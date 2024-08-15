ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение второй раз за три года объявить вспышку вируса оспы обезьян mpox в странах Африки глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый класс mpox, который быстро распространяется в восточных регионах Демократической Республики Конго (ДРК), а также в соседних странах, вызывает серьезное беспокойство и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.

Отмечается, что ВОЗ активно сотрудничает с общинами и правительствами африканских стран, чтобы усилить меры по сдерживанию оспы, поскольку вирус быстро распространяется.

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Профессор Дими Огойна, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям, отметил, что оспа обезьян класса mpox, к которой не относились так серьезно, как к угрозе ее распространения, теперь стала глобальной проблемой.

Это уже второй раз за три года, что ВОЗ объявила эпидемию mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В прошлый раз это произошло в июле 2022 года.

Тогда вспышка обезьяньей оспы поразила почти 100 000 человек, преимущественно людей в ЛГБТ-сообществе, в 116 странах и убила около 200 человек.

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Количество случаев в ДРК превышает 15 тысяч

На этот раз с начала этого года только в Демократической Республике Конго было зарегистрировано более 15 600 случаев mpox и 537 смерти.

Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество. Организация уже выделила 1,45 миллиона долларов на неотложные меры и призывает доноров профинансировать полный объем необходимых мероприятий.

Дополнительно о вирусе mpox (оспа обезьян)

Заражение человека этим видом оспы происходит через контакт с поврежденной кожей больного животного. Передача вируса от человека к человеку возможна через прямой контакт с кровью, бытовой или половой контакт. Обезьянья оспа также распространяется воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость.

Как правило, организм человека преодолевает вирус за две-четыре недели, но в редких случаях заболевание может привести к смерти.

Летальность при заражении человека составляет от 1% до 11%. Ученые отмечают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.