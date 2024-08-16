Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, перешедших через границу: они якобы попросили "политического убежища". ВИДЕО

Полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, развернула поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Сперва, как сообщила Пограничная полиция Румынии, около 13:30 на территорию страны проникли три человека - якобы участники группы, которая напала на украинский пограничный патруль.

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Позже пограничники из Украины сообщили об инциденте с незаконным пересечением границы румынским коллегам.

Утверждается, что злоумышленники имели при себе боевое оружие и гранаты. По информации местного издания PresaSM, оружие они могли забрать у украинских пограничников.

Полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.

По информации PresaSM, всего на территорию Румынии проникли двое граждан Украины, а не трое, как сообщалось ранее, их удалось задержать. Один из них показал правоохранителям место у границы, где оставил оружие.

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О том, почему украинцы напали на пограничный патруль и сбежали в Румынию, пока не известно. Но они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.