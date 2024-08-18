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Новини
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Українець видряпав своє ім’я на Колізеї, тепер йому загрожує ув’язнення до 3 років

колізей

Громадянину України загрожує ув'язнення терміном до трьох років за те, що він видряпав своє ім'я на стінах Колізею в Римі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

Зазначається, що подія сталась у п’ятницю 16 серпня близько 14 години за місцевим часом. 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Українця звинувачують у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".

Читайте: Італійських журналістів, які зняли репортаж у Суджі, повертають додому після погроз Росії

Автор: 

ув’язнення (115) Італія (1565) українці (2537) Рим (34)


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Топ коментарі
+57
Кончена тварина
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18.08.2024 20:31
+54
Вирішив поводити себе, як типовий кацап - іди в буцегарню, щоб порозумнішати
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18.08.2024 20:32
+37
Мавпа жлобська і від таких же батьків еволюціонувала
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18.08.2024 20:32
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"Киса и Ося были тут.." )))
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18.08.2024 22:39 Відповісти
Пусть устроят ему гладиаторские бои и набьют его имя на заднице.
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18.08.2024 22:41 Відповісти
Нажаль, один з багатьох представників ******** та майбутньої України.
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18.08.2024 22:46 Відповісти
Вихований на " танці з зірками" "розсміші гоміка", та іншому дегенератівному лайні.
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18.08.2024 22:49 Відповісти
Вихований,в першу чергу,своїми т.з. батьками-дегенератами.
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19.08.2024 06:20 Відповісти
5 грн. на те, що це дитятко Зе-слуги "на канікулах"!
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18.08.2024 22:50 Відповісти
Anders Behring Breivik, який поклав 77 людей теж дитятко "слуги" народу? Ви не уявляете, яка кількість громадян різних країн постійно скоює щось подібне, особливо творчі особистості. Але акцент саме на громадянину України. І месцева публіка поводить себе, як дикуни: на органи, довічне, розстріляти
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19.08.2024 00:36 Відповісти
А Брейвика ти яким боком сюди приплів?
І яке-таке "органи, довічне, розстріляти"?
Що то забагато перебільшень та істерики.
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19.08.2024 01:12 Відповісти
Істерика в коментарях вище - здати його на органи, довічне ув'язнення тощо. Брейвик громадянин Норвегії, який взагалі вбив майже сотню людей. А тут громадянин України щось там подряпав. Забагато уваги цьому злочину. Єполіція - вона і розбереться. Без місцевих "адвокатів"
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19.08.2024 02:17 Відповісти
Заберіть того мудака на органи
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18.08.2024 22:58 Відповісти
Украндієць.
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18.08.2024 23:21 Відповісти
Чому не розстріл на місці? Бажано гладіатором))))
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19.08.2024 00:49 Відповісти
Не стоит стыдливо умалчивать регион, откуда прибыл этот 19-летний турист.
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19.08.2024 01:09 Відповісти
А вдруг это Львовщина?!
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19.08.2024 02:06 Відповісти
На Львовщине детей воспитывают скромными. Католическое образование сказывается...
Скорее всего, он из Днепра, Запорожья, Луганска....
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19.08.2024 07:50 Відповісти
тот случай, когда нужны телесные наказания. Рук рубить не нужно, а вот плетей 50-60 было б в самый раз. С показом по тв, конечно.
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19.08.2024 02:11 Відповісти
Зате увіковічив своє ім"я в віках написом- " Тут був Вася".
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19.08.2024 05:20 Відповісти
Я собі уявити не можу що сталось би з Колізеєм якби за весь час його існування кожен з відвідувачів залишив би на ньому свій "слід" як цей дикун!!!
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19.08.2024 07:42 Відповісти
Колізей став би схожий на великий привокзальний туалет.
Як це він там не відлив, щоб укріпити підмурівок
і додати нових ароматів історії ....
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19.08.2024 07:53 Відповісти
Не видряпав, а наніс фарбою з балончика. То легко змити розчинником.
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19.08.2024 08:34 Відповісти
Надпис зараз не в моді, зараз обливають фарбою, або супом.
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19.08.2024 08:54 Відповісти
Довбойоб.
Зламати обидві руки...
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19.08.2024 09:27 Відповісти
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