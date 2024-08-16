Атака "шахедов" на Киевщину: Попаданий не зафиксировано, пострадавших нет

Ночью российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации оперативных групп, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории региона не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Киев "шахедами". В столице работали силы и средства противовоздушной обороны, по предварительной информации в столице без разрушений и пострадавших

Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 5 БПЛА, которые РФ запустила по Украине.

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