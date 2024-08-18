Окупанти знижують активність в окремих локаціях на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Ворог намагається прорвати оборону і проникнути вглиб позицій українських військ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В окремих локаціях можна відзначити зниження активності ворога, де він не здійснює активних штурмових дій, проте він там починає проводити заходи зі зведення фортифікацій", - зазначив Саранцев.

Загалом, за його словами, ситуація на цьому напрямку залишається складною.

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В ОТУ "Харків" розповіли, що на добу по позиціях оборонців на Харківському напрямку фіксується 300-400 обстрілів.

Саранцев також зауважив, що останніми днями противник менше використовує тактичну авіацію на Харківщині.

"Якщо ще кілька тижнів тому ми фіксували 30-50 КАБів на добу, то зараз ця кількість значно зменшилася – буває 2 КАБи, вчора був 1 КАБ, позавчора - 4. Тобто в рази зменшилася кількість застосування тактичної авіації, відповідно і використання керованих авіабомб", - розповів він.

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На його думку, це можна пов’язати з кількома причинами. Зокрема, з тим, що противник застосовує тактичну авіацію на більш важливих для себе напрямках, Покровському або в Курській області чи на Сумщині.

"Також це можна пов’язати з тим, що внаслідок успішних дій, які проведені спільними зусиллями ГУР та Сил оборони, було знищено аеродромну інфраструктуру, паливно-мастильні матеріали, склади із боєприпасами, тобто у противника значно зменшився цей ресурс і він намагається оптимізувати його використання і задіює його лише на найважливіших для нього напрямках", - додав речник ОТУ "Харків".