За добу на східному напрямку ворог втратив понад 1000 військових

Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Telegram-каналу "Хортицький вітер".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 19.08.2024 становлять:

особового складу – 1169;

танків – 5;

бойових бронемашин – 23;

гармат і мінометів – 46;

протитанкових засобів – 1;

засобів РЕБ – 2;

автомобільної техніки – 71;

спеціальної техніки – 24;

БпЛА – 715;

укриттів – 98;

складів боєприпасів – 11;

складів ПММ – 1.

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