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Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, перешедших через границу: они якобы попросили "политического убежища". ВИДЕО

Поліція в Румунії затримала озброєних українців, що зайшли через кордон

Полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, развернула поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Сперва, как сообщила Пограничная полиция Румынии, около 13:30 на территорию страны проникли три человека - якобы участники группы, которая напала на украинский пограничный патруль.

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Позже пограничники из Украины сообщили об инциденте с незаконным пересечением границы румынским коллегам.

Утверждается, что злоумышленники имели при себе боевое оружие и гранаты. По информации местного издания PresaSM, оружие они могли забрать у украинских пограничников.

Полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.

По информации PresaSM, всего на территорию Румынии проникли двое граждан Украины, а не трое, как сообщалось ранее, их удалось задержать. Один из них показал правоохранителям место у границы, где оставил оружие.

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О том, почему украинцы напали на пограничный патруль и сбежали в Румынию, пока не известно. Но они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.

Автор: 

граница (5269) Румыния (1089) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+19
Всю цю шваль віком від 18 до 60 років з країн ЄС потрібно негайно залучати на полігони і через 2-3 місяці - на фронт. Інакше налаштуємо європейців проти України до такого стану, що будуть копняками зустрічати.
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16.08.2024 20:46
+13
Нахуана тримати патрулі, на яких можна напасти зі зброєю і після цього залишитися живими і неушкодженими?
Чи "нападники" просто пароль не змогли пригадати"?
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16.08.2024 20:38
+13
Дмитрук Шевчуку:
Вся ця "шваль з-за кордону" з 22гого року відсилає допомогу і донати тим хто 30 років незалежності піклувався виключно про власний шлунок і кишені,. Я вже не кажу про влаштування мітингів на підтримку країни, яка вигнала їх копняками в 90х.
Так що фільтруйте базар. Емігрувати то як одружитися в 2й раз. Першій жінці допомогти можна, але жити з нею ні. Тим більше коли бачиш що допомогу яку їй надаєш вона витрачає на абсолютні зайві речі (я про хабарі в пів мільйона і зникнення гуманітарки) так що спокійніше в висновках.
А на рахунок ціх двох українців - абсолютно нормальна річ в країні де діє закон вулиці і ставлення до громадянина як до бидла. Хто сильніший той і прав. Інколи ТЦКуни і інші силовики забивають громадян, а інколи навпаки.
вони просто зрозуміли: в кого зброя, той і ПАН.
Не подобається? Будуйте правову країну.
І то ще початок бо далі буде'.
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16.08.2024 21:12
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Нахуана тримати патрулі, на яких можна напасти зі зброєю і після цього залишитися живими і неушкодженими?
Чи "нападники" просто пароль не змогли пригадати"?
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16.08.2024 20:38 Ответить
А де ще таких класних пацанів тримати? Не на фронт же.

