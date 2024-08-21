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Новости Война
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За прошедшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области: 2 человека погибли, 6 детей и 4 взрослых ранены

Обстріл Запорізької області 21 серпня

Вчера, 20 августа, в результате российских обстрелов Запорожской области погиб 14-летний парень и мужчина, еще 6 детей травмированы - это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девочки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и три женщины.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В течение суток оккупанты 303 раза били по 12 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке.
  • 198 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
  • 5 обстрелов РСЗО накрыли Работино, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку.
  • 97 артобстрелов нанесены по территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.

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Также поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате обстрела Малокатериновки. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома. В одном из них нашли тело погибшего во время российской атаки мужчины. Одна женщина получила ранения.

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обстрел (26835) жертвы (2055) Запорожская область (3031) Федоров Иван (464)


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