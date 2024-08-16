Поліція в Румунії затримала озброєних українців, що зайшли через кордон: вони нібито попросили "політичного притулку". ВIДЕО

Поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, розгорнула пошукову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Спершу, як повідомила Прикордонна поліція Румунії, близько 13:30 на територію країни проникли нібито троє людей – нібито учасники групи, яка напала на український прикордонний патруль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Групу "плавців" у рятувальних жилетах, які намагалися перетнути Тису, затримали за 200 м від кордону, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Пізніше прикордонники з України повідомили про інцидент із незаконним перетином кордону румунським колегам.

Стверджується, що зловмисники мали при собі бойову зброю та гранати. За інформацією місцевого видання PresaSM, зброю вони могли забрати в українських прикордонників.

Поліція Сату-Маре задіяла пошукові патрулі й гелікоптер для пошуку втікачів. Кілька груп вирушили в район сіл Тарна-Маре і Халмеу, вулиці біля кордону були перекриті поліцейськими.

За інформацією PresaSM, усього на територію Румунії проникли двоє громадян України, а не троє, як повідомлялось раніше, їх вдалось затримати. Один із них показав правоохоронцям місце біля кордону, де полишив зброю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія продовжує знаходити уламки дронів після атаки РФ по Україні, - Міноборони країни

Про те, чому українці напали на прикордонний патруль і втекли до Румунії, наразі не відомо. Але вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.