Знаєте скільки коштуватиме вступити вчитися на прикордонника із собакою? А скільки щоб довчитися, скільки щоб влаштуватися і перевестися служити де потрібно? Оксфорд буде набагато дешевше
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16.08.2024 20:51 Ответить
Хлопчику! У прикордонників чітка ротація! Всі без винятку проходять через зону бойових дій У бригаді під назвою Сталевий кордон з початку війни багато загинувших. Випускники Хмельницької академії ВСІ!! Без винятку проходть передову. Там давно не вчаться дітки депутатів та генералів. З 2014 року дітки , бажаючі там навчатися тихенько щезли. Так що..закрий свою смердячу пащу... Оксфордський знаток...)))
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16.08.2024 22:00 Ответить
Ти..сопливий дебілоїд..відповідай за себе, а не за дії влади. Твоя смердяча влада, завдяки таким як ти ідіотам, які ніхера не знають, а на деяких паскудах, які дескридитиують ЗСУ, робиш загальні висновки. А не з твого оточення ці гореветерани? Їх одиниці.... але тобі вони засрали мозок і ти всі ЗСУ поставив у один ряд... Будівництва дачі....))) Ти тупориле навіть не знаєш, що у прикордонників майже всі ще з 2014 задіяні були у боях. І не тобі ...гнидо... щось про українських прикордонників гавкати тут. Сцишся, що нема можливості здриснути з України? Прикордонники заважають? Ви їх, паскуди ... разом з владою так затюкали, що вони вже бояться використати зброю при реальних нападах на наряд, як було позавчора на румунсько-українському кордоні. Бо хлопці знають, що завалиш русняву гниду на фронті... то нічого не буде. А завалиш таку ж гниду з українським паспортом, навіть при загрозі життю...то сядеш. Бо це ти..гнидо... привело цю смердячу владу у 2019 році...
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17.08.2024 16:09 Ответить
готова дрг, не той кордон перейшли
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16.08.2024 20:43 Ответить
Всю цю шваль віком від 18 до 60 років з країн ЄС потрібно негайно залучати на полігони і через 2-3 місяці - на фронт. Інакше налаштуємо європейців проти України до такого стану, що будуть копняками зустрічати.
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16.08.2024 20:46 Ответить
з якого окопа пердиш?
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16.08.2024 22:16 Ответить
))) хорошо что Европе плевать на твой вы..ер!)))
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16.08.2024 22:23 Ответить
За інформацією місцевого видання PresaSM, зброю вони могли забрати в українських прикордонників.
=====
- Стій, ухилянти, командир застави Петренко, приготуйте гроші до огляду!
- А фуй тобі, по рилу, давай сюди автомат із гранатами
- Во блін, а про таке в інструкції не написано... Добре беріть. Вибачте якщо що, служба така. Румунія якщо що он там
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16.08.2024 20:48 Ответить
Ти краще дізнайся скільки тягали б того прикордоника якби він постріляв...
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16.08.2024 21:08 Ответить
Справді, а те що автомати з гранатами якісь туристи віджали то фігня - начальство нове видасть
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16.08.2024 21:13 Ответить
реально, з нашим хворим суспільством, яке виховало зе, так реально менше проблем у прикордонника. Це не якась нормальна країна Європи чи США, де за напад можна отримати кулю в лоба, далі буде розбор польотів і в більшості випадків справедливе рішення про доцільність застосування зброї. Флойда знаємо - перекоси бувають всюди
У нас же, куди не сунься - всюду Флойди, 73 % (а то й більше) зразу ж засудять прикордонника. Суть справи нікого не цікавить - Флойди апріорі невинні мальчікі в трусіках.
Тому хлопці видихнуть спокійно - отримають купу проблем, поженуть зі служби. Але то дрібниці в порівнянні з тим, що було б, якби вони виконали свій обов'язок.
Хто виконує свої обов'язки, кто платить податки - у нас лохи. Решта ж нє лохі какієто
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16.08.2024 21:44 Ответить
отакі прикордонники - тіки беззбройних в тисі топити можуть.
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16.08.2024 20:49 Ответить
Угу. Особливо коли за всю службу найважче, що піднімав, - це конверт із 5.000$ хабара
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16.08.2024 20:54 Ответить
Главное что бы Мухтара не забрали, тяжко будет псине на чужбине...
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16.08.2024 20:52 Ответить
Дмитрук Шевчуку:
Вся ця "шваль з-за кордону" з 22гого року відсилає допомогу і донати тим хто 30 років незалежності піклувався виключно про власний шлунок і кишені,. Я вже не кажу про влаштування мітингів на підтримку країни, яка вигнала їх копняками в 90х.
