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За сутки на восточном направлении враг потерял более 1000 военных

втрати ворога

Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Telegram-канала "Хортицкий ветер".

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за 19.08.2024 составляют:

  • личного состава - 1169;
  • танков - 5;
  • боевых бронемашин - 23;
  • пушек и минометов - 46;
  • противотанковых средств - 1;
  • средств РЭБ - 2;
  • автомобильной техники - 71;
  • специальной техники - 24;
  • БпЛА - 715;
  • укрытий - 98;
  • складов боеприпасов - 11;
  • складов ГСМ - 1.

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Автор: 

армия РФ (19129) ликвидация (3511) ОСГВ Хортица (344) уничтожение (6869)


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