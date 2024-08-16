Магучих пожертвовала 500 тыс. грн от призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова"

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая золото Олимпиады-2024, передала 500 тыс. грн на помощь раненым бойцам "Азова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель патронатной службы "Ангели Азову" Елена Толкачева.

"Меня приятно поразило, когда просто вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангели Азову", тяжело раненых бойцов и их семей.

Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре", - отметила она.

4 августа 2024 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады-2024 в прыжках в высоту.

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