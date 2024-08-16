Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади патронатній службі "Азову"

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024, передала 500 тис. грн на допомогу пораненим бійцям "Азову".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила керівниця патронатної служби "Янголи Азова" Олена Толкачова.

"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азова", тяжко поранених бійців та їхніх сімей.

Ці кошти ми направили на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі", - зазначила вона.

4 серпня 2024 року українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

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