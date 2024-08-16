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Новини
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Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади патронатній службі "Азову"

Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади на допомогу пораненим бійцям Азову

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024, передала 500 тис. грн на допомогу пораненим бійцям "Азову".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила керівниця патронатної служби "Янголи Азова" Олена Толкачова.

"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азова", тяжко поранених бійців та їхніх сімей.

Ці кошти ми направили на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі", - зазначила вона.

4 серпня 2024 року українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Читайте: Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту, попередній тримався 37 років. ВIДЕО

Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади на допомогу пораненим бійцям Азову
Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади на допомогу пораненим бійцям Азову

Автор: 

Азов (774) Магучіх Ярослава (45)


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Топ коментарі
+16
😍
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16.08.2024 11:33
+8
Подвиг❤️‍🔥
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16.08.2024 11:34
+7
Саме ця генерація врятує і відновить Україну!
А Ярусі-щирі вітанняі подяка!

P.S. А як же пердаки рве у кацапоїдів від цієї інформації!!!
За що Ярусі окрема подяка!
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16.08.2024 11:38
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16.08.2024 11:33 Відповісти
Подвиг❤️‍🔥
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16.08.2024 11:34 Відповісти
Саме ця генерація врятує і відновить Україну!
А Ярусі-щирі вітанняі подяка!

P.S. А як же пердаки рве у кацапоїдів від цієї інформації!!!
За що Ярусі окрема подяка!
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16.08.2024 11:38 Відповісти
Яра-Велика

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16.08.2024 11:38 Відповісти
коти одержали від Ярослави міліон:

"люди любіть свиней, бо свіні краще людей" ?

не було і не буде з неї толку - з мізками НЕ все гаразд
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16.08.2024 15:34 Відповісти
виправили
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16.08.2024 15:36 Відповісти
Хто там писав про "русскоязичних" і з "русскими" прізвищами?
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16.08.2024 11:39 Відповісти
Могучих, разве московитская фамилия?
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16.08.2024 11:41 Відповісти
Сибір
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16.08.2024 11:42 Відповісти
так, на "-их" це сибірські призвища.

але НЕ призвище робить людину, а людина призвище
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16.08.2024 15:36 Відповісти
ото хто таке пише чи не мають мізків чи одержують зарплатню із московії....деякі діячі вдягають вишиванки, щебечуть солов'їною і роблять з кацапами свій гешефт. багато російськомовних хлопців роблять свою справу на передку. російська мова не власність кривавих піда@рів і маніяків
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16.08.2024 11:53 Відповісти
мову треба опановувати, це аксіома
щодо прізвищ то дурня, людина його не вибирала
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16.08.2024 11:56 Відповісти
Знаю людей з російськими прізвищами які воюють за Україну , і дехто вже навіть загинув , і знаю підєрів з чисто українськими , навіть - козацькими прізвищами , які чекають на русню . Отакий парадокс .
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16.08.2024 11:57 Відповісти
А людей з українськими прізвищами, що воюють за Україну, не знаєте?! Або кацаппатих, які чекають на людоїдів?! Річ у пропорціях.
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16.08.2024 13:13 Відповісти
я на форумі тут давно і читаю майже всі новини, і зовсім не бачив щоб хтось закидав людині за російське прізвище чи за те що народився в росії

закидають (і я сам це роблю) за русскій язик

як написав нижче drowsy_cat, вся справа в пропорціях : на 10 русскоязичних що воюють на боці путіна знайдеться 1 русскоязичний що воює на боці України

те, що люди не знають української мови через 33 роки після Незалежності - їхній власний вибір, вони зробили його свідомо, є багато випадків коли батьки розмовляють по-русскі а діти українською

якщо "наші русскоязичниє" воюють за те щоб "русскій язик нє прінадлєжал маньякам", то чому вони мирилися з цими маньяками 30 років (тоді почалася війна в Ічкерії та продовжилася в придністров'ї) чи 16 років (тоді почалася війна в Сакартвело) ? чому вони не поїхали в росію бити маньяків ? тут, в Україні, маньяків нема
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16.08.2024 13:54 Відповісти
яскравий приклад - КОзак Дмитро Миколайович, Заступник глави Адміністрації президента Російської Федерації (себто підручний буйла), 35 років вірою і правдою служив рашиській імперії, ще з служби в СА
Народився в 1958 в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР.

зверніть увагу став КОзаком, хоч був КозАк
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16.08.2024 15:41 Відповісти
як українець за походженням, знав менталітет українців і чим скінчиться авантюра буйла - був єдиним, хто виступив проти агресії на т.зв. совбезі рашки 21.02.22

Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу:
https://www.bbc.com/russian/features-61420400
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16.08.2024 16:01 Відповісти
Всі її інтервю які я бачив виключно українською мовою ,теперішня нормальна молодь в переважній більшості володіють українською мовою і багато володіють англійською ,тому цей стереотим кацапський вже не діє ,ну а спортсменка молодець.
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16.08.2024 12:11 Відповісти
💙💛❤️🖤
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16.08.2024 11:41 Відповісти
Оце Фаріон не дожила - цікаво би почути її коментар ...
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16.08.2024 12:03 Відповісти
Обдристалась би від злоби
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16.08.2024 14:16 Відповісти
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16.08.2024 12:05 Відповісти
Дякую. Колись я був проти Магучіх, але останні події і її відношення до ЗСУ, змінили моє відношення до цієї спортсменки. Дякую за підтримку ЗСУ. Беріть з таких приклад заступники міністрів енергетики "зеленої" влади, воєнкоми, депутати від "слуг" і "ригів", скільки можна красти і мародерити під час війни?
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16.08.2024 13:20 Відповісти
Звичайно Ярослава молодець - і їй за це Подяка. Але є така річ, як Пріоритети. Спочатку вона перерахувала 1 мільйон гривень для бездомних тварин - її почали критикувати - через 2 дня після цього вона перераховує вдвічі меншу суму - пів мільйона гривень для Азовців..... Ось такі пріоритети..... І то після критики..... Але і за це Дякуєм.
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16.08.2024 13:47 Відповісти
О, зрадофіли завжди знайдуть привід підкинути лайна на вентилятор
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16.08.2024 14:19 Відповісти
Це не зрадофільство - це застереження від рожевих окулярів. Реальне життя різнокольорове, а не чорно-біле. В Святому Письмі зазначено: ''Не сотвори собі кумира''...
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16.08.2024 15:22 Відповісти
бо котолюби це - чєловєконенависники
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16.08.2024 15:43 Відповісти
 
 