Вночі припинилася DDoS-атака на Monobank

Усього за три доби банк отримав понад 7,5 мільярда запитів щодо роботи своїх сервісів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні (19 серпня, - ред.) о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, DDoS-атака на Monobank розпочалася увечері 16 серпня.

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