Атака "шахедов" на Киевщину: Попаданий не зафиксировано, пострадавших нет
Ночью российские захватчики атаковали Киевскую область ударными дронами.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации оперативных групп, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры на территории региона не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Киев "шахедами". В столице работали силы и средства противовоздушной обороны, по предварительной информации в столице без разрушений и пострадавших
Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 5 БПЛА, которые РФ запустила по Украине.
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