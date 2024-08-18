У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла, - «Укренерго»

У понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завтра ввечері діятиме лише одна черга відключень.

"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - повідомили в "Укренерго".

Раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявляла, що в Україні наступного тижня можуть повернутися до графіків відключення світла, оскільки через спеку зросте споживання електроенергії.

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