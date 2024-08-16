Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади патронатній службі "Азову"
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024, передала 500 тис. грн на допомогу пораненим бійцям "Азову".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила керівниця патронатної служби "Янголи Азова" Олена Толкачова.
"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азова", тяжко поранених бійців та їхніх сімей.
Ці кошти ми направили на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі", - зазначила вона.
4 серпня 2024 року українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.
Будь ласка, зачекайте...
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А Ярусі-щирі вітанняі подяка!
P.S. А як же пердаки рве у кацапоїдів від цієї інформації!!!
За що Ярусі окрема подяка!
"люди любіть свиней, бо свіні краще людей" ?
не було і не буде з неї толку - з мізками НЕ все гаразд
але НЕ призвище робить людину, а людина призвище
щодо прізвищ то дурня, людина його не вибирала
закидають (і я сам це роблю) за русскій язик
як написав нижче drowsy_cat, вся справа в пропорціях : на 10 русскоязичних що воюють на боці путіна знайдеться 1 русскоязичний що воює на боці України
те, що люди не знають української мови через 33 роки після Незалежності - їхній власний вибір, вони зробили його свідомо, є багато випадків коли батьки розмовляють по-русскі а діти українською
якщо "наші русскоязичниє" воюють за те щоб "русскій язик нє прінадлєжал маньякам", то чому вони мирилися з цими маньяками 30 років (тоді почалася війна в Ічкерії та продовжилася в придністров'ї) чи 16 років (тоді почалася війна в Сакартвело) ? чому вони не поїхали в росію бити маньяків ? тут, в Україні, маньяків нема
Народився в 1958 в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР.
зверніть увагу став КОзаком, хоч був КозАк
Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу:
https://www.bbc.com/russian/features-61420400