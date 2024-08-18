В понедельник, 19 августа, возвращаются графики отключений света, - "Укрэнерго"
В понедельник, 19 августа, в Украине снова будут отключать электроснабжение для потребителей. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что завтра вечером будет действовать только одна очередь отключений.
"Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - сообщили в "Укрэнерго".
Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявляла, что в Украине на следующей неделе могут вернуться к графикам отключения света, поскольку из-за жары возрастет потребление электроэнергии.
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Треба йому ще дати грошей ********.
При 34 в усіх гудуть кондери, при 24-не гудуть.
Так тоді і населення також сиділо без електрики по декілька діб. Тоді був винуватий путін, а зараз, чомусь, Україна
Пліснява навіть не заморочуться над тим, щоб аргументувати державний беСпредел.