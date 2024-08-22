Зеленский продлил санкции против Шария, Гужвы, Пушилина и связанных с ними медиа на 10 лет

Владимир Зеленский подписал указ, который продлевает на 10 лет применение санкций в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролировал сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария, так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина, ряда других лиц и российских СМИ.

Указ был опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, продлены санкции в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Введенные против них санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам, в частности - к их субдоменам - сайту "Страна.UA" и его страницам в социальных сетях.

Также продлены санкции в отношении ООО "Ласмак", ООО "Маджери" и ООО "Смарт медиасеть". Решение СНБО в отношении указанных юридических лиц также предусматривает блокирование сайта "Страна.UA" и его субдоменов.

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Санкции в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко, кроме экономических ограничений, предусматривают блокирование доступа к ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария" и связанных с ними субдоменов, а также к страницам членов списка в социальных сетях.

Решением также предусмотрено продление экономических ограничений и блокирование доступа к веб-ресурсам ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Решение о продлении санкций в отношении Гужвы, Шария и аффилированных с ними юрлиц принял СНБО 21 августа 2024 года.

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