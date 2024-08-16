Полиция в Румынии задержала вооруженных украинцев, перешедших через границу: они якобы попросили "политического убежища". ВИДЕО
Полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, развернула поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Сперва, как сообщила Пограничная полиция Румынии, около 13:30 на территорию страны проникли три человека - якобы участники группы, которая напала на украинский пограничный патруль.
Позже пограничники из Украины сообщили об инциденте с незаконным пересечением границы румынским коллегам.
Утверждается, что злоумышленники имели при себе боевое оружие и гранаты. По информации местного издания PresaSM, оружие они могли забрать у украинских пограничников.
Полиция Сату-Маре задействовала поисковые патрули и вертолет для поиска беглецов. Несколько групп отправились в район сел Тарна-Маре и Халмеу, улицы возле границы были перекрыты полицейскими.
По информации PresaSM, всего на территорию Румынии проникли двое граждан Украины, а не трое, как сообщалось ранее, их удалось задержать. Один из них показал правоохранителям место у границы, где оставил оружие.
О том, почему украинцы напали на пограничный патруль и сбежали в Румынию, пока не известно. Но они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.
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Чи "нападники" просто пароль не змогли пригадати"?
Знаєте скільки коштуватиме вступити вчитися на прикордонника із собакою? А скільки щоб довчитися, скільки щоб влаштуватися і перевестися служити де потрібно? Оксфорд буде набагато дешевше
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- Стій, ухилянти, командир застави Петренко, приготуйте гроші до огляду!
- А фуй тобі, по рилу, давай сюди автомат із гранатами
- Во блін, а про таке в інструкції не написано... Добре беріть. Вибачте якщо що, служба така. Румунія якщо що он там
У нас же, куди не сунься - всюду Флойди, 73 % (а то й більше) зразу ж засудять прикордонника. Суть справи нікого не цікавить - Флойди апріорі невинні мальчікі в трусіках.
Тому хлопці видихнуть спокійно - отримають купу проблем, поженуть зі служби. Але то дрібниці в порівнянні з тим, що було б, якби вони виконали свій обов'язок.
Хто виконує свої обов'язки, кто платить податки - у нас лохи. Решта ж нє лохі какієто
Вся ця "шваль з-за кордону" з 22гого року відсилає допомогу і донати тим хто 30 років незалежності піклувався виключно про власний шлунок і кишені,. Я вже не кажу про влаштування мітингів на підтримку країни, яка вигнала їх копняками в 90х.
Так що фільтруйте базар. Емігрувати то як одружитися в 2й раз. Першій жінці допомогти можна, але жити з нею ні. Тим більше коли бачиш що допомогу яку їй надаєш вона витрачає на абсолютні зайві речі (я про хабарі в пів мільйона і зникнення гуманітарки) так що спокійніше в висновках.
А на рахунок ціх двох українців - абсолютно нормальна річ в країні де діє закон вулиці і ставлення до громадянина як до бидла. Хто сильніший той і прав. Інколи ТЦКуни і інші силовики забивають громадян, а інколи навпаки.
вони просто зрозуміли: в кого зброя, той і ПАН.
Не подобається? Будуйте правову країну.
І то ще початок бо далі буде'.
До людей, які з різних причин опинилися в еміграції, яких країна дійсно вигнала їх копняками в 90х... Не країна виганяла, а обставини, які тоді склались, виганяла шваль, яка захопила владу (я маю на увазі не тільки можновладців, а і 73% (в різні роки різні цифри цих 73%). До до цих людей ні в кого немає запитань і Шевчук, думаю, теж мав на увазі, що і я.
Отримуючи інфу від швалі після 22-го року Ви повинні розуміти, що вони батька рідного продадуть, оббрешуть матір рідну, у них нема ні Батьківщини, ні Родини. Чи чули Ви щось добре від злочинців про правоохоронців будь де? - Чи в нас, з нашими проблемами, чи в Європі, де правоохоронці в більшості випадків таки дійсно стоять за інтереси простих громадян.
Взяли переправу...
Їх було всього-то троє..
Пригрозивши зброєю...
Румунами стали...