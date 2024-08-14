Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, які хочуть евакуюватися в Україну
У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ Україна має бути готова до прийому російських біженців.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну", - зазначила Верещук. Заявку можна залишити зателефонувавши або написавши через Telegram або WhatsApp, електронну пошту.
В Мінреінтеграції наголосили, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпече мирним жителям Курщини "необхідний захист та гуманітарну підтримку".
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
У середу, 14 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області РФ.
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2000 калорій це один tictac - uno picolo i due calori 😁
Простір для маніпуляцій та вкидів в урни просто безмежний.
Кацапи на ТОТ робили те ж саме.
Чи буде багато іноземних спостерігачів, бажаючих слідкувати за виборами на прифронтових теріторіях?
Привладні зрадники вже відкрито працюють на ворога, здають територію України на Донбасі ще швидшими темпами ніж під час призупинення воєнної допомоги зі США.
Вересучку терміново потрібно відправити на нари ще за співучасть у розмінуванні Кримського перешийку
Можна вивезти Рашиста з грязюки але грязюку з рашиста не вивезеш!!! Нах7й хай ******** на Сибір!!!
Манкуртів у нас багато.
Єдине, чим можу виправдати цей ідиотизм - зарисуватися перед всратими західними рожевими поні. І це дісно важливо. Але знаючи рукожопість зеленої влади...