РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости
7 228 49

В понедельник, 19 августа, возвращаются графики отключений света, - "Укрэнерго"

У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла, - «Укренерго»

В понедельник, 19 августа, в Украине снова будут отключать электроснабжение для потребителей. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что завтра вечером будет действовать только одна очередь отключений.

"Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - сообщили в "Укрэнерго".

Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявляла, что в Украине на следующей неделе могут вернуться к графикам отключения света, поскольку из-за жары возрастет потребление электроэнергии.

Читайте также: Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет новых атак и аномальной жары, - ДТЭК

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (423)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
тільки куратори з США поіхали і знову запрацювала схема імені гігаватника вави зе а померлих від сердцево судиних хвороб як рахувати будемо ? на який рахунок запишемо
показать весь комментарий
18.08.2024 18:23
+19
***** брехливі , а кзазали що не будуть вимикати до кінця жовтня ,що не терпиться знову гнати енергію за кордон ,коли ви ***** нажеретеся.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:37
+14
А шо такоє, новий тариф же всіх влаштовує, чи не так? А, ну так, американська спецкомісія з відновлення України вже поїхала, тепер знову витворятимуть що хочуть. І ще як там, далеко ще до 1 Гігавата потужностей..?
показать весь комментарий
18.08.2024 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.08.2024 18:21 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2024 19:11 Ответить
Лет 20 назад я заправлял машину а мыша в тот момент перекусила провод к компьютеру,а у меня с денег с собой только впритык было пришлось сливать назад бензин.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:19 Ответить
тільки куратори з США поіхали і знову запрацювала схема імені гігаватника вави зе а померлих від сердцево судиних хвороб як рахувати будемо ? на який рахунок запишемо
показать весь комментарий
18.08.2024 18:23 Ответить
Це має назву - небойові втрати..вони їх не рахують..в мене чоловік так від інсульту загинув, через грьобані ігри зі світлом..
показать весь комментарий
18.08.2024 18:48 Ответить
А шо такоє, новий тариф же всіх влаштовує, чи не так? А, ну так, американська спецкомісія з відновлення України вже поїхала, тепер знову витворятимуть що хочуть. І ще як там, далеко ще до 1 Гігавата потужностей..?
показать весь комментарий
18.08.2024 18:30 Ответить
Так обіцяли восені по 10 грн..
показать весь комментарий
18.08.2024 18:49 Ответить
А хтось очікував від шашлично-фсбешних гігаВатніків чогось іншого?
показать весь комментарий
18.08.2024 18:33 Ответить
а чего трамваи с тролеубусами не остановите? они же убыточные. Ааааа, так же избиратель не прочувствует свои выбор
показать весь комментарий
18.08.2024 18:34 Ответить
Суки, выстругали себе кормушку.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:35 Ответить
Це покраще "великого будівництва" буде. Пиляти можна нескіченно.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:39 Ответить
А Галущенко молодець.
Треба йому ще дати грошей ********.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:36 Ответить
***** брехливі , а кзазали що не будуть вимикати до кінця жовтня ,що не терпиться знову гнати енергію за кордон ,коли ви ***** нажеретеся.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:37 Ответить
Не правда, не писали такого. Писали - якщо спеки не буде
показать весь комментарий
18.08.2024 19:35 Ответить
Казали ,ви зайдіть в архів ,
показать весь комментарий
18.08.2024 20:10 Ответить
Якщо не буде аномальної спеки, зайдіть і почитайте, якщо не пам'ятаєте
показать весь комментарий
18.08.2024 21:01 Ответить
34 градуси- то аномальна спека ?
показать весь комментарий
18.08.2024 21:03 Ответить
А яка це? Нормальна? І це ж температура в тіні, на сонці за сорок буде. Навіть по трудовому законодавству це важкі умови праці
показать весь комментарий
18.08.2024 21:08 Ответить
Ну, скажімо правду, сьогодні на сонці було 45, як у спекотніші дні липня. Про спеку не брешуть.
показать весь комментарий
18.08.2024 21:37 Ответить
"34 градуси- то аномальна спека ?"
При 34 в усіх гудуть кондери, при 24-не гудуть.
показать весь комментарий
18.08.2024 22:13 Ответить
Так у більшості немає кондерів і ми чомусь обходимось без них ,а"ніжні" багатії їх вмикають ,бо нашій бидлоеліті жарко ,так не вмикайте кондерів і терпіть жару ,ви що кращі за нас ?
показать весь комментарий
19.08.2024 14:24 Ответить
У великих містах кондери гудуть майже в усіх. В будь-якому магазині-також гудуть.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:28 Ответить
Так в елітних ЖК гудуть у всіх ,а в старих хрущівках чи панельках - в переважній меншості квартир.
показать весь комментарий
19.08.2024 14:31 Ответить
За Хейла хочуть відигратися.
показать весь комментарий
18.08.2024 21:05 Ответить
Електротранспорт комунальний у Києві ходить, вночі в комендантську годину вуличні ліхтарі яскраво світять..
показать весь комментарий
18.08.2024 18:40 Ответить
Я навіть вже купу скарг на це накатала..відповіді на кшталт - кагда ракети бороздят просторы большого театра..
показать весь комментарий
18.08.2024 18:51 Ответить
Напевно краще метро зупинити. Щоб ви пішки походили добу. Може перестанете писати фігню всіляку
показать весь комментарий
18.08.2024 19:39 Ответить
Чому' фігня, я от пам'ятаю осінь 2022 і зиму 2023, тоді трамваї не ходили через критичну нестачу, так же ж? А зараз виходить, що не настільки все критично, і енергоблоки АЕС з ремонту повиходили, і сонячні панелі і т.д. І ще окреме питання - на х. вночі вимикати, там АЕС працюють, їх не прикрутиш як конфорку.. Вибачте, хтось тут когось на'''бує, типу для лохів і так зійде.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:46 Ответить
Я в курсі. Напевно зараз немає такої кількості автобусів і водіїв до них, щоб замінити глобально весь електротранспорт в тій же столиці. Багато звільнилися, багато мобілізували. Тоді розхреналичи підстанції - розподілення енергії. Зараз не вистачає генерації

