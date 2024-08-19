Ночью прекратилась DDoS-атака на Monobank
Всего за трое суток банк получил более 7,5 миллиарда запросов относительно работы своих сервисов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Сегодня (19 августа, - ред.) в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - говорится в заметке.
Напомним, DDoS-атака на Monobank началась вечером 16 августа.
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перець
показать весь комментарий19.08.2024 11:02 Ответить Мне нравится 1
Алексей Алексеев #506718
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Зэлэный_Змий
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simpsonhomerj
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