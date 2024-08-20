Угорщина досі не пояснила свого рішення щодо спрощення в’їзду для росіян і білорусів, - ЗМІ

Угорщина досі не пояснила Євросоюзу свого рішення щодо спрощення вимоги в'їзду для громадян РФ та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

19 серпня закінчився термін, відведений Європейською комісією для відповіді Угорщини.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми країни.

Йоганссон просила Угорщину відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Представник ЄК підтвердив виданню, що станом на другу половину дня понеділка відповіді від угорської сторони не було.

Нагадаємо, Угорщина спрощує умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі. Зокрема, Будапешт включив їх до програми так званої "національної карти", яка вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Єврокомісар Йоганссон заявляла, що рішення Угорщини спростити в’їзд для росіян і білорусів загрожує безпеці ЄС.

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