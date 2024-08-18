Войска РФ совершили 89 обстрелов Сумщины в течение дня: 1 человек погиб, 4 - ранены, среди которых 11-летний ребенок

18 августа россияне совершили 89 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 222 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV дронами (13 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен авиаудар КАБ (5 взрывов). В результате авиаудара погиб 1 гражданский человек, ранены 3 гражданских лица (среди которых 11-летний ребенок). Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

Также был удар FPV дроном (1 взрыв). Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (5 взрывов). Также произошли сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), пуск НАР с вертолета (8 взрывов), артиллерийские обстрелы (21 взрыв), минометные обстрелы (32 взрыва).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (17 взрывов), минометов (23 взрыва), РСЗО (10 взрывов). Также были пуск НУРС с вертолета (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Дружбовская громада: зафиксированы удары FPV дронами (7 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва). В результате обстрела получил ранения местный житель.

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Середино-Будская громада: нанесен удар FPV дронами (8 взрывов), обстрелов из артиллерии (15 взрывов) и минометов (9 взрывов).

Новослободская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Лебединская громада: был ракетный обстрел (1 взрыв).

Глуховская громада: осуществлены удары FPV дронами (8 взрывов).

Ворожбянская громада: были авиаудары КАБ (2 взрыва).

Путивльская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Эсманьская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Ранее сообщалось, что российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, его 11-летняя дочь и два человека получили ранения.

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