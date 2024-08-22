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Зеленський продовжив санкції проти Шарія, Гужви, Пушиліна та пов’язаних із ними медіа на 10 років

Зеленський

Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує на 10 років застосування санкцій щодо Ігоря Гужви, який, як вважається, контролював сайт "Страна.UA", блогера Анатолія Шарія, так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна, низки інших осіб і російських ЗМІ.

Указ було опубліковано на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Згідно документа, продовжено санкції щодо Ігоря Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Запроваджені проти них санкції передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування інтернет-провайдерами доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами веб-ресурсів, зокрема до їхніх субдоменів - сайту "Страна.UA" і його сторінок у соціальних мережах.

Також продовжено санкції щодо ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджері" і ТОВ "Смарт медіамережа". Рішення РНБО щодо зазначених юридичних осіб також передбачає блокування сайту "Страна.UA" та його субдоменів.

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Санкції щодо Анатолія Шарія, Ольги Шарій та Алли Бондаренко , окрім економічних обмежень, передбачають блокування доступу до ресурсу "Шарій.net", сайту "Політична партія Шарія" і пов'язаних із ними субдоменів, а також до сторінок членів списку в соціальних мережах.

Рішенням також передбачено продовження економічних обмежень і блокування доступу до веб-ресурсів ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".

Рішення про продовження санкцій щодо Гужви, Шарія та афілійованих із ними юросіб ухвалила РНБО 21 серпня 2024 року.

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Автор: 

Зеленський (23653) санкції (11750) Пушилін (135) Гужва (61) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+8
Проти Гужви і Дубінеску санкції є. А проти третього їх друга де?
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22.08.2024 00:39
+7
Оце Зеленський їх "налякав",так ніжкою тупнув,так тупнув,що аж шиптуна пустив
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22.08.2024 00:39
+5
А що там з Арестовичем? Все норм? Ніяких претензій?
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22.08.2024 00:51
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Уявляю, як цим паскудам теперка гуйово буде!
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22.08.2024 00:31 Відповісти
на хвіст солі...

вова, а що робити з цими??
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22.08.2024 00:33 Відповісти
та ясно шо робить-не голосувать за них.
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22.08.2024 05:38 Відповісти
тільки спочатку розвісити на стовбах вздовж Хрещатика, а вже потім не голосувати!
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22.08.2024 08:58 Відповісти
не вийде. Всі у Тисі не втопляться, і в тєлєгє не спаляться з геотегами.
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22.08.2024 11:09 Відповісти
а що до Ківи які були санкції ? чому до ціх ... вони, ну, дуже, послаблені ?
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22.08.2024 00:33 Відповісти
Проти Гужви і Дубінеску санкції є. А проти третього їх друга де?
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22.08.2024 00:39 Відповісти
Це неможливо. На ньому працює українська юстиція.
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22.08.2024 01:19 Відповісти
хто б мені сказав до 19го шо хий і рояль сумісні речі?
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22.08.2024 03:06 Відповісти
ну якраз номер із роялем вийшов ДО 2019 року...
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22.08.2024 08:45 Відповісти
Оце Зеленський їх "налякав",так ніжкою тупнув,так тупнув,що аж шиптуна пустив
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22.08.2024 00:39 Відповісти
На СТО років - було би ПОТУЖНІШЕ!
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22.08.2024 00:42 Відповісти
пАт ужне рішення!!!
де запит генпрокурора?
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22.08.2024 00:47 Відповісти
А що там з Арестовичем? Все норм? Ніяких претензій?
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22.08.2024 00:51 Відповісти
20ть
нам не світить - тварі з туда і з цюда і буба неперевиборний чемпіон!
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22.08.2024 03:52 Відповісти
зеля навіть комаря не може налякати - хлопок і нема комаря..
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22.08.2024 03:58 Відповісти
Найкраща санкція - оператор ССО/ГУР з 400гр С-4.
На радіокеруванні.
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22.08.2024 05:19 Відповісти
Цих виродків треба знищити. Вони зрадники
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22.08.2024 07:12 Відповісти
Всіх колоборантів треба фізично знищувати це найкращі санкції .
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22.08.2024 07:13 Відповісти
... а які дії щодо ляксєя аферистовича? Чи може він виконує патужне спецзавдання ?
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22.08.2024 08:09 Відповісти
Дивно, чому досі немає кримінальної справи за зраду шарію, крюковій, пушиліну?
Чи є?
То вони мають бути в розшуку.
А що там щ «страна.ua»?
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22.08.2024 08:22 Відповісти
ПОТУЖНО .
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22.08.2024 08:30 Відповісти
А можна поцікавитись про наслідки цих санкцій ?
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22.08.2024 09:28 Відповісти
А д'єрмака коли прищучиш? Хоча про що це я, там навпаки буде..
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22.08.2024 11:42 Відповісти
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22.08.2024 11:55 Відповісти
Яка милота Спочатку всіх відпустити за кордон, потім надати їм можливість оновити паспорти, потім налякати санкціями
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22.08.2024 12:13 Відповісти
Kurt Wootz @vinnicanin
Потужно. Раніше Захарченки,Мотороли,Гіві підписались та горіли в ліфтах, а зараз санкції та пвдозри. Ви ще їм догани вліпіть. ГУР-95 - СБУ-95.
Маруся: Потужна незламність у всьому! Мандатосклав: ВАШ ПАРАШЕНКА ШТО ЛУЧШЕ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРІКА МАСКВАШВЄЯ ПРІМУС ЕЩО ПАРАЧКУ ПРІЗНАНІЄ АМЄРІКІ
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23.08.2024 15:21 Відповісти
 
 