Українець видряпав своє ім’я на Колізеї, тепер йому загрожує ув’язнення до 3 років

Громадянину України загрожує ув'язнення терміном до трьох років за те, що він видряпав своє ім'я на стінах Колізею в Римі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

Зазначається, що подія сталась у п’ятницю 16 серпня близько 14 години за місцевим часом. 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Українця звинувачують у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".

Читайте: Італійських журналістів, які зняли репортаж у Суджі, повертають додому після погроз Росії