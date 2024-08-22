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Зеленский продлил санкции против Шария, Гужвы, Пушилина и связанных с ними медиа на 10 лет

санкції

Владимир Зеленский подписал указ, который продлевает на 10 лет применение санкций в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролировал сайт "Страна.UA", блогера Анатолия Шария, так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина, ряда других лиц и российских СМИ.

Указ был опубликован на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, продлены санкции в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Введенные против них санкции предусматривают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокирование интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам, в частности - к их субдоменам - сайту "Страна.UA" и его страницам в социальных сетях.

Также продлены санкции в отношении ООО "Ласмак", ООО "Маджери" и ООО "Смарт медиасеть". Решение СНБО в отношении указанных юридических лиц также предусматривает блокирование сайта "Страна.UA" и его субдоменов.

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Санкции в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко, кроме экономических ограничений, предусматривают блокирование доступа к ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария" и связанных с ними субдоменов, а также к страницам членов списка в социальных сетях.

Решением также предусмотрено продление экономических ограничений и блокирование доступа к веб-ресурсам ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Решение о продлении санкций в отношении Гужвы, Шария и аффилированных с ними юрлиц принял СНБО 21 августа 2024 года.

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Автор: 

Зеленский (20202) санкции (11251) Пушилин (134) Гужва (67) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+8
Проти Гужви і Дубінеску санкції є. А проти третього їх друга де?
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22.08.2024 00:39
+7
Оце Зеленський їх "налякав",так ніжкою тупнув,так тупнув,що аж шиптуна пустив
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22.08.2024 00:39
+5
А що там з Арестовичем? Все норм? Ніяких претензій?
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22.08.2024 00:51
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Уявляю, як цим паскудам теперка гуйово буде!
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22.08.2024 00:31 Ответить
на хвіст солі...

вова, а що робити з цими??
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22.08.2024 00:33 Ответить
та ясно шо робить-не голосувать за них.
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22.08.2024 05:38 Ответить
тільки спочатку розвісити на стовбах вздовж Хрещатика, а вже потім не голосувати!
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22.08.2024 08:58 Ответить
не вийде. Всі у Тисі не втопляться, і в тєлєгє не спаляться з геотегами.
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22.08.2024 11:09 Ответить
а що до Ківи які були санкції ? чому до ціх ... вони, ну, дуже, послаблені ?
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22.08.2024 00:33 Ответить
Проти Гужви і Дубінеску санкції є. А проти третього їх друга де?
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22.08.2024 00:39 Ответить
Це неможливо. На ньому працює українська юстиція.
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22.08.2024 01:19 Ответить
хто б мені сказав до 19го шо хий і рояль сумісні речі?
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22.08.2024 03:06 Ответить
ну якраз номер із роялем вийшов ДО 2019 року...
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22.08.2024 08:45 Ответить
Оце Зеленський їх "налякав",так ніжкою тупнув,так тупнув,що аж шиптуна пустив
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22.08.2024 00:39 Ответить
На СТО років - було би ПОТУЖНІШЕ!
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22.08.2024 00:42 Ответить
пАт ужне рішення!!!
де запит генпрокурора?
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22.08.2024 00:47 Ответить
А що там з Арестовичем? Все норм? Ніяких претензій?
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22.08.2024 00:51 Ответить
20ть
нам не світить - тварі з туда і з цюда і буба неперевиборний чемпіон!
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22.08.2024 03:52 Ответить
зеля навіть комаря не може налякати - хлопок і нема комаря..
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22.08.2024 03:58 Ответить
Найкраща санкція - оператор ССО/ГУР з 400гр С-4.
На радіокеруванні.
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22.08.2024 05:19 Ответить
Цих виродків треба знищити. Вони зрадники
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22.08.2024 07:12 Ответить
Всіх колоборантів треба фізично знищувати це найкращі санкції .
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22.08.2024 07:13 Ответить
... а які дії щодо ляксєя аферистовича? Чи може він виконує патужне спецзавдання ?
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22.08.2024 08:09 Ответить
Дивно, чому досі немає кримінальної справи за зраду шарію, крюковій, пушиліну?
Чи є?
То вони мають бути в розшуку.
А що там щ «страна.ua»?
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22.08.2024 08:22 Ответить
ПОТУЖНО .
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22.08.2024 08:30 Ответить
А можна поцікавитись про наслідки цих санкцій ?
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22.08.2024 09:28 Ответить
А д'єрмака коли прищучиш? Хоча про що це я, там навпаки буде..
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22.08.2024 11:42 Ответить
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22.08.2024 11:55 Ответить
Яка милота Спочатку всіх відпустити за кордон, потім надати їм можливість оновити паспорти, потім налякати санкціями
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22.08.2024 12:13 Ответить
Kurt Wootz @vinnicanin
Потужно. Раніше Захарченки,Мотороли,Гіві підписались та горіли в ліфтах, а зараз санкції та пвдозри. Ви ще їм догани вліпіть. ГУР-95 - СБУ-95.
Маруся: Потужна незламність у всьому! Мандатосклав: ВАШ ПАРАШЕНКА ШТО ЛУЧШЕ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРІКА МАСКВАШВЄЯ ПРІМУС ЕЩО ПАРАЧКУ ПРІЗНАНІЄ АМЄРІКІ
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23.08.2024 15:21 Ответить
 
 