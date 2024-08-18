Украинец выцарапывал свое имя на Колизее, теперь ему грозит заключение до 3 лет

Гражданину Украины грозит заключение сроком до трех лет за то, что он выцарапал свое имя на стенах Колизея в Риме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что происшествие произошло в пятницу 16 августа около 14 часов по местному времени. 19-летний гражданин Украины, который находился в Риме как турист, решил выцарапать свое имя на одной из стен Колизея.

Его действия заметили другие посетители и нарушителя почти сразу задержали охрана и полиция.

Украинца обвиняют в повреждении культурного наследия, что в Италии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф в объеме до 10 тысяч евро.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил быструю реакцию охраны и отметил, что в таком центре исторического наследия "нет места для хулиганства и идиотов".

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