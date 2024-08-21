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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 3010 осіб (+1210 за добу), 8 522 танків, 17 216 артсистем, 16 542 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 60 3010 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб,

танків ‒ 8522 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,

артилерійських систем – 17216 (+60) од,

РСЗВ  – 1166 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 928 (+2) од,

літаків  – 367 (+0) од,

гелікоптерів  – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 13902 (+38),

крилаті ракети  ‒ 2442 (+4),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)

Також читайте: Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Курському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) ліквідація (3843) знищення (7114)


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Топ коментарі
+18
Минув 3836 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 60!, броня 25, логістика 79!
Кількість збитих повітряних цілей перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 603 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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21.08.2024 08:36
+16
Більше того, цей не збирається відсиджуватись. Читайте уважно - він приєднався до легіону, тобто він продовжить воювати проти путінського режиму. За що йому подвійний респектище.
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21.08.2024 08:58
+15
"У рамках спецоперації «Очерет», проведеної проєктом «Хочу жити» та Легіоном «Свобода Росії», російський пілот FPV з позивним «Сільвер» підірвав штаб офіцерів батальйону «шторм зет» та перейшов на бік України

Про це https://t.me/DIUkraine/4271 повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що «Сільвер» вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з Легіоном «Свобода Росії».

За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.

Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.

Далі, дочекавшись зручного моменту, «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.

Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротись проти путінського режиму".
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21.08.2024 07:54
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603 010, а не 60 3010
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21.08.2024 07:44 Відповісти
603 тис. підорашців, вбитих та поранених. Як же на Московії хріново жити, якщо стільки бажаючих за невеличкі гроші загинути десь у канаві.
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21.08.2024 07:50 Відповісти
Там віками так було,і напевно буде.Вони інакше не можуть жити,не цікаво їм,а як комусь піти зіпсути життя,то вони тут як тут.
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21.08.2024 08:04 Відповісти
"У рамках спецоперації «Очерет», проведеної проєктом «Хочу жити» та Легіоном «Свобода Росії», російський пілот FPV з позивним «Сільвер» підірвав штаб офіцерів батальйону «шторм зет» та перейшов на бік України

Про це https://t.me/DIUkraine/4271 повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що «Сільвер» вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з Легіоном «Свобода Росії».

За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.

Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.

Далі, дочекавшись зручного моменту, «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.

Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротись проти путінського режиму".
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21.08.2024 07:54 Відповісти
я думав після історії з тим пацаном що вертольота пригнав більше бажаючих перейти на бік України не буде.
але наші пропагандони необучаємі зрештою як вся зелена мразота оади піару і хайпу все продадуть задаром

коли і цього московити ліквідують тоді вже точно більше ніхто не перейде
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21.08.2024 08:10 Відповісти
а вертолётчик тут причём? - его фсб ликвидировало в Европе, куда его понесло тратить лавэху от угнанной вертушки, а Украина гарантировала ему безопасность только на территории Украины, так что сам нарвался
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21.08.2024 08:19 Відповісти
Там було ще смішніше: хлопця сховали за програмою захисту свідка в Іспанії, а воно, недолуге, викликало туда свою "бувшу". Дуже захотілося чи грішми похвалитися, чи статусом "героя", чи відношення відновити, чи ще щось.
А дівка не будь дура його здала ФСБ (а може її "вели" як можливий контакт), і вона привела вбивць просто до дурня.
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21.08.2024 08:53 Відповісти
Більше того, цей не збирається відсиджуватись. Читайте уважно - він приєднався до легіону, тобто він продовжить воювати проти путінського режиму. За що йому подвійний респектище.
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21.08.2024 08:58 Відповісти
Як показала курська операція - там тисячі готові здаватися в полон по першому сигналу. Бо ми читаємо, як пресують чмобіків та контрактників, в новинах, а вони це бачать навколо себе і їх самих пресують чечени тощо.

Просто засрашинське керівництво в курсі всіх цих мансів. Тому і створило справжні загород-загони, які розстрілюють відступаючих. І зикриває очі на несудові страти особового складу за невиконання наказів.

