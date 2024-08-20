За сутки на восточном направлении враг потерял более 1000 военных
Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Telegram-канала "Хортицкий ветер".
Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 19.08.2024 составляют:
- личного состава - 1169;
- танков - 5;
- боевых бронемашин - 23;
- пушек и минометов - 46;
- противотанковых средств - 1;
- средств РЭБ - 2;
- автомобильной техники - 71;
- специальной техники - 24;
- БпЛА - 715;
- укрытий - 98;
- складов боеприпасов - 11;
- складов ГСМ - 1.
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