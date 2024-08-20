Венгрия до сих пор не объяснила своего решения об упрощении въезда для россиян и белорусов, - СМИ
Венгрия до сих пор не объяснила Евросоюзу свое решение по упрощению требования въезда для граждан РФ и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
19 августа, истек срок, отведенный Европейской комиссией для ответа Венгрии.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему страны.
Йоханссон просила Венгрию ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".
Представитель ЕК подтвердил изданию, что по состоянию на вторую половину дня понедельника ответа от венгерской стороны не было.
Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для граждан РФ и Беларуси. В частности, Будапешт включил их в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Еврокомиссар Йоханссон заявляла, что решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС.
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- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ, ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
- ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ, - ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
Угорці повинні звикати бути у Європі білорусами.