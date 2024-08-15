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ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи міжнародною надзвичайною ситуацією

ВООЗ вдруге оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через mpox

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила рішення вдруге за три роки оголосити спалах вірусу віспи мавп mpox в країнах Африки глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що новий клас mpox, який швидко поширюється в східних регіонах Демократичної Республіки Конго (ДРК), а також в сусідніх країнах, викликає серйозне занепокоєння та може вплинути на епідеміологічну ситуацію у світі.

Зазначається, що ВООЗ активно співпрацює з громадами та урядами африканських країн, щоб посилити заходи зі стримування віспи, оскільки вірус швидко поширюється.

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Професор Дімі Огойна, голова Комітету з надзвичайних ситуацій, зауважив, що віспа мавп класу mpox, до якої не ставилися так серйозно, як до загрози її поширення, тепер стала глобальною проблемою.

Це вже другий раз за три роки, що ВООЗ оголосила епідемію mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. Минулого разу це сталося в липні 2022 року.

Тоді спалах мавпячої віспи вразив майже 100 000 людей, переважно людей у ЛГБТ-спільноті, у 116 країнах і вбив близько 200 людей.

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Кількість випадків у ДРК перевищує 15 тисяч 

Цього ж разу із початку цього року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровані понад 15 600 випадків mpox та 537 смерті.

Для боротьби зі спалахом ВООЗ планує прискорити доступ до вакцин та посилити міжнародне співробітництво. Організація вже виділила 1,45 мільйона доларів на невідкладні заходи й закликає донорів профінансувати повний обсяг необхідних заходів.

Додатково про вірус mpox (віспа мавп)

Зараження людини цим видом віспи відбувається через контакт з пошкодженою шкірою хворої тварини. Передача вірусу від людини до людини можлива через прямий контакт з кров'ю, побутовий або статевий контакт. Мавпяча віспа також поширюється повітряно-крапельним шляхом при тривалому особистому контакті.

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Основні симптоми захворювання - висока температура, висип, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість.

Як правило, організм людини долає вірус за два-чотири тижні, але в рідкісних випадках захворювання може призвести до смерті.

Летальність при зараженні людини становить від 1% до 11%. Вчені зазначають, що вакцина від натуральної віспи ефективна проти віспи мавп.

Автор: 

ВООЗ (770) віспа мавп (5)


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Топ коментарі
+11
Вооз потрібна нова істерія щоб їй бабло виділяли, до речі хто рослідуює корупцію в таких структурах як це Вооз чи ООн... особливо в плані їх зв'язків з Китаєм
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15.08.2024 12:40
+7
Не чекайте на лихо - ізолюйте Арахамію!
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15.08.2024 13:40
+5
Аби ж тільки Китаєм. Нагадаю минулорічний приклад сектору Гази, де ООН та ХАМАС мали спільний офіс та співробітників.
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15.08.2024 12:48
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Ну поясніть якось баклажанам, що не можна совати пальці до рота мавп, а не пальці - в інші отвори
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15.08.2024 12:27 Відповісти
сьогодні рано в раці гклікоптер літав над містом. мабудь розпилив те що ВОЗ доручив
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15.08.2024 12:35 Відповісти
Вооз потрібна нова істерія щоб їй бабло виділяли, до речі хто рослідуює корупцію в таких структурах як це Вооз чи ООн... особливо в плані їх зв'язків з Китаєм
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15.08.2024 12:40 Відповісти
Аби ж тільки Китаєм. Нагадаю минулорічний приклад сектору Гази, де ООН та ХАМАС мали спільний офіс та співробітників.
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15.08.2024 12:48 Відповісти
корупціонерам в більшості випадків без різниці кому продавати свої послуги тут нічого дивного
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15.08.2024 12:53 Відповісти
Добре, що туареги з дружньою допомогою наших ССО покрошили кацапських орків в Африці, а то ще заразу всяку на нашу землю занесуть...
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15.08.2024 12:43 Відповісти
Опять фарм-жуликам нужно много вакцины продать? Второй раз уже не клюнет никто.
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15.08.2024 12:59 Відповісти
Вже неперший працює зі мною з Африки)Ревні мусульмани і засуджують лгбт,в них мовляв нема)А мавпляча віспа звідки?)))
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15.08.2024 13:04 Відповісти
В моєму підпорядкуванню було багато робочих з різних країн ця все мосульманство показуха в реальності єдине де вони ревно дотримуються це щодо своїх дітей все решта туфта... в принципі як і в християн...

от до прикладу по селах люди ніяких законів християнських не дотримуються.... навіть ті набожні баби на базарах найбільше обманюють.... але попробуй в свято ти працювати так тебе заклюють як безбожника або щось на отця сказати що він гроші краде з будівництва церкви, хоча будеш і мати вагомі аргументи...
а в церкву ходять як на парад а якщо хтось прийде в простому бранні то вже осуджують та обговорюють хоча це протирічить християнству
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15.08.2024 13:25 Відповісти
Давно кажу, віра та релігія дві великі різниці. Якщо людина по суті нормальна, а не гівно, то само по собі питання, до якої релігійної громади вона відноситься відпадає. А те, що різного роду батюшки, панотці п...здять церковні пожертви, так це факт багатовіковий. І так, ви праві, систематичне відвідування храмів не робить з людини безгрішника. Та ми всі грішні. Тут питання тільки в кількості тих гріхів. І також погоджуюсь, що ми самі наші храми перетворили у щось показушне, хоч за всіма канонами церква має показувати скромність життя. У будь якому випадку, кожен сам шукає якесь особисте "я". Якщо відвідуючи церкву, людині комфортно, то ок, чому і ні. Якщо людина вважає, що там якось не так, то і засуджувати не треба. Зрештою, наш особистий дім - це наш храм.
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15.08.2024 14:09 Відповісти
Не чекайте на лихо - ізолюйте Арахамію!
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15.08.2024 13:40 Відповісти
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15.08.2024 14:19 Відповісти
 
 