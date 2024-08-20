УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини
1 693 11

Угорщина досі не пояснила свого рішення щодо спрощення в’їзду для росіян і білорусів, - ЗМІ

Угорщина не пояснила рішення щодо спрощення в'їзду для росіян та білорусів

Угорщина досі не пояснила Євросоюзу свого рішення щодо спрощення вимоги в'їзду для громадян РФ та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

19 серпня закінчився термін, відведений Європейською комісією для відповіді Угорщини.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми країни.

Йоганссон просила Угорщину відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Представник ЄК підтвердив виданню, що станом на другу половину дня понеділка відповіді від угорської сторони не було.

Нагадаємо, Угорщина спрощує умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Єврокомісар Йоганссон заявляла, що рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС.

Читайте: Штайнмаєр закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України

Автор: 

Угорщина (2266) Єврокомісія (2148) Євросоюз (13360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
ну так може вже пора щось робити з цими *********? забути про уваже стеження, про стурбованість 880-го рівня, про іншу бюрократичну маячню і перейти дій?
показати весь коментар
20.08.2024 11:00
+5
- УСІ МАД'ЯРИ ПРИШЕЛЕПКУВАТІ, - ГАРЯЧКУВАВ САПЕР ВОДІЧКА.
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ, ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
- ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ, - ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
показати весь коментар
20.08.2024 11:01
+4
давайте я поясню, це все гроші., просто кляті гроші...
показати весь коментар
20.08.2024 11:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А воно іі треба - зробили в"ізд кацапам і тепер хаи ЄС біжить іх вбалтувати
показати весь коментар
20.08.2024 11:00 Відповісти
ну так може вже пора щось робити з цими *********? забути про уваже стеження, про стурбованість 880-го рівня, про іншу бюрократичну маячню і перейти дій?
показати весь коментар
20.08.2024 11:00 Відповісти
- УСІ МАД'ЯРИ ПРИШЕЛЕПКУВАТІ, - ГАРЯЧКУВАВ САПЕР ВОДІЧКА.
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ, ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
- ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ, - ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
показати весь коментар
20.08.2024 11:01 Відповісти
Мадяри прийшли в Європу тисячу років тому Але так і не стали до кінця "європейцями" Багатовікове існування в "наративі" - "усі навкруги - вороги!" - наклало свій відбиток на психологію народу Те ж саме - і у кацапів Лише менша кількість мадяр у світі заважає їм "**********" подібно росіянам!
показати весь коментар
20.08.2024 11:08 Відповісти
давайте я поясню, це все гроші., просто кляті гроші...
показати весь коментар
20.08.2024 11:12 Відповісти
які тут пояснення? що уряд Угорщини путлєру ноги миють і юшку п'ють? що вас дивує? їм дай волю то буде Вєнгєрская Совьєцкая Социалістіческая Рєспубліка
показати весь коментар
20.08.2024 11:23 Відповісти
это все имело смысл До курской операции и мирного мира о котором вопил пукин а сейчас ***** попал просак
показати весь коментар
20.08.2024 11:25 Відповісти
Орбан з Сіярто це путін з патрушевим які воюють проти Європейських інституцій, буквально руйнують втщен аби виставити назовні наскільки неспроможнє ЄС протистояти агресії вже в його середині, наскільки він вразливий і не здатний помножити на нуль вбивчий вірус у власному тілі.
показати весь коментар
20.08.2024 12:34 Відповісти
То треба ускладнити в'хзд до і нших країн Європи для самих угорців.
Угорці повинні звикати бути у Європі білорусами.
показати весь коментар
20.08.2024 12:56 Відповісти
Так,Орбану рашка платить за кожне таке рішення він вже почав входити в смак.Але попри всю свою демократичну лояльність в ЄС зовсім не дурні,і потроху обов"язково вироблять протиотруту.У Угорщини нема спільних кордонів ні з Білоруссю,ні з рашкою...
показати весь коментар
20.08.2024 13:33 Відповісти
нахер з організації Євросоюзу!
показати весь коментар
20.08.2024 14:24 Відповісти
 
 