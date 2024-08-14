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Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, які хочуть евакуюватися в Україну

курська

У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ Україна має бути готова до прийому російських біженців.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну", - зазначила Верещук. Заявку можна залишити зателефонувавши або написавши через Telegram або WhatsApp, електронну пошту.

В Мінреінтеграції наголосили, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпече мирним жителям Курщини "необхідний захист та гуманітарну підтримку".

Також читайте: Планується відкриття гумкоридорів на Курщині для евакуації цивільних у бік РФ та України, - Верещук

Верещук про евакуацію жителів Курської області

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

У середу, 14 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області РФ.

Автор: 

біженці (1864) евакуація (2311) Верещук Ірина (683) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+23
Вони що **#нулись?!!! Кацапів та місцеву вату ще довго викорінити з України так вони додатково потенційних зрадників зібралися завозити!!! А з їми й агенти кдб-фсб заїде!!! На кого працює ця ЗЕ-влада?!
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14.08.2024 23:25
+13
напрацьовує собі майбутній електорат. Через пару тижнів буде шатлами завозить.
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14.08.2024 23:19
+13
Нафіга? Нахєра пускати в країну натовп ворожо налаштованих громадян країни, з якою йде війна? Куди ви їх будете дівати? Дасте розповзтися шоб вони вели розвідку і диверсії? Бо кожен кацап з мабілкою - це мінімум розвідник.
Єдине, чим можу виправдати цей ідиотизм - зарисуватися перед всратими західними рожевими поні. І це дісно важливо. Але знаючи рукожопість зеленої влади...
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14.08.2024 23:41
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напрацьовує собі майбутній електорат. Через пару тижнів буде шатлами завозить.
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14.08.2024 23:19 Відповісти
Ви не панимаете, ета другое, а саме свідома та відкрита масова інфільтрація російській агентури та диверсантів у тил ЗСУ під виглядом гуманітарних дій. СВІДОМА.
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15.08.2024 06:46 Відповісти
та ще з часів шатлів було ясно, що вона свідома.
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15.08.2024 07:16 Відповісти
А ще, ми будемо утримувати це стадо витрачаючи на них багато грошей, у де у кого зних родичи воюють проти нас, вбивають наших дітей, рідних, і багато з них раділи цьому.
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15.08.2024 07:48 Відповісти
у репараіях врахують. Але це не точно.
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15.08.2024 08:59 Відповісти
E-mail "хот-лайносос" це шедевр
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14.08.2024 23:19 Відповісти
?
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14.08.2024 23:42 Відповісти
[email protected]
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15.08.2024 02:11 Відповісти
це підходяща назва для для її проекта. Лайна ще вистачить всім надовго. Хто забув, то нагадаю - зелене лайно було завезено в Україну ще у 2004-му, і з того часу на тєлє-дріжжах затопило всю країнуЮ і смердіти тепер воно ще буде довго.
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15.08.2024 09:08 Відповісти
Це нормально, ми ж не звірі, але конц.табір зробити треба для них, та утримувати за кошти т.з. "Червоного хреста", моєї пенсії на них не вистачить.
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14.08.2024 23:20 Відповісти
Назвемо концтабір "санаторієм", а строк відбування "реабілітацією". Одягнемо всіх в гамівні сорочки (щоб не крали), заклеїмо пащеки (щоб не матюкались). В день на тушку 2000 калорій як в німецьких концтаборах. В Гулагу було 1954 калорії в день, але реально з усього меню до вязня гарантовано потрапляло тільки 200 грам хліба, але у нас вони працювати по 14-16 годин не будуть і не повиздихають, але може зрозуміють що таке "сталінізм" насправді. Це не знущання! Це соціальна педагогіка.
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15.08.2024 01:20 Відповісти
2000кк це норма для середнього чоловіка
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15.08.2024 06:07 Відповісти
Вище - калорій, а не кілокалорій
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15.08.2024 07:09 Відповісти
думаю то помилка, на 2кк на добу не вижити
2000 калорій це один tictac - uno picolo i due calori 😁
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15.08.2024 07:26 Відповісти
Шахтарі в США при 8-годинному робочому дні споживали 3500 калорій. Зрозуміло що якщо споживати 2000 мінус згниле і поцуплене та ще й з браком вітамінів то наступить виснаження. Від мого діда за рік на будівництві Волжського водосховища залишились лише шкіра та кістки. Він тоді вижив, а десятки тисяч втоплені в бетон 70-метрової дамби...
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15.08.2024 12:34 Відповісти
Вони що **#нулись?!!! Кацапів та місцеву вату ще довго викорінити з України так вони додатково потенційних зрадників зібралися завозити!!! А з їми й агенти кдб-фсб заїде!!! На кого працює ця ЗЕ-влада?!
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14.08.2024 23:25 Відповісти
А чого ще чекати від простроченої влади малоросів?
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14.08.2024 23:29 Відповісти
Зато який золотий "електорат" для ЗЄ.
Простір для маніпуляцій та вкидів в урни просто безмежний.

