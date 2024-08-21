Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 3010 осіб (+1210 за добу), 8 522 танків, 17 216 артсистем, 16 542 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 60 3010 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 603010 (+1210) осіб,

танків ‒ 8522 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16542 (+21) од,

артилерійських систем – 17216 (+60) од,

РСЗВ – 1166 (+0) од,

засоби ППО ‒ 928 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13902 (+38),

крилаті ракети ‒ 2442 (+4),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23221 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2887 (+2)

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