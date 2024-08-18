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Украинец выцарапывал свое имя на Колизее, теперь ему грозит заключение до 3 лет

колізей

Гражданину Украины грозит заключение сроком до трех лет за то, что он выцарапал свое имя на стенах Колизея в Риме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что происшествие произошло в пятницу 16 августа около 14 часов по местному времени. 19-летний гражданин Украины, который находился в Риме как турист, решил выцарапать свое имя на одной из стен Колизея.

Его действия заметили другие посетители и нарушителя почти сразу задержали охрана и полиция.

Украинца обвиняют в повреждении культурного наследия, что в Италии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф в объеме до 10 тысяч евро.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил быструю реакцию охраны и отметил, что в таком центре исторического наследия "нет места для хулиганства и идиотов".

Смотрите также: Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, перешедших через границу: они якобы попросили "политического убежища". ВИДЕО

Автор: 

заключение (170) Италия (1640) украинцы (3861) Рим (60)


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Топ комментарии
+57
Кончена тварина
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18.08.2024 20:31
+54
Вирішив поводити себе, як типовий кацап - іди в буцегарню, щоб порозумнішати
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18.08.2024 20:32
+37
Мавпа жлобська і від таких же батьків еволюціонувала
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18.08.2024 20:32
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"Киса и Ося были тут.." )))
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18.08.2024 22:39 Ответить
Пусть устроят ему гладиаторские бои и набьют его имя на заднице.
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18.08.2024 22:41 Ответить
Нажаль, один з багатьох представників ******** та майбутньої України.
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18.08.2024 22:46 Ответить
Вихований на " танці з зірками" "розсміші гоміка", та іншому дегенератівному лайні.
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18.08.2024 22:49 Ответить
Вихований,в першу чергу,своїми т.з. батьками-дегенератами.
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19.08.2024 06:20 Ответить
5 грн. на те, що це дитятко Зе-слуги "на канікулах"!
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18.08.2024 22:50 Ответить
Anders Behring Breivik, який поклав 77 людей теж дитятко "слуги" народу? Ви не уявляете, яка кількість громадян різних країн постійно скоює щось подібне, особливо творчі особистості. Але акцент саме на громадянину України. І месцева публіка поводить себе, як дикуни: на органи, довічне, розстріляти
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19.08.2024 00:36 Ответить
А Брейвика ти яким боком сюди приплів?
І яке-таке "органи, довічне, розстріляти"?
Що то забагато перебільшень та істерики.
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19.08.2024 01:12 Ответить
Істерика в коментарях вище - здати його на органи, довічне ув'язнення тощо. Брейвик громадянин Норвегії, який взагалі вбив майже сотню людей. А тут громадянин України щось там подряпав. Забагато уваги цьому злочину. Єполіція - вона і розбереться. Без місцевих "адвокатів"
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19.08.2024 02:17 Ответить
Заберіть того мудака на органи
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18.08.2024 22:58 Ответить
Украндієць.
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18.08.2024 23:21 Ответить
Чому не розстріл на місці? Бажано гладіатором))))
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19.08.2024 00:49 Ответить
Не стоит стыдливо умалчивать регион, откуда прибыл этот 19-летний турист.
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19.08.2024 01:09 Ответить
А вдруг это Львовщина?!
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19.08.2024 02:06 Ответить
На Львовщине детей воспитывают скромными. Католическое образование сказывается...
Скорее всего, он из Днепра, Запорожья, Луганска....
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19.08.2024 07:50 Ответить
тот случай, когда нужны телесные наказания. Рук рубить не нужно, а вот плетей 50-60 было б в самый раз. С показом по тв, конечно.
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19.08.2024 02:11 Ответить
Зате увіковічив своє ім"я в віках написом- " Тут був Вася".
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19.08.2024 05:20 Ответить
Я собі уявити не можу що сталось би з Колізеєм якби за весь час його існування кожен з відвідувачів залишив би на ньому свій "слід" як цей дикун!!!
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19.08.2024 07:42 Ответить
Колізей став би схожий на великий привокзальний туалет.
Як це він там не відлив, щоб укріпити підмурівок
і додати нових ароматів історії ....
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19.08.2024 07:53 Ответить
Не видряпав, а наніс фарбою з балончика. То легко змити розчинником.
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19.08.2024 08:34 Ответить
Надпис зараз не в моді, зараз обливають фарбою, або супом.
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19.08.2024 08:54 Ответить
Довбойоб.
Зламати обидві руки...
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19.08.2024 09:27 Ответить
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