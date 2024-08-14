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Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области РФ, желающих эвакуироваться в Украину

курська

В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области РФ, которым нужна гуманитарная помощь или они хотят эвакуироваться в Украину", - отметила Верещук. Заявку можно оставить, позвонив по телефону или написав через Telegram или WhatsApp, электронную почту.

В Минреинтеграции отметили, что Украина придерживается всех норм международного гуманитарного права и обеспечит мирным жителям Курщины "необходимую защиту и гуманитарную поддержку".

Читайте также: Планируется открытие гумкоридоров на Курщине для эвакуации гражданских в сторону РФ и Украины, - Верещук

Верещук про евакуацію жителів Курської області

Операция ВСУ в Курской области РФ

В понедельник, 12 августа, президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области РФ. До этого момента украинская власть сохраняла информационную тишину относительно прорыва на Курщине.

Во время заседания Ставки Главнокомандующего главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ по состоянию на 12 августа контролируют около 1000 кв. км в Курской области.

Во вторник, 13 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

В среду, 14 августа, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.

Автор: 

беженцы (1638) эвакуация (2067) Верещук Ирина (504) Курск (1083)


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Топ комментарии
+23
Вони що **#нулись?!!! Кацапів та місцеву вату ще довго викорінити з України так вони додатково потенційних зрадників зібралися завозити!!! А з їми й агенти кдб-фсб заїде!!! На кого працює ця ЗЕ-влада?!
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14.08.2024 23:25
+13
напрацьовує собі майбутній електорат. Через пару тижнів буде шатлами завозить.
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14.08.2024 23:19
+13
Нафіга? Нахєра пускати в країну натовп ворожо налаштованих громадян країни, з якою йде війна? Куди ви їх будете дівати? Дасте розповзтися шоб вони вели розвідку і диверсії? Бо кожен кацап з мабілкою - це мінімум розвідник.
Єдине, чим можу виправдати цей ідиотизм - зарисуватися перед всратими західними рожевими поні. І це дісно важливо. Але знаючи рукожопість зеленої влади...
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14.08.2024 23:41
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Правила форума Совет форумчан
напрацьовує собі майбутній електорат. Через пару тижнів буде шатлами завозить.
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14.08.2024 23:19 Ответить
Ви не панимаете, ета другое, а саме свідома та відкрита масова інфільтрація російській агентури та диверсантів у тил ЗСУ під виглядом гуманітарних дій. СВІДОМА.
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15.08.2024 06:46 Ответить
та ще з часів шатлів було ясно, що вона свідома.
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15.08.2024 07:16 Ответить
А ще, ми будемо утримувати це стадо витрачаючи на них багато грошей, у де у кого зних родичи воюють проти нас, вбивають наших дітей, рідних, і багато з них раділи цьому.
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15.08.2024 07:48 Ответить
у репараіях врахують. Але це не точно.
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15.08.2024 08:59 Ответить
E-mail "хот-лайносос" це шедевр
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14.08.2024 23:19 Ответить
?
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14.08.2024 23:42 Ответить
[email protected]
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15.08.2024 02:11 Ответить
це підходяща назва для для її проекта. Лайна ще вистачить всім надовго. Хто забув, то нагадаю - зелене лайно було завезено в Україну ще у 2004-му, і з того часу на тєлє-дріжжах затопило всю країнуЮ і смердіти тепер воно ще буде довго.
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15.08.2024 09:08 Ответить
Це нормально, ми ж не звірі, але конц.табір зробити треба для них, та утримувати за кошти т.з. "Червоного хреста", моєї пенсії на них не вистачить.
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14.08.2024 23:20 Ответить
Назвемо концтабір "санаторієм", а строк відбування "реабілітацією". Одягнемо всіх в гамівні сорочки (щоб не крали), заклеїмо пащеки (щоб не матюкались). В день на тушку 2000 калорій як в німецьких концтаборах. В Гулагу було 1954 калорії в день, але реально з усього меню до вязня гарантовано потрапляло тільки 200 грам хліба, але у нас вони працювати по 14-16 годин не будуть і не повиздихають, але може зрозуміють що таке "сталінізм" насправді. Це не знущання! Це соціальна педагогіка.
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15.08.2024 01:20 Ответить
2000кк це норма для середнього чоловіка
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15.08.2024 06:07 Ответить
Вище - калорій, а не кілокалорій
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15.08.2024 07:09 Ответить
думаю то помилка, на 2кк на добу не вижити
2000 калорій це один tictac - uno picolo i due calori 😁
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15.08.2024 07:26 Ответить
Шахтарі в США при 8-годинному робочому дні споживали 3500 калорій. Зрозуміло що якщо споживати 2000 мінус згниле і поцуплене та ще й з браком вітамінів то наступить виснаження. Від мого діда за рік на будівництві Волжського водосховища залишились лише шкіра та кістки. Він тоді вижив, а десятки тисяч втоплені в бетон 70-метрової дамби...
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15.08.2024 12:34 Ответить
Вони що **#нулись?!!! Кацапів та місцеву вату ще довго викорінити з України так вони додатково потенційних зрадників зібралися завозити!!! А з їми й агенти кдб-фсб заїде!!! На кого працює ця ЗЕ-влада?!
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14.08.2024 23:25 Ответить
А чого ще чекати від простроченої влади малоросів?
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14.08.2024 23:29 Ответить
Зато який золотий "електорат" для ЗЄ.
Простір для маніпуляцій та вкидів в урни просто безмежний.

