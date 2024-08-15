На Краматорському напрямку точилося три бої поблизу Часового Яру, один з яких досі продовжується, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України п'ять ударів вісьмома ракетами, та 53 авіаудари, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 502 дрони-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, три - продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Берестового та Кругляківки. Дев’ять зіткнень завершено, три - ще тривають.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники шість разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Наші захисники відбили чотири атаки, дві - продовжуються.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали дев’ять ворожих штурмів у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Переїзного. На цей час тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку точилося три бої поблизу Часового Яру, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку, за уточненою інформацією, росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне, Птича. Сили оборони відбили 27 атак, 12 - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 335 окупантів, 118 з них - безповоротно. Також знищено дві одиниці БМ-21"Град", три бронетранспортери, три БПЛА, сім одиниць автотранспорту та одну одиницю спецтехніки. Крім цього, пошкоджено дві РСЗВ, дві бойові броньовані машини, бронетранспортер, дві артилерійські системи та три одиниці автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Вісім боєзіткнень завершено, два - тривають.

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Обстановка на Півдні

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Рівнопілля та Малої Токмачки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація без змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 42 окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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