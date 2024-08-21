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Новини Війна
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Минулої доби росіяни обстріляли 12 населених пунктів на Запоріжжі: 2 людей загинуло, 6 дітей і 4 дорослих поранені

Обстріл Запорізької області 21 серпня

Учора, 20 серпня, внаслідок російських обстрілів Запорізької області загинув 14-річний хлопець і чоловік, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення дістали і 28-річний чоловік та три жінки. 

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Впродовж доби окупанти 303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області.

  • Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці.
  • 198 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
  • 5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку.
  • 97 артобстрілів завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

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Також надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок обстрілу Малокатеринівки. вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки. В одному з них знайшли тіло загиблого під час російської атаки чоловіка. Одна жінка дістала поранення.

Автор: 

обстріл (28156) жертви (1776) Запорізька область (3552) Федоров Іван (645)


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