Тож бажаючих там буде безліч. Головне - працювати з цим. І проект "Хочу жити" - робить все правильно.
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21.08.2024 11:14 Відповісти
Тільки куди ми їх всіх подінемо? Бо вони знають, що чекає їх вдома, і тому повертатися не дуже намагаються, а зовсім навпаки.
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21.08.2024 11:24 Відповісти
Очевидно, що краще кормити полоненого в таборі і організовувати йому роботу, ніж робити так, аби вони взагалі не здавались. Та й наші люди будь-якої миті можуть опинитися в полоні і потрібен буде обмінний фонд. Тож ваше питання недоречне.

PS: А ще, за нагоди, тих хто побіліше, можна продавати як племінних бичків в індію-бангладеш - там на білих осємєнітелей мода - здоять їх досуха. Ринок сперми білих чоловіків - процвітає.
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21.08.2024 11:58 Відповісти
Моє питання було просто питання. Без підтексту. Я дійсно цікавлюсь долею цих нещасних.
Колись полонених німців примушували відновляти наші будівлі, дома та дороги. Так деякі до сьогодні не втратили своєї якості - це раз. А два - вони хотіли додому і раділи, коли їх крок за кроком депортировали.
А ці? По-перше, вони ж криворукі. Геть усі. Вміють хіба що водку пити та пики бити. Їх до будівництва на постріл гармати не можна підпускати. А на розмінування посилати Женевська конвенція не дасть.
По-друге, вони додому не хочуть, бо знають (і ми знаємо) як їх там зустрінуть. І на обмін вони не підуть, будуть пручатися і умовляти їх не вислати з України. А ті, хто піде на обмін, знов повернуться зі зброєю "косіть укроп". Воно нам треба?
А іще треба, щоб рашка хотіла їх міняти. Для неї це не таке щось цінне, щоб грати в обмін. Хіба що кадировці.

Тож треба думати, що з ними всіма взагалі робити. Технічно! Бо їх вже нівроку набрали.
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21.08.2024 14:03 Відповісти
Я ж написав - кормити, давати роботу (до закінчення війни), міняти на наших громадян, що знаходяться в їхньому полоні.

Нічого більше зробити не можна. Всі інші ідеї - це на користь кацапам.
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21.08.2024 16:04 Відповісти
Отож.
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21.08.2024 19:30 Відповісти
чудова філіжанка кави. Дякуємо! Не "спасиба"
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21.08.2024 07:59 Відповісти
а мені більше смакує кава з бронею.
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21.08.2024 09:34 Відповісти
Соррі, знову обрізало; весь комент мав бути такий:
"а мені більше смакує кава з бронею. А тут її явно недостатньо. Хоча - гарматного смаку вистачає; але - якщо більше, то не завадило б."
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21.08.2024 09:37 Відповісти
Ну це з якого боку глянути
Броня на сьогодні з початку року 7 994 од. за весь 23 було 7 955 і це ще навіть літо не закінчилось.
Гарматний смак, куди вже більше 22-23 рр 8 482 (2 020-6 462) і сьогодняшні 8 734 з початку року, проте най буде, не завадить.
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21.08.2024 11:51 Відповісти
кацапня як таргани іх бьешь а вони лізуть и лізуть
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21.08.2024 08:11 Відповісти
«ПВО взорвали» - у Новошахтинську Ростовської області місцеві коментують результати прильоту невідомої ракети.
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21.08.2024 08:19 Відповісти
"бородатий дядько з "тризубом" "у гості зайшов"!
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21.08.2024 10:06 Відповісти
Площа України 603 тис км2. По одному п#дару на 1км2 до дня незалежності. Символічно. Слава ЗСУ!
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21.08.2024 08:27 Відповісти
Минув 3836 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 60!, броня 25, логістика 79!
Кількість збитих повітряних цілей перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 603 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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21.08.2024 08:36 Відповісти
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21.08.2024 08:42 Відповісти
 
 