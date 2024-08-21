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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 60 3010 (+1210), 8 522 танков, 17 216 артсистем, 16 542 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Втрати РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 60 3010 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60 3010 (+1210) человек,

танков - 8522 (+4) единицы,

боевых бронированных машин - 16 542 (+21) единицы,

артиллерийских систем - 17 216 (+60) единиц,

РСЗО - 1166 (+0) единиц,

средств ПВО - 928 (+2) единиц,

самолетов - 367 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 902 (+38) единицы,

крылатых ракет - 2442 (+4) единицы,

автомобильной техники и автоцистерн - 23 221 (+79) единица,

специальной техники - 2887 (+2) единиц.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни

Автор: 

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) ликвидация (3461) уничтожение (6803)


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Топ комментарии
+18
Минув 3836 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 60!, броня 25, логістика 79!
Кількість збитих повітряних цілей перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 603 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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21.08.2024 08:36
+16
Більше того, цей не збирається відсиджуватись. Читайте уважно - він приєднався до легіону, тобто він продовжить воювати проти путінського режиму. За що йому подвійний респектище.
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21.08.2024 08:58
+15
"У рамках спецоперації «Очерет», проведеної проєктом «Хочу жити» та Легіоном «Свобода Росії», російський пілот FPV з позивним «Сільвер» підірвав штаб офіцерів батальйону «шторм зет» та перейшов на бік України

Про це https://t.me/DIUkraine/4271 повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що «Сільвер» вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з Легіоном «Свобода Росії».

За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.

Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.

Далі, дочекавшись зручного моменту, «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.

Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротись проти путінського режиму".
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21.08.2024 07:54
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603 010, а не 60 3010
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21.08.2024 07:44 Ответить
603 тис. підорашців, вбитих та поранених. Як же на Московії хріново жити, якщо стільки бажаючих за невеличкі гроші загинути десь у канаві.
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21.08.2024 07:50 Ответить
Там віками так було,і напевно буде.Вони інакше не можуть жити,не цікаво їм,а як комусь піти зіпсути життя,то вони тут як тут.
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21.08.2024 08:04 Ответить
"У рамках спецоперації «Очерет», проведеної проєктом «Хочу жити» та Легіоном «Свобода Росії», російський пілот FPV з позивним «Сільвер» підірвав штаб офіцерів батальйону «шторм зет» та перейшов на бік України

Про це https://t.me/DIUkraine/4271 повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Відтворюючи хронологію подій, у ГУР розповіли, що «Сільвер» вирішив співпрацювати з Україною взимку 2024 року, вийшовши на зв'язок з Легіоном «Свобода Росії».

За його словами, він прийняв таке рішення після того, як став свідком воєнних злочинів та знущань з боку російського командування.

Він передав українській розвідці цінну інформацію про розташування, чисельність та плани ворога на конкретному напрямку фронту.

Далі, дочекавшись зручного моменту, «Сільвер» кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу, де спали російські офіцери, в тому числі його командир.

Після виконання завдання, російський військовослужбовець втік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Нині він став рекрутом Легіону «Свобода Росії», щоб боротись проти путінського режиму".
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21.08.2024 07:54 Ответить
я думав після історії з тим пацаном що вертольота пригнав більше бажаючих перейти на бік України не буде.
але наші пропагандони необучаємі зрештою як вся зелена мразота оади піару і хайпу все продадуть задаром

коли і цього московити ліквідують тоді вже точно більше ніхто не перейде
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21.08.2024 08:10 Ответить
а вертолётчик тут причём? - его фсб ликвидировало в Европе, куда его понесло тратить лавэху от угнанной вертушки, а Украина гарантировала ему безопасность только на территории Украины, так что сам нарвался
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21.08.2024 08:19 Ответить
Там було ще смішніше: хлопця сховали за програмою захисту свідка в Іспанії, а воно, недолуге, викликало туда свою "бувшу". Дуже захотілося чи грішми похвалитися, чи статусом "героя", чи відношення відновити, чи ще щось.
А дівка не будь дура його здала ФСБ (а може її "вели" як можливий контакт), і вона привела вбивць просто до дурня.
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21.08.2024 08:53 Ответить
Більше того, цей не збирається відсиджуватись. Читайте уважно - він приєднався до легіону, тобто він продовжить воювати проти путінського режиму. За що йому подвійний респектище.
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21.08.2024 08:58 Ответить
Як показала курська операція - там тисячі готові здаватися в полон по першому сигналу. Бо ми читаємо, як пресують чмобіків та контрактників, в новинах, а вони це бачать навколо себе і їх самих пресують чечени тощо.

