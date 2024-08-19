Вночі припинилася DDoS-атака на Monobank
Усього за три доби банк отримав понад 7,5 мільярда запитів щодо роботи своїх сервісів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Сьогодні (19 серпня, - ред.) о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, DDoS-атака на Monobank розпочалася увечері 16 серпня.
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перець
показати весь коментар19.08.2024 11:02 Відповісти Мені подобається 1
Алексей Алексеев #506718
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Зэлэный_Змий
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simpsonhomerj
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