ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение второй раз за три года объявить вспышку вируса оспы обезьян mpox в странах Африки глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Об этом сообщается на сайте ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый класс mpox, который быстро распространяется в восточных регионах Демократической Республики Конго (ДРК), а также в соседних странах, вызывает серьезное беспокойство и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.
Отмечается, что ВОЗ активно сотрудничает с общинами и правительствами африканских стран, чтобы усилить меры по сдерживанию оспы, поскольку вирус быстро распространяется.
Профессор Дими Огойна, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям, отметил, что оспа обезьян класса mpox, к которой не относились так серьезно, как к угрозе ее распространения, теперь стала глобальной проблемой.
Это уже второй раз за три года, что ВОЗ объявила эпидемию mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В прошлый раз это произошло в июле 2022 года.
Тогда вспышка обезьяньей оспы поразила почти 100 000 человек, преимущественно людей в ЛГБТ-сообществе, в 116 странах и убила около 200 человек.
Количество случаев в ДРК превышает 15 тысяч
На этот раз с начала этого года только в Демократической Республике Конго было зарегистрировано более 15 600 случаев mpox и 537 смерти.
Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество. Организация уже выделила 1,45 миллиона долларов на неотложные меры и призывает доноров профинансировать полный объем необходимых мероприятий.
Дополнительно о вирусе mpox (оспа обезьян)
Заражение человека этим видом оспы происходит через контакт с поврежденной кожей больного животного. Передача вируса от человека к человеку возможна через прямой контакт с кровью, бытовой или половой контакт. Обезьянья оспа также распространяется воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость.
Как правило, организм человека преодолевает вирус за две-четыре недели, но в редких случаях заболевание может привести к смерти.
Летальность при заражении человека составляет от 1% до 11%. Ученые отмечают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.
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от до прикладу по селах люди ніяких законів християнських не дотримуються.... навіть ті набожні баби на базарах найбільше обманюють.... але попробуй в свято ти працювати так тебе заклюють як безбожника або щось на отця сказати що він гроші краде з будівництва церкви, хоча будеш і мати вагомі аргументи...
а в церкву ходять як на парад а якщо хтось прийде в простому бранні то вже осуджують та обговорюють хоча це протирічить християнству