Кацапи на ТОТ робили те ж саме.
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14.08.2024 23:30 Відповісти
хто їм дає громадянство?
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15.08.2024 06:08 Відповісти
Зе! надасть. Ще й у прискореному порядку..
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15.08.2024 07:10 Відповісти
А для вкидів та каруселей це обов'язкоао?

Чи буде багато іноземних спостерігачів, бажаючих слідкувати за виборами на прифронтових теріторіях?
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15.08.2024 07:38 Відповісти
а шо вже вибори анонсували?
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15.08.2024 08:01 Відповісти
Кацапське дрг вільно собі зайде без жодних перепон і зможе влаштовувати різноманітні диверсії всередині України.
Привладні зрадники вже відкрито працюють на ворога, здають територію України на Донбасі ще швидшими темпами ніж під час призупинення воєнної допомоги зі США.
Вересучку терміново потрібно відправити на нари ще за співучасть у розмінуванні Кримського перешийку
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15.08.2024 00:55 Відповісти
Понимаю ваше возмущение, но по моему мнению этим сообщением Украина отхлестала ботоксного выродка по роже его же вялым членом. Если будет организована надёжная проверка на вшивость, то большинство воспользовавшихся будут патриотами Украины в квадрате! При их ГУЛАГе возврат в Рамку после эвакуации в Украину равносилен отсидке!!!
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15.08.2024 07:55 Відповісти
Igor це все відмазки! ***** по барабану те. А ось виходить що якщо у нього не вийшло заселити Україну Кацапами та ЗЕкоМанда зробить це за нього!!!
Можна вивезти Рашиста з грязюки але грязюку з рашиста не вивезеш!!! Нах7й хай ******** на Сибір!!!
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15.08.2024 09:41 Відповісти
Тепер зрозуміло, якого народу слуги ця влада?
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14.08.2024 23:33 Відповісти
Тільки якщо підтвердять українське походження та знання української мови. Тому гаряча лінія повинна спілкуватися державною мовою як державна установа. Хто не зрозумів мову - на рідні болота.
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14.08.2024 23:33 Відповісти
Тобто, якщо диверсанти спілккються українською - нехай заходять?
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15.08.2024 07:11 Відповісти
Тому для них потрібні табори для інтернованих як в Америці для японців під час дсв. Щоби не розповзлися . Хоча т.з. "своїх" теж потрібно тримати в полі зору.
Манкуртів у нас багато.
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15.08.2024 08:15 Відповісти
Нафіга? Нахєра пускати в країну натовп ворожо налаштованих громадян країни, з якою йде війна? Куди ви їх будете дівати? Дасте розповзтися шоб вони вели розвідку і диверсії? Бо кожен кацап з мабілкою - це мінімум розвідник.
Єдине, чим можу виправдати цей ідиотизм - зарисуватися перед всратими західними рожевими поні. І це дісно важливо. Але знаючи рукожопість зеленої влади...
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14.08.2024 23:41 Відповісти
Відправимо далі ,до тебе ,у Голандію.
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15.08.2024 00:02 Відповісти
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14.08.2024 23:43 Відповісти
Шапіто... Свого лайна достатньо, та нє ще й чуже тягнуть...
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15.08.2024 03:47 Відповісти
Шо за на...Медведчуковська шмара з колаборантами у владі знову бажають провернути "чьонгар 2",скоро заволають-"ета наші люди".Тіки тепер це буде гражданське кацапське стадо,якому "какая разница" під ким бути,аби "небуло війни".Доречі відео де вони це кажуть ніхто не блокує на рашці,хоча гебня повинна була заблокувати це впершу чергу.
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15.08.2024 04:26 Відповісти
Нафуя нам лапті?
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15.08.2024 06:03 Відповісти
Мільони разів, ублюдки, будьте прокляті,нарівні з кацапами.Може заселили б своїх мишебратьєв у Бахмут, який " асвабадили"їхні синки та мужики.Бо сиділи на своїх болотах і так раділи, коли вони стирали з лиця землі наші міста, то нехай би й пожили там та й ще дужче раділи
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15.08.2024 07:10 Відповісти
Так, своїх за кордон, по всій уніїї розкидали, а кацапів всіх знову до нас, це що за 1936 рік? Мало того,що вони вдерлися у мій дім,іх всюди блокують, так ви ще й запрошуєєте ії до мене.в мій дім. Нам допомагає весь світ. Вас там курва поїбало всіх. Мало вам Доенцьку,Луганську. Люди ви забули початок війни: о, я здєсь жіть хочу, у ніх асвальт в сьолах і свет кругом. Не мовчіть люди!!! Нехай тікають далі кацапія велика.
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15.08.2024 07:26 Відповісти
скажем дружно- ***** НУЖНО!!!
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15.08.2024 08:01 Відповісти
Мало нам своїх колаборантів? Верещучка планує "Шатли" вже з курської обл?Баба зовсім береги поплутала.
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15.08.2024 19:10 Відповісти
 
 