Данії підтримали операцію ЗСУ в Курській області РФ