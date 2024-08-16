Атака "шахедів" на Київщину: Влучань не зафіксовано, постраждалих немає
Вночі російські загарбники атакували Київську область ударними дронами.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією оперативних груп, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Київ "шахедами". У столиці працювали сили та засоби протиповітряної оборони, за попередньою інформацією в столиці без руйнувань та постраждалих
Повітряні сили повідомили, що ППО збила 5 БПЛА, які РФ запустила по Україні.
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