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У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла, - "Укренерго"

У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла, - «Укренерго»

У понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завтра ввечері діятиме лише одна черга відключень.

"Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - повідомили в "Укренерго".

Раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявляла, що в Україні наступного тижня можуть повернутися до графіків відключення світла, оскільки через спеку зросте споживання електроенергії.

Читайте також: У неділю світло не відключатимуть. Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади після 18:00

Автор: 

електроенергія (6184) Укренерго (2688) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+23
тільки куратори з США поіхали і знову запрацювала схема імені гігаватника вави зе а померлих від сердцево судиних хвороб як рахувати будемо ? на який рахунок запишемо
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18.08.2024 18:23
+19
***** брехливі , а кзазали що не будуть вимикати до кінця жовтня ,що не терпиться знову гнати енергію за кордон ,коли ви ***** нажеретеся.
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18.08.2024 18:37
+14
А шо такоє, новий тариф же всіх влаштовує, чи не так? А, ну так, американська спецкомісія з відновлення України вже поїхала, тепер знову витворятимуть що хочуть. І ще як там, далеко ще до 1 Гігавата потужностей..?
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18.08.2024 18:30
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18.08.2024 18:21 Відповісти
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18.08.2024 19:11 Відповісти
Лет 20 назад я заправлял машину а мыша в тот момент перекусила провод к компьютеру,а у меня с денег с собой только впритык было пришлось сливать назад бензин.
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18.08.2024 19:19 Відповісти
тільки куратори з США поіхали і знову запрацювала схема імені гігаватника вави зе а померлих від сердцево судиних хвороб як рахувати будемо ? на який рахунок запишемо
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18.08.2024 18:23 Відповісти
Це має назву - небойові втрати..вони їх не рахують..в мене чоловік так від інсульту загинув, через грьобані ігри зі світлом..
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18.08.2024 18:48 Відповісти
А шо такоє, новий тариф же всіх влаштовує, чи не так? А, ну так, американська спецкомісія з відновлення України вже поїхала, тепер знову витворятимуть що хочуть. І ще як там, далеко ще до 1 Гігавата потужностей..?
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18.08.2024 18:30 Відповісти
Так обіцяли восені по 10 грн..
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18.08.2024 18:49 Відповісти
А хтось очікував від шашлично-фсбешних гігаВатніків чогось іншого?
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18.08.2024 18:33 Відповісти
а чего трамваи с тролеубусами не остановите? они же убыточные. Ааааа, так же избиратель не прочувствует свои выбор
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18.08.2024 18:34 Відповісти
Суки, выстругали себе кормушку.
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18.08.2024 18:35 Відповісти
Це покраще "великого будівництва" буде. Пиляти можна нескіченно.
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18.08.2024 18:39 Відповісти
А Галущенко молодець.
Треба йому ще дати грошей ********.
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18.08.2024 18:36 Відповісти
***** брехливі , а кзазали що не будуть вимикати до кінця жовтня ,що не терпиться знову гнати енергію за кордон ,коли ви ***** нажеретеся.
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18.08.2024 18:37 Відповісти
Не правда, не писали такого. Писали - якщо спеки не буде
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18.08.2024 19:35 Відповісти
Казали ,ви зайдіть в архів ,
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18.08.2024 20:10 Відповісти
Якщо не буде аномальної спеки, зайдіть і почитайте, якщо не пам'ятаєте
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18.08.2024 21:01 Відповісти
34 градуси- то аномальна спека ?
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18.08.2024 21:03 Відповісти
А яка це? Нормальна? І це ж температура в тіні, на сонці за сорок буде. Навіть по трудовому законодавству це важкі умови праці
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18.08.2024 21:08 Відповісти
Ну, скажімо правду, сьогодні на сонці було 45, як у спекотніші дні липня. Про спеку не брешуть.
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18.08.2024 21:37 Відповісти
"34 градуси- то аномальна спека ?"
При 34 в усіх гудуть кондери, при 24-не гудуть.
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18.08.2024 22:13 Відповісти
Так у більшості немає кондерів і ми чомусь обходимось без них ,а"ніжні" багатії їх вмикають ,бо нашій бидлоеліті жарко ,так не вмикайте кондерів і терпіть жару ,ви що кращі за нас ?
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19.08.2024 14:24 Відповісти
У великих містах кондери гудуть майже в усіх. В будь-якому магазині-також гудуть.
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19.08.2024 14:28 Відповісти
Так в елітних ЖК гудуть у всіх ,а в старих хрущівках чи панельках - в переважній меншості квартир.
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19.08.2024 14:31 Відповісти
За Хейла хочуть відигратися.
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18.08.2024 21:05 Відповісти
Електротранспорт комунальний у Києві ходить, вночі в комендантську годину вуличні ліхтарі яскраво світять..
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18.08.2024 18:40 Відповісти
Я навіть вже купу скарг на це накатала..відповіді на кшталт - кагда ракети бороздят просторы большого театра..
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18.08.2024 18:51 Відповісти
Напевно краще метро зупинити. Щоб ви пішки походили добу. Може перестанете писати фігню всіляку
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18.08.2024 19:39 Відповісти
Чому' фігня, я от пам'ятаю осінь 2022 і зиму 2023, тоді трамваї не ходили через критичну нестачу, так же ж? А зараз виходить, що не настільки все критично, і енергоблоки АЕС з ремонту повиходили, і сонячні панелі і т.д. І ще окреме питання - на х. вночі вимикати, там АЕС працюють, їх не прикрутиш як конфорку.. Вибачте, хтось тут когось на'''бує, типу для лохів і так зійде.
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18.08.2024 19:46 Відповісти
Я в курсі. Напевно зараз немає такої кількості автобусів і водіїв до них, щоб замінити глобально весь електротранспорт в тій же столиці. Багато звільнилися, багато мобілізували. Тоді розхреналичи підстанції - розподілення енергії. Зараз не вистачає генерації

