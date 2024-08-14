Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области РФ, желающих эвакуироваться в Украину
В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ Украина должна быть готова к приему российских беженцев.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области РФ, которым нужна гуманитарная помощь или они хотят эвакуироваться в Украину", - отметила Верещук. Заявку можно оставить, позвонив по телефону или написав через Telegram или WhatsApp, электронную почту.
В Минреинтеграции отметили, что Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права и обеспечит мирным жителям Курщины "необходимую защиту и гуманитарную поддержку".
Операция ВСУ в Курской области РФ
В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.
Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.
Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.
В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2000 калорій це один tictac - uno picolo i due calori 😁
Простір для маніпуляцій та вкидів в урни просто безмежний.
Кацапи на ТОТ робили те ж саме.
Чи буде багато іноземних спостерігачів, бажаючих слідкувати за виборами на прифронтових теріторіях?
Привладні зрадники вже відкрито працюють на ворога, здають територію України на Донбасі ще швидшими темпами ніж під час призупинення воєнної допомоги зі США.
Вересучку терміново потрібно відправити на нари ще за співучасть у розмінуванні Кримського перешийку
Можна вивезти Рашиста з грязюки але грязюку з рашиста не вивезеш!!! Нах7й хай ******** на Сибір!!!
Манкуртів у нас багато.
Єдине, чим можу виправдати цей ідиотизм - зарисуватися перед всратими західними рожевими поні. І це дісно важливо. Але знаючи рукожопість зеленої влади...