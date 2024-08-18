Оккупанты снижают активность в отдельных локациях на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Враг пытается прорвать оборону и проникнуть вглубь позиций украинских войск.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В отдельных локациях можно отметить снижение активности врага, где он не осуществляет активных штурмовых действий, однако он там начинает проводить меры по возведению фортификаций", - отметил Саранцев.

В целом, по его словам, ситуация на этом направлении остается сложной.

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В ОТГ "Харьков" рассказали, что в сутки по позициям защитников на Харьковском направлении фиксируется 300-400 обстрелов.

Саранцев также отметил, что в последние дни противник меньше использует тактическую авиацию на Харьковщине.

"Если еще несколько недель назад мы фиксировали 30-50 КАБов в сутки, то сейчас это количество значительно уменьшилось - бывает 2 КАБа, вчера был 1 КАБ, позавчера - 4. То есть в разы уменьшилось количество применения тактической авиации, соответственно и использование управляемых авиабомб", - рассказал он.

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По его мнению, это можно связать с несколькими причинами. В частности, с тем, что противник применяет тактическую авиацию на более важных для себя направлениях, Покровском или в Курской области или на Сумщине.

"Также это можно связать с тем, что в результате успешных действий, проведенных совместными усилиями ГУР и Сил обороны, было уничтожено аэродромную инфраструктуру, горюче-смазочные материалы, склады с боеприпасами, то есть у противника значительно уменьшился этот ресурс и он пытается оптимизировать его использование и задействует его только на важнейших для него направлениях", - добавил спикер ОТГ "Харьков".