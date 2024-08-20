За сутки на восточном направлении враг потерял более 1000 военных

Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Telegram-канала "Хортицкий ветер".

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 19.08.2024 составляют:

личного состава - 1169;

танков - 5;

боевых бронемашин - 23;

пушек и минометов - 46;

противотанковых средств - 1;

средств РЭБ - 2;

автомобильной техники - 71;

специальной техники - 24;

БпЛА - 715;

укрытий - 98;

складов боеприпасов - 11;

складов ГСМ - 1.

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