У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла, - "Укренерго"
У понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що завтра ввечері діятиме лише одна черга відключень.
"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - повідомили в "Укренерго".
Раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявляла, що в Україні наступного тижня можуть повернутися до графіків відключення світла, оскільки через спеку зросте споживання електроенергії.
Топ коментарі
+23 Шимус
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+19 олексій петренко #550757
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Треба йому ще дати грошей ********.
При 34 в усіх гудуть кондери, при 24-не гудуть.
Так тоді і населення також сиділо без електрики по декілька діб. Тоді був винуватий путін, а зараз, чомусь, Україна
Пліснява навіть не заморочуться над тим, щоб аргументувати державний беСпредел.