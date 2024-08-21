Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 3010 осіб (+1210 за добу), 8 522 танків, 17 216 артсистем, 16 542 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 60 3010 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб,
танків ‒ 8522 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,
артилерійських систем – 17216 (+60) од,
РСЗВ – 1166 (+0) од,
засоби ППО ‒ 928 (+2) од,
літаків – 367 (+0) од,
гелікоптерів – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),
крилаті ракети ‒ 2442 (+4),
автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,
спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
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+16 Роман #562610
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+15 Яр Холодний
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Про це https://t.me/DIUkraine/4271 повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що «Сільвер» вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з Легіоном «Свобода Росії».
За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.
Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.
Далі, дочекавшись зручного моменту, «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.
Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротись проти путінського режиму".
але наші пропагандони необучаємі зрештою як вся зелена мразота оади піару і хайпу все продадуть задаром
коли і цього московити ліквідують тоді вже точно більше ніхто не перейде
А дівка не будь дура його здала ФСБ (а може її "вели" як можливий контакт), і вона привела вбивць просто до дурня.
Просто засрашинське керівництво в курсі всіх цих мансів. Тому і створило справжні загород-загони, які розстрілюють відступаючих. І зикриває очі на несудові страти особового складу за невиконання наказів.
Тож бажаючих там буде безліч. Головне - працювати з цим. І проект "Хочу жити" - робить все правильно.
PS: А ще, за нагоди, тих хто побіліше, можна продавати як племінних бичків в індію-бангладеш - там на білих осємєнітелей мода - здоять їх досуха. Ринок сперми білих чоловіків - процвітає.
Колись полонених німців примушували відновляти наші будівлі, дома та дороги. Так деякі до сьогодні не втратили своєї якості - це раз. А два - вони хотіли додому і раділи, коли їх крок за кроком депортировали.
А ці? По-перше, вони ж криворукі. Геть усі. Вміють хіба що водку пити та пики бити. Їх до будівництва на постріл гармати не можна підпускати. А на розмінування посилати Женевська конвенція не дасть.
По-друге, вони додому не хочуть, бо знають (і ми знаємо) як їх там зустрінуть. І на обмін вони не підуть, будуть пручатися і умовляти їх не вислати з України. А ті, хто піде на обмін, знов повернуться зі зброєю "косіть укроп". Воно нам треба?
А іще треба, щоб рашка хотіла їх міняти. Для неї це не таке щось цінне, щоб грати в обмін. Хіба що кадировці.
Тож треба думати, що з ними всіма взагалі робити. Технічно! Бо їх вже нівроку набрали.
Нічого більше зробити не можна. Всі інші ідеї - це на користь кацапам.
"а мені більше смакує кава з бронею. А тут її явно недостатньо. Хоча - гарматного смаку вистачає; але - якщо більше, то не завадило б."
Броня на сьогодні з початку року 7 994 од. за весь 23 було 7 955 і це ще навіть літо не закінчилось.
Гарматний смак, куди вже більше 22-23 рр 8 482 (2 020-6 462) і сьогодняшні 8 734 з початку року, проте най буде, не завадить.
168! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 60!, броня 25, логістика 79!
Кількість збитих повітряних цілей перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 603 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.