Зеленський продовжив санкції проти Шарія, Гужви, Пушиліна та пов’язаних із ними медіа на 10 років

Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує на 10 років застосування санкцій щодо Ігоря Гужви, який, як вважається, контролював сайт "Страна.UA", блогера Анатолія Шарія, так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна, низки інших осіб і російських ЗМІ.

Указ було опубліковано на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Згідно документа, продовжено санкції щодо Ігоря Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Запроваджені проти них санкції передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування інтернет-провайдерами доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами веб-ресурсів, зокрема до їхніх субдоменів - сайту "Страна.UA" і його сторінок у соціальних мережах.

Також продовжено санкції щодо ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджері" і ТОВ "Смарт медіамережа". Рішення РНБО щодо зазначених юридичних осіб також передбачає блокування сайту "Страна.UA" та його субдоменів.

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Санкції щодо Анатолія Шарія, Ольги Шарій та Алли Бондаренко , окрім економічних обмежень, передбачають блокування доступу до ресурсу "Шарій.net", сайту "Політична партія Шарія" і пов'язаних із ними субдоменів, а також до сторінок членів списку в соціальних мережах.

Рішенням також передбачено продовження економічних обмежень і блокування доступу до веб-ресурсів ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".

Рішення про продовження санкцій щодо Гужви, Шарія та афілійованих із ними юросіб ухвалила РНБО 21 серпня 2024 року.

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