ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи міжнародною надзвичайною ситуацією

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила рішення вдруге за три роки оголосити спалах вірусу віспи мавп mpox в країнах Африки глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що новий клас mpox, який швидко поширюється в східних регіонах Демократичної Республіки Конго (ДРК), а також в сусідніх країнах, викликає серйозне занепокоєння та може вплинути на епідеміологічну ситуацію у світі.

Зазначається, що ВООЗ активно співпрацює з громадами та урядами африканських країн, щоб посилити заходи зі стримування віспи, оскільки вірус швидко поширюється.

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Професор Дімі Огойна, голова Комітету з надзвичайних ситуацій, зауважив, що віспа мавп класу mpox, до якої не ставилися так серйозно, як до загрози її поширення, тепер стала глобальною проблемою.

Це вже другий раз за три роки, що ВООЗ оголосила епідемію mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. Минулого разу це сталося в липні 2022 року.

Тоді спалах мавпячої віспи вразив майже 100 000 людей, переважно людей у ЛГБТ-спільноті, у 116 країнах і вбив близько 200 людей.

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Кількість випадків у ДРК перевищує 15 тисяч

Цього ж разу із початку цього року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровані понад 15 600 випадків mpox та 537 смерті.

Для боротьби зі спалахом ВООЗ планує прискорити доступ до вакцин та посилити міжнародне співробітництво. Організація вже виділила 1,45 мільйона доларів на невідкладні заходи й закликає донорів профінансувати повний обсяг необхідних заходів.

Додатково про вірус mpox (віспа мавп)

Зараження людини цим видом віспи відбувається через контакт з пошкодженою шкірою хворої тварини. Передача вірусу від людини до людини можлива через прямий контакт з кров'ю, побутовий або статевий контакт. Мавпяча віспа також поширюється повітряно-крапельним шляхом при тривалому особистому контакті.

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Основні симптоми захворювання - висока температура, висип, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість.

Як правило, організм людини долає вірус за два-чотири тижні, але в рідкісних випадках захворювання може призвести до смерті.

Летальність при зараженні людини становить від 1% до 11%. Вчені зазначають, що вакцина від натуральної віспи ефективна проти віспи мавп.