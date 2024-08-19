С 2022 года погибли 93 работника ГСЧС, более 50 гуманитарных работников были убиты или ранены, - МИД

С начала полномасштабного российского вторжения погибли 93 работника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям при исполнении служебных обязанностей, более 50 гуманитарных работников были убиты или ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в украинском МИД.

По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи в МИД отдали дань уважения всем, кто помогает и спасает других, рискуя собственной жизнью - гуманитарным работникам, волонтерам, спасателям.

"С начала полномасштабного российского вторжения при исполнении служебных обязанностей погибли 93 сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, еще почти 400 спасателей получили ранения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с февраля 2022 года в результате атак России в Украине произошло более 150 инцидентов, которые непосредственно повлияли на гуманитарную помощь, и более 50 гуманитарных работников были убиты или ранены. В этот же период было нанесено более 60 авиаударов по гуманитарным складам.

В декабре 2023 года в Херсоне и области были полностью разрушены пять складов неправительственных гуманитарных организаций, оказывающих крайне необходимую помощь незащищенным слоям населения. Конвои Организации Объединенных Наций, перевозящие гуманитарную помощь, также становятся объектами нападений и обстрелов. В этом году атакам со стороны РФ подверглись уже двенадцать пунктов выдачи гуманитарной помощи.

К сожалению, эти трагические цифры увеличиваются едва ли не ежедневно, отметили в ведомстве.

"Кланяемся перед памятью тех, кто отдал свою жизнь ради других, и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве выразили благодарность всем, кто самоотверженно продолжает выполнять свою гуманитарную миссию в сверхсложных условиях безопасности.

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"Учитывая неотложную гуманитарную ситуацию обращаемся с призывом способствовать надлежащему финансированию Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины в 2024 году", отметили в ведомстве.

Отмечается, что даже во времена полномасштабной войны, Украина не только просит о помощи, но и сама помогает другим.