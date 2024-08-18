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Війська РФ здійснили 89 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула, 4 - поранені, серед яких 11-річна дитина

Російські обстріли Сумщини 18 серпня

18 серпня росіяни здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV дронами (13 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено авіаудар КАБ (5 вибухів). Внаслідок авіаудару загинула 1 цивільна особа, поранено 3 цивільні особи (серед яких 11-річна дитина). Також був удар FPV дроном (1 вибух).
  • Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (5 вибухів). Також відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), пуск НАР з гелікоптера (8 вибухів), артилерійські обстріли (21 вибух), мінометні обстріли (32 вибухи).
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів), мінометів (23 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також були пуск НУРС з гелікоптера (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).
  • Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (7 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.

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  • Середино-Будська громада: завдано удару FPV дронами (8 вибухів), обстрілів з артилерії (15 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).
  • Лебединська громада: був ракетний обстріл (1 вибух).
  • Глухівська громада: здійснено удари FPV дронами (8 вибухів).
  • Ворожбянська громада: були авіаудари КАБ (2 вибухи).
  • Путивльська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Есманьська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Раніше повідомлялось, що російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Білопіллю у Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, його 11-річна донька і двоє людей зазнали поранень.

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Автор: 

обстріл (28303) Сумська область (3570)


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