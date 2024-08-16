Магучих пожертвовала 500 тыс. грн от призовых за золото Олимпиады патронатной службе "Азова"
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая золото Олимпиады-2024, передала 500 тыс. грн на помощь раненым бойцам "Азова".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель патронатной службы "Ангели Азову" Елена Толкачева.
"Меня приятно поразило, когда просто вечером я получила сообщение о донате в размере 500 тысяч от украинской олимпийской спортсменки Ярославы Магучих. Хочу поблагодарить от имени команды "Ангели Азову", тяжело раненых бойцов и их семей.
Эти средства мы направили на оплату лечения военных с тяжелыми нейротравмами и черепно-мозговыми травмами, которые находятся в реабилитационном центре", - отметила она.
4 августа 2024 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады-2024 в прыжках в высоту.
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А Ярусі-щирі вітанняі подяка!
P.S. А як же пердаки рве у кацапоїдів від цієї інформації!!!
За що Ярусі окрема подяка!
"люди любіть свиней, бо свіні краще людей" ?
не було і не буде з неї толку - з мізками НЕ все гаразд
але НЕ призвище робить людину, а людина призвище
щодо прізвищ то дурня, людина його не вибирала
закидають (і я сам це роблю) за русскій язик
як написав нижче drowsy_cat, вся справа в пропорціях : на 10 русскоязичних що воюють на боці путіна знайдеться 1 русскоязичний що воює на боці України
те, що люди не знають української мови через 33 роки після Незалежності - їхній власний вибір, вони зробили його свідомо, є багато випадків коли батьки розмовляють по-русскі а діти українською
якщо "наші русскоязичниє" воюють за те щоб "русскій язик нє прінадлєжал маньякам", то чому вони мирилися з цими маньяками 30 років (тоді почалася війна в Ічкерії та продовжилася в придністров'ї) чи 16 років (тоді почалася війна в Сакартвело) ? чому вони не поїхали в росію бити маньяків ? тут, в Україні, маньяків нема
Народився в 1958 в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР.
зверніть увагу став КОзаком, хоч був КозАк
Как и почему ближайший соратник Путина Дмитрий Козак попал в опалу:
https://www.bbc.com/russian/features-61420400