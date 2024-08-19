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Ночью прекратилась DDoS-атака на Monobank

monobank

Всего за трое суток банк получил более 7,5 миллиарда запросов относительно работы своих сервисов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сегодня (19 августа, - ред.) в два часа ночи атака прекратилась. Всего за трое суток мы получили более 7,5 миллиарда запросов к нашим сервисам. Ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов", - говорится в заметке.

Напомним, DDoS-атака на Monobank началась вечером 16 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Monobank третий день подряд подвергается DDoS-атакам: уже 5,5 миллиарда запросов

Автор: 

DDOS-атака (38) Monobank (16)


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Молодці. Витримали.
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19.08.2024 11:02 Ответить
Cистемний адміністратор мабуть посивів за три доби...
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19.08.2024 11:18 Ответить
Припинилась чі відбили? Бо якшо просто припинили ддосити, то це може початися знову і будь який момент.
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19.08.2024 11:20 Ответить
не розумію. щотижня хтось атакує монобанк. Приват - 19 млн емітентів, Ощад - 12 млн., Моно - 6 млн. чому не атакують інших? може таки атакують але безуспішно? Отже: абов в моно фахіфці з кібербезпеки гімно, або ******* невідомо з якою метою.
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19.08.2024 13:15 Ответить
 
 