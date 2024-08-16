Поліція в Румунії затримала озброєних українців, що зайшли через кордон: вони нібито попросили "політичного притулку". ВIДЕО
Поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, розгорнула пошукову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Спершу, як повідомила Прикордонна поліція Румунії, близько 13:30 на територію країни проникли нібито троє людей – нібито учасники групи, яка напала на український прикордонний патруль.
Пізніше прикордонники з України повідомили про інцидент із незаконним перетином кордону румунським колегам.
Стверджується, що зловмисники мали при собі бойову зброю та гранати. За інформацією місцевого видання PresaSM, зброю вони могли забрати в українських прикордонників.
Поліція Сату-Маре задіяла пошукові патрулі й гелікоптер для пошуку втікачів. Кілька груп вирушили в район сіл Тарна-Маре і Халмеу, вулиці біля кордону були перекриті поліцейськими.
За інформацією PresaSM, усього на територію Румунії проникли двоє громадян України, а не троє, як повідомлялось раніше, їх вдалось затримати. Один із них показав правоохоронцям місце біля кордону, де полишив зброю.
Про те, чому українці напали на прикордонний патруль і втекли до Румунії, наразі не відомо. Але вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.
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Чи "нападники" просто пароль не змогли пригадати"?
Знаєте скільки коштуватиме вступити вчитися на прикордонника із собакою? А скільки щоб довчитися, скільки щоб влаштуватися і перевестися служити де потрібно? Оксфорд буде набагато дешевше
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- Стій, ухилянти, командир застави Петренко, приготуйте гроші до огляду!
- А фуй тобі, по рилу, давай сюди автомат із гранатами
- Во блін, а про таке в інструкції не написано... Добре беріть. Вибачте якщо що, служба така. Румунія якщо що он там
У нас же, куди не сунься - всюду Флойди, 73 % (а то й більше) зразу ж засудять прикордонника. Суть справи нікого не цікавить - Флойди апріорі невинні мальчікі в трусіках.
Тому хлопці видихнуть спокійно - отримають купу проблем, поженуть зі служби. Але то дрібниці в порівнянні з тим, що було б, якби вони виконали свій обов'язок.
Хто виконує свої обов'язки, кто платить податки - у нас лохи. Решта ж нє лохі какієто
Вся ця "шваль з-за кордону" з 22гого року відсилає допомогу і донати тим хто 30 років незалежності піклувався виключно про власний шлунок і кишені,. Я вже не кажу про влаштування мітингів на підтримку країни, яка вигнала їх копняками в 90х.
Так що фільтруйте базар. Емігрувати то як одружитися в 2й раз. Першій жінці допомогти можна, але жити з нею ні. Тим більше коли бачиш що допомогу яку їй надаєш вона витрачає на абсолютні зайві речі (я про хабарі в пів мільйона і зникнення гуманітарки) так що спокійніше в висновках.
А на рахунок ціх двох українців - абсолютно нормальна річ в країні де діє закон вулиці і ставлення до громадянина як до бидла. Хто сильніший той і прав. Інколи ТЦКуни і інші силовики забивають громадян, а інколи навпаки.
вони просто зрозуміли: в кого зброя, той і ПАН.
Не подобається? Будуйте правову країну.
І то ще початок бо далі буде'.
До людей, які з різних причин опинилися в еміграції, яких країна дійсно вигнала їх копняками в 90х... Не країна виганяла, а обставини, які тоді склались, виганяла шваль, яка захопила владу (я маю на увазі не тільки можновладців, а і 73% (в різні роки різні цифри цих 73%). До до цих людей ні в кого немає запитань і Шевчук, думаю, теж мав на увазі, що і я.
Отримуючи інфу від швалі після 22-го року Ви повинні розуміти, що вони батька рідного продадуть, оббрешуть матір рідну, у них нема ні Батьківщини, ні Родини. Чи чули Ви щось добре від злочинців про правоохоронців будь де? - Чи в нас, з нашими проблемами, чи в Європі, де правоохоронці в більшості випадків таки дійсно стоять за інтереси простих громадян.
Взяли переправу...
Їх було всього-то троє..
Пригрозивши зброєю...
Румунами стали...