Так що фільтруйте базар. Емігрувати то як одружитися в 2й раз. Першій жінці допомогти можна, але жити з нею ні. Тим більше коли бачиш що допомогу яку їй надаєш вона витрачає на абсолютні зайві речі (я про хабарі в пів мільйона і зникнення гуманітарки) так що спокійніше в висновках.
А на рахунок ціх двох українців - абсолютно нормальна річ в країні де діє закон вулиці і ставлення до громадянина як до бидла. Хто сильніший той і прав. Інколи ТЦКуни і інші силовики забивають громадян, а інколи навпаки.
вони просто зрозуміли: в кого зброя, той і ПАН.
Не подобається? Будуйте правову країну.
І то ще початок бо далі буде'.
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16.08.2024 21:12 Ответить
Вся ця "шваль з-за кордону" з 22гого року тільки там з'явилась і жодної, жодної!!! копійки вони не відсилали допомоги і донатів нікому!
До людей, які з різних причин опинилися в еміграції, яких країна дійсно вигнала їх копняками в 90х... Не країна виганяла, а обставини, які тоді склались, виганяла шваль, яка захопила владу (я маю на увазі не тільки можновладців, а і 73% (в різні роки різні цифри цих 73%). До до цих людей ні в кого немає запитань і Шевчук, думаю, теж мав на увазі, що і я.
Отримуючи інфу від швалі після 22-го року Ви повинні розуміти, що вони батька рідного продадуть, оббрешуть матір рідну, у них нема ні Батьківщини, ні Родини. Чи чули Ви щось добре від злочинців про правоохоронців будь де? - Чи в нас, з нашими проблемами, чи в Європі, де правоохоронці в більшості випадків таки дійсно стоять за інтереси простих громадян.
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16.08.2024 22:02 Ответить
Ви реально думаєте що гвно яке напало на погранців буде слати донати? Я жив в Ірландїі з 2001 по 2023. Зараз там близько 100к біженців. Зустрічав багато і багатьом допомагав в всяких справах типу перекладів , резюме і т.д. Так от скажу серед чоловіків без жінок, або які нелегально втікли донати дуже мало кидають. Більшість думає як можна безкоштовно увірвати житло і побільше соціала. При тому знаю сім"ю з Вугледара, перший раз втікли з Донецька в 2014. Другий раз в 2022. Перша приїхала дружина з малим і 2 місячної малою. Чоловік приїхав нелегально через Крим. Їх можна зрозуміти. Люди два рази втратили все. Більшість, особливо перші чоловіки "біженці" були заробітачани з Польщі, більшість з Центральної і Західної України які просто скористалися нагодою отримати ірландські документи. Купа "біженців" з Львова і Одеси. Ти реально думаєш що якийсь донат можна прирівняти до того що робить людина в окопі? І я просто **** зі слів "скажіть ще дякую що донати кидаємо" , я вже не раз чув. Є знайомий в Фейсбуку який втік до війни, він вже обсирає Естонію, що все дорого і хреново. При тому обсирає це на якихось акках типу російськомовних єстонців, так як не вивчив мови як і місцеві кацапи. Чим він кращий від них? Не хочу казати що біженці всі погані, але швалі до хера, і дійсно вона почала вже дискредитувати Україну і Українців. Той же ЮфорЮ в Америку вже думають закривати через шахрайство самих же українців.
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17.08.2024 03:54 Ответить
Дякую, саме так і є. Моя племінниця якраз в Ірландії. Вона там навчається і одночасно працює перекладачем. Їй іноді соромно за ту шваль (саме чоловіків), яка приперлись туди саме після 22-го року. Її батько уже 3-й рік воює, можете уявити, як воно їй, ото вислуховувати всякі брехні від тих "бєженців". Через ту шваль в Європі тільки погіршується ставлення до українців
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17.08.2024 10:24 Ответить
Давайте всi за кордон i будемо "донатити"!!! Тiльки питання-кого???Не буде Украïни!!!
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16.08.2024 23:24 Ответить
Вззяли місто Ізмаїл...
Взяли переправу...

Їх було всього-то троє..

Пригрозивши зброєю...
Румунами стали...
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16.08.2024 21:12 Ответить
ну що я писав ! озброєні групи вільно будуть проходить кордон .
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16.08.2024 21:22 Ответить
Бранзулєткі!
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16.08.2024 22:15 Ответить
Просто хлоппаки втікли, а їх не піймали і народилась історія про озброєних дргшніків
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16.08.2024 22:20 Ответить
що це за такі погранці, яких можна так легко розброїти?
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16.08.2024 22:33 Ответить
Скоро повернуть назад у кайданках, таке гівно ніде не потрібно.
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16.08.2024 23:10 Ответить
 
 