Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, які хочуть евакуюватися в Україну

У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ Україна має бути готова до прийому російських біженців.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області РФ, яким потрібна гуманітарна допомога чи хочуть евакуюватися в Україну", - зазначила Верещук. Заявку можна залишити зателефонувавши або написавши через Telegram або WhatsApp, електронну пошту.

В Мінреінтеграції наголосили, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права і забезпече мирним жителям Курщини "необхідний захист та гуманітарну підтримку".

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Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

У середу, 14 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники завершили пошук та знищення ворога у місті Суджа Курської області РФ.