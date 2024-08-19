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Вночі припинилася DDoS-атака на Monobank

monobank

Усього за три доби банк отримав понад 7,5 мільярда запитів щодо роботи своїх сервісів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні (19 серпня, - ред.) о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, DDoS-атака на Monobank розпочалася увечері 16 серпня.

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Автор: 

DDOS-атака (38) Monobank (86)


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Молодці. Витримали.
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19.08.2024 11:02 Відповісти
Cистемний адміністратор мабуть посивів за три доби...
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19.08.2024 11:18 Відповісти
Припинилась чі відбили? Бо якшо просто припинили ддосити, то це може початися знову і будь який момент.
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19.08.2024 11:20 Відповісти
не розумію. щотижня хтось атакує монобанк. Приват - 19 млн емітентів, Ощад - 12 млн., Моно - 6 млн. чому не атакують інших? може таки атакують але безуспішно? Отже: абов в моно фахіфці з кібербезпеки гімно, або ******* невідомо з якою метою.
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19.08.2024 13:15 Відповісти
 
 