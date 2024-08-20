За добу на східному напрямку ворог втратив понад 1000 військових
Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Telegram-каналу "Хортицький вітер".
Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 19.08.2024 становлять:
- особового складу – 1169;
- танків – 5;
- бойових бронемашин – 23;
- гармат і мінометів – 46;
- протитанкових засобів – 1;
- засобів РЕБ – 2;
- автомобільної техніки – 71;
- спеціальної техніки – 24;
- БпЛА – 715;
- укриттів – 98;
- складів боєприпасів – 11;
- складів ПММ – 1.
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