Так тоді і населення також сиділо без електрики по декілька діб. Тоді був винуватий путін, а зараз, чомусь, Україна
показать весь комментарий
18.08.2024 20:57 Ответить
З пуйла ніхто вини не знімає однозначно. А вина не України, а тих в Україні, хто на цій біді намагається нагріти руки
показать весь комментарий
18.08.2024 21:12 Ответить
Тобто знищення майже всіх тепло та гідроелектростанцій та цілої атомної станції ніяк не мало вплинути на енергосистему. Зрозуміло, так і запишемо і передами на пульт "Укренерго"
показать весь комментарий
18.08.2024 21:16 Ответить
Треба ще не забути передати в гур, сбу, поліцію, оп, верховну раду, оон.
показать весь комментарий
18.08.2024 22:27 Ответить
І ще не забудьте на пульт Укренерго оце питання передати: Позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК «Укренерго»
показать весь комментарий
18.08.2024 22:38 Ответить
Восени через дощ, а зимку через холод?
Пліснява навіть не заморочуться над тим, щоб аргументувати державний беСпредел.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:43 Ответить
Уберіть дебілів з Укренерго. Не ганьбіть Україну дебілами Укренерго.
показать весь комментарий
18.08.2024 18:52 Ответить
Так дебіли при владі не знають же, що вони і їх команда кончені дебіли
показать весь комментарий
18.08.2024 18:56 Ответить
*****, завтра госпіталізація, а операція у вівторок!!!
показать весь комментарий
18.08.2024 19:02 Ответить
Лікарні під'єднані до інших ліній електропостачання, як критичні установи. Крім того, генераторами обладнані, все буде добре
показать весь комментарий
18.08.2024 19:20 Ответить
енергогеноцид для українського народу повертається
показать весь комментарий
18.08.2024 19:04 Ответить
кудрицкий ***...............................отключи дома у себя свои 5 кондиционеров .................................................укрэнергогондоны..................................................
показать весь комментарий
18.08.2024 19:18 Ответить
Допоки Зеленський і "слуги якогось народу" вже нелетивні захопили владу не ждіть добра а готовтесь до якоїсь запланованої Єрмаком катастрофи державного рівня.Щось і десь вариться в якомусь котлі в великій таємниці від народу. Нас просто поставлять перед фактом капітуляції.
показать весь комментарий
18.08.2024 19:25 Ответить
Тобто, пів України за кордоном, хтось в окопах, а в них зростає споживання електроенергії ?
показать весь комментарий
18.08.2024 19:39 Ответить
А в окопах електрика не потрібна? Ну так і генерації багато втрачено і найбільша АЕС Європи окупована і виведена з ладу і обстріли/тривоги щодня/щоночі. Ах, війна ж повинна проходити десь там і не чіпати патріотичне населення, яке смакує перебіг бойових дій
показать весь комментарий
18.08.2024 21:05 Ответить
А комент ви читали дупою.
показать весь комментарий
18.08.2024 21:06 Ответить
Далеко не "пів України" за кордоном, а генерації знищено/окуповано майже половина. Я просто трохи фігію з коментарів в цій гілці. Тепер я розумію, чому багато моїх знайомих не бачать тут майбутнього. Кожного дня ракетні атаки, а нам пофіг - нам пивка по п'ятницях і електрику цілодобово подавай та гарантовано
показать весь комментарий
19.08.2024 11:14 Ответить
Урод шашличний, коли вилупився? Сьогодні?
показать весь комментарий
19.08.2024 09:26 Ответить
Якась лажа, або хтось перегрівся. ЖАРА з 12 до 16, а відключення з 17 до 21.
показать весь комментарий
19.08.2024 00:18 Ответить
А зимою що буде якщо навіть в селах система без електрики не працює. Вже траси перекривати не будуть підуть прямо морди бити. Холодні бунти захотіли побачити?. Ви якого хера нічого не робите, скільки часу пройшло а зима вже під боком.
показать весь комментарий
19.08.2024 05:33 Ответить
 
 