Так тоді і населення також сиділо без електрики по декілька діб. Тоді був винуватий путін, а зараз, чомусь, Україна
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18.08.2024 20:57 Відповісти
З пуйла ніхто вини не знімає однозначно. А вина не України, а тих в Україні, хто на цій біді намагається нагріти руки
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18.08.2024 21:12 Відповісти
Тобто знищення майже всіх тепло та гідроелектростанцій та цілої атомної станції ніяк не мало вплинути на енергосистему. Зрозуміло, так і запишемо і передами на пульт "Укренерго"
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18.08.2024 21:16 Відповісти
Треба ще не забути передати в гур, сбу, поліцію, оп, верховну раду, оон.
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18.08.2024 22:27 Відповісти
І ще не забудьте на пульт Укренерго оце питання передати: Позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК «Укренерго»
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18.08.2024 22:38 Відповісти
Восени через дощ, а зимку через холод?
Пліснява навіть не заморочуться над тим, щоб аргументувати державний беСпредел.
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18.08.2024 18:43 Відповісти
Уберіть дебілів з Укренерго. Не ганьбіть Україну дебілами Укренерго.
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18.08.2024 18:52 Відповісти
Так дебіли при владі не знають же, що вони і їх команда кончені дебіли
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18.08.2024 18:56 Відповісти
*****, завтра госпіталізація, а операція у вівторок!!!
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18.08.2024 19:02 Відповісти
Лікарні під'єднані до інших ліній електропостачання, як критичні установи. Крім того, генераторами обладнані, все буде добре
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18.08.2024 19:20 Відповісти
енергогеноцид для українського народу повертається
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18.08.2024 19:04 Відповісти
кудрицкий ***...............................отключи дома у себя свои 5 кондиционеров .................................................укрэнергогондоны..................................................
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18.08.2024 19:18 Відповісти
Допоки Зеленський і "слуги якогось народу" вже нелетивні захопили владу не ждіть добра а готовтесь до якоїсь запланованої Єрмаком катастрофи державного рівня.Щось і десь вариться в якомусь котлі в великій таємниці від народу. Нас просто поставлять перед фактом капітуляції.
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18.08.2024 19:25 Відповісти
Тобто, пів України за кордоном, хтось в окопах, а в них зростає споживання електроенергії ?
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18.08.2024 19:39 Відповісти
А в окопах електрика не потрібна? Ну так і генерації багато втрачено і найбільша АЕС Європи окупована і виведена з ладу і обстріли/тривоги щодня/щоночі. Ах, війна ж повинна проходити десь там і не чіпати патріотичне населення, яке смакує перебіг бойових дій
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18.08.2024 21:05 Відповісти
А комент ви читали дупою.
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18.08.2024 21:06 Відповісти
Далеко не "пів України" за кордоном, а генерації знищено/окуповано майже половина. Я просто трохи фігію з коментарів в цій гілці. Тепер я розумію, чому багато моїх знайомих не бачать тут майбутнього. Кожного дня ракетні атаки, а нам пофіг - нам пивка по п'ятницях і електрику цілодобово подавай та гарантовано
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19.08.2024 11:14 Відповісти
Урод шашличний, коли вилупився? Сьогодні?
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19.08.2024 09:26 Відповісти
Якась лажа, або хтось перегрівся. ЖАРА з 12 до 16, а відключення з 17 до 21.
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19.08.2024 00:18 Відповісти
А зимою що буде якщо навіть в селах система без електрики не працює. Вже траси перекривати не будуть підуть прямо морди бити. Холодні бунти захотіли побачити?. Ви якого хера нічого не робите, скільки часу пройшло а зима вже під боком.
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19.08.2024 05:33 Відповісти
 
 