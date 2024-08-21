Минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів на Запоріжжі: 2 людей загинуло, 6 дітей і 4 дорослих поранені
Учора, 20 серпня, внаслідок російських обстрілів Запорізької області загинув 14-річний хлопець і чоловік, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення дістали і 28-річний чоловік та три жінки.
Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Впродовж доби окупанти 303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці.
- 198 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
- 5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 97 артобстрілів завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.
Також надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Згодом Федоров уточнив, що внаслідок обстрілу Малокатеринівки. вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки. В одному з них знайшли тіло загиблого під час російської атаки чоловіка. Одна жінка дістала поранення.
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