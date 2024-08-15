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ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы международной чрезвычайной ситуацией

ВООЗ вдруге оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через mpox

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение второй раз за три года объявить вспышку вируса оспы обезьян mpox в странах Африки глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый класс mpox, который быстро распространяется в восточных регионах Демократической Республики Конго (ДРК), а также в соседних странах, вызывает серьезное беспокойство и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.

Отмечается, что ВОЗ активно сотрудничает с общинами и правительствами африканских стран, чтобы усилить меры по сдерживанию оспы, поскольку вирус быстро распространяется.

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Профессор Дими Огойна, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям, отметил, что оспа обезьян класса mpox, к которой не относились так серьезно, как к угрозе ее распространения, теперь стала глобальной проблемой.

Это уже второй раз за три года, что ВОЗ объявила эпидемию mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В прошлый раз это произошло в июле 2022 года.

Тогда вспышка обезьяньей оспы поразила почти 100 000 человек, преимущественно людей в ЛГБТ-сообществе, в 116 странах и убила около 200 человек.

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Количество случаев в ДРК превышает 15 тысяч

На этот раз с начала этого года только в Демократической Республике Конго было зарегистрировано более 15 600 случаев mpox и 537 смерти.

Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество. Организация уже выделила 1,45 миллиона долларов на неотложные меры и призывает доноров профинансировать полный объем необходимых мероприятий.

Дополнительно о вирусе mpox (оспа обезьян)

Заражение человека этим видом оспы происходит через контакт с поврежденной кожей больного животного. Передача вируса от человека к человеку возможна через прямой контакт с кровью, бытовой или половой контакт. Обезьянья оспа также распространяется воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость.

Как правило, организм человека преодолевает вирус за две-четыре недели, но в редких случаях заболевание может привести к смерти.

Летальность при заражении человека составляет от 1% до 11%. Ученые отмечают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

Автор: 

ВОЗ (777) оспа обезьян (4)


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Топ комментарии
+11
Вооз потрібна нова істерія щоб їй бабло виділяли, до речі хто рослідуює корупцію в таких структурах як це Вооз чи ООн... особливо в плані їх зв'язків з Китаєм
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15.08.2024 12:40
+7
Не чекайте на лихо - ізолюйте Арахамію!
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15.08.2024 13:40
+5
Аби ж тільки Китаєм. Нагадаю минулорічний приклад сектору Гази, де ООН та ХАМАС мали спільний офіс та співробітників.
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15.08.2024 12:48
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Правила форума Совет форумчан
Ну поясніть якось баклажанам, що не можна совати пальці до рота мавп, а не пальці - в інші отвори
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15.08.2024 12:27 Ответить
сьогодні рано в раці гклікоптер літав над містом. мабудь розпилив те що ВОЗ доручив
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15.08.2024 12:35 Ответить
Вооз потрібна нова істерія щоб їй бабло виділяли, до речі хто рослідуює корупцію в таких структурах як це Вооз чи ООн... особливо в плані їх зв'язків з Китаєм
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15.08.2024 12:40 Ответить
Аби ж тільки Китаєм. Нагадаю минулорічний приклад сектору Гази, де ООН та ХАМАС мали спільний офіс та співробітників.
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15.08.2024 12:48 Ответить
корупціонерам в більшості випадків без різниці кому продавати свої послуги тут нічого дивного
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15.08.2024 12:53 Ответить
Добре, що туареги з дружньою допомогою наших ССО покрошили кацапських орків в Африці, а то ще заразу всяку на нашу землю занесуть...
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15.08.2024 12:43 Ответить
Опять фарм-жуликам нужно много вакцины продать? Второй раз уже не клюнет никто.
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15.08.2024 12:59 Ответить
Вже неперший працює зі мною з Африки)Ревні мусульмани і засуджують лгбт,в них мовляв нема)А мавпляча віспа звідки?)))
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15.08.2024 13:04 Ответить
В моєму підпорядкуванню було багато робочих з різних країн ця все мосульманство показуха в реальності єдине де вони ревно дотримуються це щодо своїх дітей все решта туфта... в принципі як і в християн...

от до прикладу по селах люди ніяких законів християнських не дотримуються.... навіть ті набожні баби на базарах найбільше обманюють.... але попробуй в свято ти працювати так тебе заклюють як безбожника або щось на отця сказати що він гроші краде з будівництва церкви, хоча будеш і мати вагомі аргументи...
а в церкву ходять як на парад а якщо хтось прийде в простому бранні то вже осуджують та обговорюють хоча це протирічить християнству
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15.08.2024 13:25 Ответить
Давно кажу, віра та релігія дві великі різниці. Якщо людина по суті нормальна, а не гівно, то само по собі питання, до якої релігійної громади вона відноситься відпадає. А те, що різного роду батюшки, панотці п...здять церковні пожертви, так це факт багатовіковий. І так, ви праві, систематичне відвідування храмів не робить з людини безгрішника. Та ми всі грішні. Тут питання тільки в кількості тих гріхів. І також погоджуюсь, що ми самі наші храми перетворили у щось показушне, хоч за всіма канонами церква має показувати скромність життя. У будь якому випадку, кожен сам шукає якесь особисте "я". Якщо відвідуючи церкву, людині комфортно, то ок, чому і ні. Якщо людина вважає, що там якось не так, то і засуджувати не треба. Зрештою, наш особистий дім - це наш храм.
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15.08.2024 14:09 Ответить
Не чекайте на лихо - ізолюйте Арахамію!
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15.08.2024 13:40 Ответить
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15.08.2024 14:19 Ответить
 
 