Кацапи на ТОТ робили те ж саме.
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14.08.2024 23:30 Ответить
хто їм дає громадянство?
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15.08.2024 06:08 Ответить
Зе! надасть. Ще й у прискореному порядку..
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15.08.2024 07:10 Ответить
А для вкидів та каруселей це обов'язкоао?

Чи буде багато іноземних спостерігачів, бажаючих слідкувати за виборами на прифронтових теріторіях?
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15.08.2024 07:38 Ответить
а шо вже вибори анонсували?
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15.08.2024 08:01 Ответить
Кацапське дрг вільно собі зайде без жодних перепон і зможе влаштовувати різноманітні диверсії всередині України.
Привладні зрадники вже відкрито працюють на ворога, здають територію України на Донбасі ще швидшими темпами ніж під час призупинення воєнної допомоги зі США.
Вересучку терміново потрібно відправити на нари ще за співучасть у розмінуванні Кримського перешийку
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15.08.2024 00:55 Ответить
Понимаю ваше возмущение, но по моему мнению этим сообщением Украина отхлестала ботоксного выродка по роже его же вялым членом. Если будет организована надёжная проверка на вшивость, то большинство воспользовавшихся будут патриотами Украины в квадрате! При их ГУЛАГе возврат в Рамку после эвакуации в Украину равносилен отсидке!!!
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15.08.2024 07:55 Ответить
Igor це все відмазки! ***** по барабану те. А ось виходить що якщо у нього не вийшло заселити Україну Кацапами та ЗЕкоМанда зробить це за нього!!!
Можна вивезти Рашиста з грязюки але грязюку з рашиста не вивезеш!!! Нах7й хай ******** на Сибір!!!
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15.08.2024 09:41 Ответить
Тепер зрозуміло, якого народу слуги ця влада?
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14.08.2024 23:33 Ответить
Тільки якщо підтвердять українське походження та знання української мови. Тому гаряча лінія повинна спілкуватися державною мовою як державна установа. Хто не зрозумів мову - на рідні болота.
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14.08.2024 23:33 Ответить
Тобто, якщо диверсанти спілккються українською - нехай заходять?
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15.08.2024 07:11 Ответить
Тому для них потрібні табори для інтернованих як в Америці для японців під час дсв. Щоби не розповзлися . Хоча т.з. "своїх" теж потрібно тримати в полі зору.
Манкуртів у нас багато.
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15.08.2024 08:15 Ответить
Нафіга? Нахєра пускати в країну натовп ворожо налаштованих громадян країни, з якою йде війна? Куди ви їх будете дівати? Дасте розповзтися шоб вони вели розвідку і диверсії? Бо кожен кацап з мабілкою - це мінімум розвідник.
Єдине, чим можу виправдати цей ідиотизм - зарисуватися перед всратими західними рожевими поні. І це дісно важливо. Але знаючи рукожопість зеленої влади...
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14.08.2024 23:41 Ответить
Відправимо далі ,до тебе ,у Голандію.
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15.08.2024 00:02 Ответить
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14.08.2024 23:43 Ответить
Шапіто... Свого лайна достатньо, та нє ще й чуже тягнуть...
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15.08.2024 03:47 Ответить
Шо за на...Медведчуковська шмара з колаборантами у владі знову бажають провернути "чьонгар 2",скоро заволають-"ета наші люди".Тіки тепер це буде гражданське кацапське стадо,якому "какая разница" під ким бути,аби "небуло війни".Доречі відео де вони це кажуть ніхто не блокує на рашці,хоча гебня повинна була заблокувати це впершу чергу.
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15.08.2024 04:26 Ответить
Нафуя нам лапті?
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15.08.2024 06:03 Ответить
Мільони разів, ублюдки, будьте прокляті,нарівні з кацапами.Може заселили б своїх мишебратьєв у Бахмут, який " асвабадили"їхні синки та мужики.Бо сиділи на своїх болотах і так раділи, коли вони стирали з лиця землі наші міста, то нехай би й пожили там та й ще дужче раділи
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15.08.2024 07:10 Ответить
Так, своїх за кордон, по всій уніїї розкидали, а кацапів всіх знову до нас, це що за 1936 рік? Мало того,що вони вдерлися у мій дім,іх всюди блокують, так ви ще й запрошуєєте ії до мене.в мій дім. Нам допомагає весь світ. Вас там курва поїбало всіх. Мало вам Доенцьку,Луганську. Люди ви забули початок війни: о, я здєсь жіть хочу, у ніх асвальт в сьолах і свет кругом. Не мовчіть люди!!! Нехай тікають далі кацапія велика.
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15.08.2024 07:26 Ответить
скажем дружно- ***** НУЖНО!!!
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15.08.2024 08:01 Ответить
Мало нам своїх колаборантів? Верещучка планує "Шатли" вже з курської обл?Баба зовсім береги поплутала.
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15.08.2024 19:10 Ответить
 
 