Ночью прекратилась DDoS-атака на Monobank

Всего за трое суток банк получил более 7,5 миллиарда запросов относительно работы своих сервисов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сегодня (19 августа, - ред.) в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - говорится в заметке.

Напомним, DDoS-атака на Monobank началась вечером 16 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Monobank третий день подряд подвергается DDoS-атакам: уже 5,5 миллиарда запросов