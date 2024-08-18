Українець видряпав своє ім’я на Колізеї, тепер йому загрожує ув’язнення до 3 років
Громадянину України загрожує ув'язнення терміном до трьох років за те, що він видряпав своє ім'я на стінах Колізею в Римі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.
Зазначається, що подія сталась у п’ятницю 16 серпня близько 14 години за місцевим часом. 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.
Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.
Українця звинувачують у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.
Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".
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І яке-таке "органи, довічне, розстріляти"?
Що то забагато перебільшень та істерики.
Скорее всего, он из Днепра, Запорожья, Луганска....
Як це він там не відлив, щоб укріпити підмурівок
і додати нових ароматів історії ....
Зламати обидві руки...