Просто засрашинське керівництво в курсі всіх цих мансів. Тому і створило справжні загород-загони, які розстрілюють відступаючих. І зикриває очі на несудові страти особового складу за невиконання наказів.

Тож бажаючих там буде безліч. Головне - працювати з цим. І проект "Хочу жити" - робить все правильно.
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21.08.2024 11:14 Ответить
Тільки куди ми їх всіх подінемо? Бо вони знають, що чекає їх вдома, і тому повертатися не дуже намагаються, а зовсім навпаки.
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21.08.2024 11:24 Ответить
Очевидно, що краще кормити полоненого в таборі і організовувати йому роботу, ніж робити так, аби вони взагалі не здавались. Та й наші люди будь-якої миті можуть опинитися в полоні і потрібен буде обмінний фонд. Тож ваше питання недоречне.

PS: А ще, за нагоди, тих хто побіліше, можна продавати як племінних бичків в індію-бангладеш - там на білих осємєнітелей мода - здоять їх досуха. Ринок сперми білих чоловіків - процвітає.
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21.08.2024 11:58 Ответить
Моє питання було просто питання. Без підтексту. Я дійсно цікавлюсь долею цих нещасних.
Колись полонених німців примушували відновляти наші будівлі, дома та дороги. Так деякі до сьогодні не втратили своєї якості - це раз. А два - вони хотіли додому і раділи, коли їх крок за кроком депортировали.
А ці? По-перше, вони ж криворукі. Геть усі. Вміють хіба що водку пити та пики бити. Їх до будівництва на постріл гармати не можна підпускати. А на розмінування посилати Женевська конвенція не дасть.
По-друге, вони додому не хочуть, бо знають (і ми знаємо) як їх там зустрінуть. І на обмін вони не підуть, будуть пручатися і умовляти їх не вислати з України. А ті, хто піде на обмін, знов повернуться зі зброєю "косіть укроп". Воно нам треба?
А іще треба, щоб рашка хотіла їх міняти. Для неї це не таке щось цінне, щоб грати в обмін. Хіба що кадировці.

Тож треба думати, що з ними всіма взагалі робити. Технічно! Бо їх вже нівроку набрали.
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21.08.2024 14:03 Ответить
Я ж написав - кормити, давати роботу (до закінчення війни), міняти на наших громадян, що знаходяться в їхньому полоні.

Нічого більше зробити не можна. Всі інші ідеї - це на користь кацапам.
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21.08.2024 16:04 Ответить
Отож.
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21.08.2024 19:30 Ответить
чудова філіжанка кави. Дякуємо! Не "спасиба"
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21.08.2024 07:59 Ответить
а мені більше смакує кава з бронею.
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21.08.2024 09:34 Ответить
Соррі, знову обрізало; весь комент мав бути такий:
"а мені більше смакує кава з бронею. А тут її явно недостатньо. Хоча - гарматного смаку вистачає; але - якщо більше, то не завадило б."
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21.08.2024 09:37 Ответить
Ну це з якого боку глянути
Броня на сьогодні з початку року 7 994 од. за весь 23 було 7 955 і це ще навіть літо не закінчилось.
Гарматний смак, куди вже більше 22-23 рр 8 482 (2 020-6 462) і сьогодняшні 8 734 з початку року, проте най буде, не завадить.
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21.08.2024 11:51 Ответить
кацапня як таргани іх бьешь а вони лізуть и лізуть
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21.08.2024 08:11 Ответить
«ПВО взорвали» - у Новошахтинську Ростовської області місцеві коментують результати прильоту невідомої ракети.
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21.08.2024 08:19 Ответить
"бородатий дядько з "тризубом" "у гості зайшов"!
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21.08.2024 10:06 Ответить
Площа України 603 тис км2. По одному п#дару на 1км2 до дня незалежності. Символічно. Слава ЗСУ!
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21.08.2024 08:27 Ответить
Минув 3836 день москальсько-української війни.
168! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 60!, броня 25, логістика 79!
Кількість збитих повітряних цілей перевалила за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 603 000!!! це більше, ніж таке місто, як Владівосток, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 12 000 рил.
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21.08.2024 08:36 Ответить
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21.08.2024 08:42 Ответить
 
 