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За добу на східному напрямку ворог втратив понад 1000 військових

втрати ворога

Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Telegram-каналу "Хортицький вітер".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 19.08.2024 становлять:

  • особового складу – 1169;
  • танків – 5;
  • бойових бронемашин – 23;
  • гармат і мінометів – 46;
  • протитанкових засобів – 1;
  • засобів РЕБ – 2;
  • автомобільної техніки – 71;
  • спеціальної техніки – 24;
  • БпЛА – 715;
  • укриттів – 98;
  • складів боєприпасів – 11;
  • складів ПММ – 1.

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Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893) ОСУВ Хортиця (351) знищення (7180)


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