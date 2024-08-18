В понедельник, 19 августа, возвращаются графики отключений света, - "Укрэнерго"

В понедельник, 19 августа, в Украине снова будут отключать электроснабжение для потребителей. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что завтра вечером будет действовать только одна очередь отключений.

"Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы - без ограничений. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары", - сообщили в "Укрэнерго".

Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявляла, что в Украине на следующей неделе могут вернуться к графикам отключения света, поскольку из-за жары возрастет потребление электроэнергии.

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