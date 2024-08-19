Із 2022 року загинули 93 працівники ДСНС, понад 50 гуманітарних працівників було вбито або поранено, - МЗС

Із початку повномасштабного російського вторгнення загинули 93 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час виконання службових обов'язків, понад 50 гуманітарних працівників було вбито або поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в українському МЗС.

З нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги в МЗС віддали шану всім, хто допомагає та рятує інших, ризикуючи власним життям – гуманітарним працівникам, волонтерам, рятувальникам.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення при виконанні службових обов’язків загинули 93 співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ще майже 400 рятувальників дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, з лютого 2022 року внаслідок атак Росії в Україні сталося понад 150 інцидентів, які безпосередньо вплинули на гуманітарну допомогу, і понад 50 гуманітарних працівників були вбиті або поранені. У цей же період було завдано понад 60 авіаударів по гуманітарних складах.

У грудні 2023 року в Херсоні та області було вщент зруйновано п’ять складів неурядових гуманітарних організацій, які надають вкрай необхідну допомогу незахищеним верствам населення. Конвої Організації Об’єднаних Націй, що перевозять гуманітарну допомогу, також стають об’єктами нападів і обстрілів. Цьогоріч атак з боку РФ зазнали вже дванадцять пунктів видачі гуманітарної допомоги.

На жаль, ці трагічні цифри збільшуються чи не щодня, зазначили у відомстві.

"Вклоняємося перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя заради інших, та бажаємо швидкого одужання всім постраждалим", - додали в МЗС.

Також у зовнішньополітичному відомстві висловили вдячність всім, хто самовіддано продовжує виконувати свою гуманітарну місію у надскладних безпекових умовах.

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"З огляду на нагальну гуманітарну ситуацію звертаємось із закликом сприяти належному фінансуванню Плану гуманітарного реагування ООН для України у 2024 році", наголосили у відомстві.

Зазначається, що навіть у часи повномасштабної війни, Україна не лише просить про допомогу, але і сама допомагає іншим.