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Венгрия до сих пор не объяснила своего решения об упрощении въезда для россиян и белорусов, - СМИ

Угорщина не пояснила рішення щодо спрощення в'їзду для росіян та білорусів

Венгрия до сих пор не объяснила Евросоюзу свое решение по упрощению требования въезда для граждан РФ и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

19 августа, истек срок, отведенный Европейской комиссией для ответа Венгрии.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную схему страны.

Йоханссон просила Венгрию ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

Представитель ЕК подтвердил изданию, что по состоянию на вторую половину дня понедельника ответа от венгерской стороны не было.

Напомним, Венгрия упрощает условия въезда для граждан РФ и Беларуси. В частности, Будапешт включил их в программу так называемой "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Еврокомиссар Йоханссон заявляла, что решение Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов угрожает безопасности ЕС.

Читайте: Штайнмайер призвал Венгрию сохранить единство ЕС по Украине

Автор: 

Венгрия (1936) Еврокомиссия (1445) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+5
ну так може вже пора щось робити з цими *********? забути про уваже стеження, про стурбованість 880-го рівня, про іншу бюрократичну маячню і перейти дій?
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20.08.2024 11:00
+5
- УСІ МАД'ЯРИ ПРИШЕЛЕПКУВАТІ, - ГАРЯЧКУВАВ САПЕР ВОДІЧКА.
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ, ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
- ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ, - ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
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20.08.2024 11:01
+4
давайте я поясню, це все гроші., просто кляті гроші...
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20.08.2024 11:12
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Правила форума Совет форумчан
А воно іі треба - зробили в"ізд кацапам і тепер хаи ЄС біжить іх вбалтувати
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20.08.2024 11:00 Ответить
ну так може вже пора щось робити з цими *********? забути про уваже стеження, про стурбованість 880-го рівня, про іншу бюрократичну маячню і перейти дій?
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20.08.2024 11:00 Ответить
- УСІ МАД'ЯРИ ПРИШЕЛЕПКУВАТІ, - ГАРЯЧКУВАВ САПЕР ВОДІЧКА.
- НУ НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИННІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ, ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
- ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ, - ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
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20.08.2024 11:01 Ответить
Мадяри прийшли в Європу тисячу років тому Але так і не стали до кінця "європейцями" Багатовікове існування в "наративі" - "усі навкруги - вороги!" - наклало свій відбиток на психологію народу Те ж саме - і у кацапів Лише менша кількість мадяр у світі заважає їм "**********" подібно росіянам!
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20.08.2024 11:08 Ответить
давайте я поясню, це все гроші., просто кляті гроші...
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20.08.2024 11:12 Ответить
які тут пояснення? що уряд Угорщини путлєру ноги миють і юшку п'ють? що вас дивує? їм дай волю то буде Вєнгєрская Совьєцкая Социалістіческая Рєспубліка
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20.08.2024 11:23 Ответить
это все имело смысл До курской операции и мирного мира о котором вопил пукин а сейчас ***** попал просак
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20.08.2024 11:25 Ответить
Орбан з Сіярто це путін з патрушевим які воюють проти Європейських інституцій, буквально руйнують втщен аби виставити назовні наскільки неспроможнє ЄС протистояти агресії вже в його середині, наскільки він вразливий і не здатний помножити на нуль вбивчий вірус у власному тілі.
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20.08.2024 12:34 Ответить
То треба ускладнити в'хзд до і нших країн Європи для самих угорців.
Угорці повинні звикати бути у Європі білорусами.
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20.08.2024 12:56 Ответить
Так,Орбану рашка платить за кожне таке рішення він вже почав входити в смак.Але попри всю свою демократичну лояльність в ЄС зовсім не дурні,і потроху обов"язково вироблять протиотруту.У Угорщини нема спільних кордонів ні з Білоруссю,ні з рашкою...
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20.08.2024 13:33 Ответить
нахер з організації Євросоюзу!
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20.08.2024 14:24 Ответить
 
 