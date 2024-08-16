РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11557 посетителей онлайн
Новости
5 415 27

Магучих пожертвовала 500 тыс. грн от призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова"

Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади на допомогу пораненим бійцям Азову

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая золото Олимпиады-2024, передала 500 тыс. грн на помощь раненым бойцам "Азова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель патронатной службы "Ангели Азову" Елена Толкачева.

"Меня приятно поразило, когда просто вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангели Азову", тяжело раненых бойцов и их семей.

Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре", - отметила она.

4 августа 2024 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады-2024 в прыжках в высоту.

Также смотрите: Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту, предыдущий держался 37 лет. ВИДЕО

Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади на допомогу пораненим бійцям Азову
Магучіх пожертвувала частину призових за золото Олімпіади на допомогу пораненим бійцям Азову

Автор: 

Азов (790) Магучих Ярослава (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
😍
показать весь комментарий
16.08.2024 11:33
+8
Подвиг❤️‍🔥
показать весь комментарий
16.08.2024 11:34
+7
Саме ця генерація врятує і відновить Україну!
А Ярусі-щирі вітанняі подяка!

P.S. А як же пердаки рве у кацапоїдів від цієї інформації!!!
За що Ярусі окрема подяка!
показать весь комментарий
16.08.2024 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😍
показать весь комментарий
16.08.2024 11:33 Ответить
Подвиг❤️‍🔥
показать весь комментарий
16.08.2024 11:34 Ответить
Саме ця генерація врятує і відновить Україну!
А Ярусі-щирі вітанняі подяка!

P.S. А як же пердаки рве у кацапоїдів від цієї інформації!!!
За що Ярусі окрема подяка!
показать весь комментарий
16.08.2024 11:38 Ответить
Яра-Велика

показать весь комментарий
16.08.2024 11:38 Ответить
коти одержали від Ярослави міліон:

"люди любіть свиней, бо свіні краще людей" ?

не було і не буде з неї толку - з мізками НЕ все гаразд
показать весь комментарий
16.08.2024 15:34 Ответить
виправили
показать весь комментарий
16.08.2024 15:36 Ответить
Хто там писав про "русскоязичних" і з "русскими" прізвищами?
показать весь комментарий
16.08.2024 11:39 Ответить
Могучих, разве московитская фамилия?
показать весь комментарий
16.08.2024 11:41 Ответить
Сибір
показать весь комментарий
16.08.2024 11:42 Ответить
так, на "-их" це сибірські призвища.

але НЕ призвище робить людину, а людина призвище
показать весь комментарий
16.08.2024 15:36 Ответить
ото хто таке пише чи не мають мізків чи одержують зарплатню із московії....деякі діячі вдягають вишиванки, щебечуть солов'їною і роблять з кацапами свій гешефт. багато російськомовних хлопців роблять свою справу на передку. російська мова не власність кривавих піда@рів і маніяків
показать весь комментарий
16.08.2024 11:53 Ответить
мову треба опановувати, це аксіома
щодо прізвищ то дурня, людина його не вибирала
показать весь комментарий
16.08.2024 11:56 Ответить
Знаю людей з російськими прізвищами які воюють за Україну , і дехто вже навіть загинув , і знаю підєрів з чисто українськими , навіть - козацькими прізвищами , які чекають на русню . Отакий парадокс .
показать весь комментарий
16.08.2024 11:57 Ответить
А людей з українськими прізвищами, що воюють за Україну, не знаєте?! Або кацаппатих, які чекають на людоїдів?! Річ у пропорціях.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:13 Ответить
я на форумі тут давно і читаю майже всі новини, і зовсім не бачив щоб хтось закидав людині за російське прізвище чи за те що народився в росії

закидають (і я сам це роблю) за русскій язик

як написав нижче drowsy_cat, вся справа в пропорціях : на 10 русскоязичних що воюють на боці путіна знайдеться 1 русскоязичний що воює на боці України

те, що люди не знають української мови через 33 роки після Незалежності - їхній власний вибір, вони зробили його свідомо, є багато випадків коли батьки розмовляють по-русскі а діти українською

якщо "наші русскоязичниє" воюють за те щоб "русскій язик нє прінадлєжал маньякам", то чому вони мирилися з цими маньяками 30 років (тоді почалася війна в Ічкерії та продовжилася в придністров'ї) чи 16 років (тоді почалася війна в Сакартвело) ? чому вони не поїхали в росію бити маньяків ? тут, в Україні, маньяків нема
показать весь комментарий
16.08.2024 13:54 Ответить
яскравий приклад - КОзак Дмитро Миколайович, Заступник глави Адміністрації президента Російської Федерації (себто підручний буйла), 35 років вірою і правдою служив рашиській імперії, ще з служби в СА
Народився в 1958 в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР.

зверніть увагу став КОзаком, хоч був КозАк
показать весь комментарий
16.08.2024 15:41 Ответить
як українець за походженням, знав менталітет українців і чим скінчиться авантюра буйла - був єдиним, хто виступив проти агресії на т.зв. совбезі рашки 21.02.22

Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу:
https://www.bbc.com/russian/features-61420400
показать весь комментарий
16.08.2024 16:01 Ответить
Всі її інтервю які я бачив виключно українською мовою ,теперішня нормальна молодь в переважній більшості володіють українською мовою і багато володіють англійською ,тому цей стереотим кацапський вже не діє ,ну а спортсменка молодець.
показать весь комментарий
16.08.2024 12:11 Ответить
💙💛❤️🖤
показать весь комментарий
16.08.2024 11:41 Ответить
Оце Фаріон не дожила - цікаво би почути її коментар ...
показать весь комментарий
16.08.2024 12:03 Ответить
Обдристалась би від злоби
показать весь комментарий
16.08.2024 14:16 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2024 12:05 Ответить
Дякую. Колись я був проти Магучіх, але останні події і її відношення до ЗСУ, змінили моє відношення до цієї спортсменки. Дякую за підтримку ЗСУ. Беріть з таких приклад заступники міністрів енергетики "зеленої" влади, воєнкоми, депутати від "слуг" і "ригів", скільки можна красти і мародерити під час війни?
показать весь комментарий
16.08.2024 13:20 Ответить
Звичайно Ярослава молодець - і їй за це Подяка. Але є така річ, як Пріоритети. Спочатку вона перерахувала 1 мільйон гривень для бездомних тварин - її почали критикувати - через 2 дня після цього вона перераховує вдвічі меншу суму - пів мільйона гривень для Азовців..... Ось такі пріоритети..... І то після критики..... Але і за це Дякуєм.
показать весь комментарий
16.08.2024 13:47 Ответить
О, зрадофіли завжди знайдуть привід підкинути лайна на вентилятор
показать весь комментарий
16.08.2024 14:19 Ответить
Це не зрадофільство - це застереження від рожевих окулярів. Реальне життя різнокольорове, а не чорно-біле. В Святому Письмі зазначено: ''Не сотвори собі кумира''...
показать весь комментарий
16.08.2024 15:22 Ответить
бо котолюби це - чєловєконенависники
показать весь комментарий
16.08.2024 15:43 Ответить
 
 