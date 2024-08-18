Війська РФ здійснили 89 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина загинула, 4 - поранені, серед яких 11-річна дитина

18 серпня росіяни здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV дронами (13 вибухів).

Білопільська громада: здійснено авіаудар КАБ (5 вибухів). Внаслідок авіаудару загинула 1 цивільна особа, поранено 3 цивільні особи (серед яких 11-річна дитина). Також був удар FPV дроном (1 вибух).

Також був удар FPV дроном (1 вибух). Великописарівська громада: завдано ударів FPV дронами (5 вибухів). Також відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), пуск НАР з гелікоптера (8 вибухів), артилерійські обстріли (21 вибух), мінометні обстріли (32 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів), мінометів (23 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також були пуск НУРС з гелікоптера (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (7 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.

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Середино-Будська громада: завдано удару FPV дронами (8 вибухів), обстрілів з артилерії (15 вибухів) та мінометів (9 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Лебединська громада: був ракетний обстріл (1 вибух).

Глухівська громада: здійснено удари FPV дронами (8 вибухів).

Ворожбянська громада: були авіаудари КАБ (2 вибухи).

Путивльська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Раніше повідомлялось, що російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Білопіллю у Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, його 11-річна донька і двоє людей зазнали поранень.

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